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OPPO selfie odaklı F1 Plus modelini uluslararası pazarlara getiriyor

Oppo'nun uluslararası pazarlara sunmaya hazırlandığı selfie uzmanı F1 Plus, 16 megapiksellik yüksek teknolojili ön kamerasıyla dikkat çekiyor. Akıllı telefon VOOC hızlı şarj teknolojisine de sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
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12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo'nun şu anda belirli pazarlarda satışa sunulmuş en son amiral gemisi akıllı telefonu piyasada bulunan diğer üst sınıf telefonların arasından sıyrılabilecek farklı bir özellik sunuyor: etkiletici bir ön kamera. Çinli şirket çok yakında uluslararası pazarda sadece 425 dolar (390 euro) fiyat etiketiyle satışa sunulacak en yeni tepe model akıllı telefonu F1 Plus'da, 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer vermiş durumda. İlk olarak Hindistan'da pazara sunulacak telefon zamanla Asya ve Orta Doğu'nun yanı sıra Kuzey Afrika ve Avrupa'ya da gelecek. Ancak Avrupa'lı vatandaşlar en erken Mayıs ayında Oppo F1 Plus'ı satın alabilecekler.
Oppo'ya göre F1 Plus'ın öne yüzünde yer alan Hi-light kamera sistemi, standart kameralardan dört kat daha hassas, bu teknolojiye sahip olmayan kameralara oranla iki kat yüksek dinamik aralığına sahip ve  dört kat daha az gürültüyle görüntü yakalayabiliyor. Sonuç olarak, Hi-light kamera son derece net ve parlak görüntüler üretmesinin yanında düşük ışık altında, arkadan aydınlatmalı ve gece fotoğrafçılığı için üstün bir performans sergileyebiliyor.
F1 Plus, etkileyici ön kamerasının yanı sıra aynı zamanda güçlü donanım özellikleri sunuyor. Cihaz 64 bit sekiz çekirdekli MediaTek Helio P10 işlemci, 4GB RAM ve microSD kart yuvasıyla 128 GB'a kadar genişletilebilen 64 GB kapasiteli bir depolama alanına sahip. Ayrıca geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulan VOOC hızlı şarj teknolojisini içeren akıllı telefonun pili sadece 30 dakika içinde 0'dan yüzde 75 seviyesine kadar dolabiliyor.
Oppo F1 Plus'ın arka yüzünde otofokus, LED flaş ile birlikte 13 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Home butonun altında bir parmak izi sensörü de var. Akıllı telefonun Quad HD ekranla gelmeyeceği dikkate alındığında 2850 mAh kapasiteli pilin yeterli geleceği söylenebilir. Oppo cihazda Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen 5.5 inç AMOLED kapasitif dokunmatik ekrana yer vermiş durumda. Ayrıca cihaz kutudan Android 5.1 (Lollipop) işletim sistemi ve yeni ColorOS 3.0 arayüzüyle çıkıyor.

http://news.softpedia.com/news/oppo-f1-plus-announced-with-16mp-front-camera-octa-core-cpu-4gb-ram-502598.shtml Yorum Yaz
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ULU GÖKTÜRK 3 yıl en beğenilen
Tamam tasarım (ç)alıntı olabilir ama kopyasını aldığı cihazlardan bile çok daha şık duruyor cihaz. Global firmaların biraz örnek alması lazım. 7 senedir günlük/iş hayatımda iOS kullandığım için birden androide geçmek zor olacağı için şimdilik iOS'da kalıp tipitipsiz telefonlar kullanmak zorunda kalıyorum. Valla Apple'ın tasarım konusunu bi an önce halletmesi lazım 5s'den sonrası tırt.
Tamam tasarım (ç)alıntı olabilir ama kopyasını aldığı cihazlardan bile çok daha şık duruyor cihaz. Global firmaların biraz örnek alması lazım. 7 senedir günlük/...
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mrtdgci89 3 yıl
16 mp güzel bir değer. Türkiye satışları başladımı acaba?
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landmoon 3 yıl
bize gelmez tabi 425 usd 1200 tl vergisiyle karıyla 1800 tl olur ,kimsede gidip 1800 tl ye oppo almaz
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shadowtr 3 yıl
çok güzel telefon.
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kadirirdem 3 yıl
tasarım çalındığı tasarımdan daha şık asıl gerçek tasarım bundan çalmış gibi duruyor :))
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General. 3 yıl
Tasarım, ip6 çakması olsada, ince çerçeveyle çok hoş duruyor.
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ULU GÖKTÜRK 3 yıl en beğenilen
Tamam tasarım (ç)alıntı olabilir ama kopyasını aldığı cihazlardan bile çok daha şık duruyor cihaz. Global firmaların biraz örnek alması lazım. 7 senedir günlük/iş hayatımda iOS kullandığım için birden androide geçmek zor olacağı için şimdilik iOS'da kalıp tipitipsiz telefonlar kullanmak zorunda kalıyorum. Valla Apple'ın tasarım konusunu bi an önce halletmesi lazım 5s'den sonrası tırt.
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koyunsavar 3 yıl
Onden samsung arkadan ipon kopyasi ikisi bir arada yani
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Fenomenon 3 yıl
Uluslararası değil de yıldızlararası versiyonu çıksa belki o zaman anca gelir Türkiye'ye :/
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wolf silver 3 yıl
Böyle firmalar niye ülkemizi takmıyor anlamıyorum.. Yahu 80 milyonluk pazar nasıl göz ardı edilir. Belki 10 tane Avrupa ülkesinin toplamindan daha fazlayiz onlara geliyor bize yok.. Şimdi alım gücümüz düşük demeyin. 3000 tl ye satılan telefonlari çok rahat bir şekilde alıyoruz.. Hatta gerekirse 36 ay Taksit yada bankadan kredi alanlar var. Ama sonuç olarak alıyorlar...
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NinovaAir 3 yıl wolf silver
wolf silver
Böyle firmalar niye ülkemizi takmıyor anlamıyorum.. Yahu 80 milyonluk pazar nasıl göz ardı edilir. Belki 10 tane Avrupa ülkesinin toplamindan daha fazlayiz onlara geliyor bize yok.. Şimdi alım gücümüz düşük demeyin. 3000 tl ye satılan telefonlari çok rahat bir şekilde alıyoruz.. Hatta gerekirse 36 ay Taksit yada bankadan kredi alanlar var. Ama sonuç olarak alıyorlar...

Kardeş iyi tamamda bikere bizim insanlarımızda marka takintisi var özellikleri detayli inceleyip telefon Alan insanlar çok degil
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Aferna* 3 yıl
Zaten bi ColorOS bi de Miui'i severim ikisi de ulkemize gelmiyor
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kardinaluzman 3 yıl
Uluslararası pazar diyince insan bi an Türkiye içinde heyecanlanıyor ama yine bişey yok.
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akıllı telefon, oppo ve
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