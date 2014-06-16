ODIN akıllı projeksiyon projesi cihazdan bağımsız kullanım imkanı sunuyor





Mobil cihazlara yönelik olarak taşınabilirliği artırmak adına cebe sığacak boyutlarda projeksiyon cihazlarına rastlamak mümkün hale geldi. Bu alanda yeni trend ise bağımsız olarak kullanım sunabilen konseptler.





Genelde bu konseptlerde bir açık kaynak işletim sistemi yer alıyor ve fare-klavye bağlanabiliyor. Dos Owls tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan ODIN akıllı projeksiyon cihazı buna en son örnek.





ODIN cihazında Android 4.4 işletim sistemi mevcut ve bu sayede herhangi bir ana cihaz bağlantısı olmadan tablet gibi kullanılabiliyor. Bu bakımdan ister USB bağlantısı üzerinden, ister bulut hesaplarınız üzerinden ister de çevrimiçi video hizmetleri üzerinden içerikleri duvara yansıtabiliyorsunuz.

Cihazda Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemci yer alırken, sistem 2GB RAM ile destekleniyor ve 16GB depolama kapasitesi mevcut. LED ışık kaynağı 854x480 piksel çözünürlükte görüntü yansıtabiliyor. Ampül ömrü ise 20 000 saat.





2 saatlik kullanım süresi sunan bataryası sayesinde gittiğiniz heryerde tatmin edici bir süre cihazı kullanmanız mümkün. Ayrıca fare ve klavye bağlayarak dökümanlar üzerinde de çalışabiliyorsunuz.





Cihazın boyutları yaklaşık 15cmx10cmx5cm ölçüsünde. Dahili standı sayesinde farklı açılarda kullanabilmeniz mümkün. Cihazda Bluetooth ve WiFi desteği mevcut. Kutu içerisinde 2 adet Bluetooth hoparlör çıkıyor ve ses konusunda farklı çözümlere ihtiyaç bırakmıyor.





Cihaz uzaklığa göre 25 ve 250 inç arasında görüntü yansıtabiliyor. HDMI girişi sayesinde kolayca herhangi bir harici kaynağı cihaza bağlayıp görüntü yansıtabiliyorsunuz.





ODIN akıllı projeksiyon projesi 250 000$'lık bağış toplamak zorunda ve şimdiden yarısı geçildi. Proje gerçekleştiğinde cihazın nihai fiyatı 845$ olacak. Proje içerisinde ise 445$ bağış karşılığında Ağustos ayında cihaz dağıtıma başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/832648575/odin-android-smart-projector-to-carry-in-your-pock?ref=category