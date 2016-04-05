OPPO selfie odaklı F1 Plus modelini uluslararası pazarlara getiriyor

Oppo'nun şu anda belirli pazarlarda satışa sunulmuş en son amiral gemisi akıllı telefonu piyasada bulunan diğer üst sınıf telefonların arasından sıyrılabilecek farklı bir özellik sunuyor: etkiletici bir ön kamera. Çinli şirket çok yakında uluslararası pazarda sadece 425 dolar (390 euro) fiyat etiketiyle satışa sunulacak en yeni tepe model akıllı telefonu F1 Plus'da, 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer vermiş durumda. İlk olarak Hindistan'da pazara sunulacak telefon zamanla Asya ve Orta Doğu'nun yanı sıra Kuzey Afrika ve Avrupa'ya da gelecek. Ancak Avrupa'lı vatandaşlar en erken Mayıs ayında Oppo F1 Plus'ı satın alabilecekler.

Oppo'ya göre F1 Plus'ın öne yüzünde yer alan Hi-light kamera sistemi, standart kameralardan dört kat daha hassas, bu teknolojiye sahip olmayan kameralara oranla iki kat yüksek dinamik aralığına sahip ve dört kat daha az gürültüyle görüntü yakalayabiliyor. Sonuç olarak, Hi-light kamera son derece net ve parlak görüntüler üretmesinin yanında düşük ışık altında, arkadan aydınlatmalı ve gece fotoğrafçılığı için üstün bir performans sergileyebiliyor.

F1 Plus, etkileyici ön kamerasının yanı sıra aynı zamanda güçlü donanım özellikleri sunuyor. Cihaz 64 bit sekiz çekirdekli MediaTek Helio P10 işlemci, 4GB RAM ve microSD kart yuvasıyla 128 GB'a kadar genişletilebilen 64 GB kapasiteli bir depolama alanına sahip. Ayrıca geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulan VOOC hızlı şarj teknolojisini içeren akıllı telefonun pili sadece 30 dakika içinde 0'dan yüzde 75 seviyesine kadar dolabiliyor.

Oppo F1 Plus'ın arka yüzünde otofokus, LED flaş ile birlikte 13 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Home butonun altında bir parmak izi sensörü de var. Akıllı telefonun Quad HD ekranla gelmeyeceği dikkate alındığında 2850 mAh kapasiteli pilin yeterli geleceği söylenebilir. Oppo cihazda Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen 5.5 inç AMOLED kapasitif dokunmatik ekrana yer vermiş durumda. Ayrıca cihaz kutudan Android 5.1 (Lollipop) işletim sistemi ve yeni ColorOS 3.0 arayüzüyle çıkıyor.

http://news.softpedia.com/news/oppo-f1-plus-announced-with-16mp-front-camera-octa-core-cpu-4gb-ram-502598.shtml