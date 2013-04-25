OPPO'dan 6.9mm kalınlığında iddialı telefon

Dünya elektronik pazarında bir yıl öncesine kadar üst seviye Blu-ray oynatıcıları ile tanınan ancak piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle bu alanda da yükselişe geçen OPPO, bizim de kullanma şansı yakaladığımız üst seviye Find 5 modelinden sonra orta segment için hazırladığı yeni telefonu R809T ile de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Bir süredir konuşulmakta olan R809T'nin 6.1mm kalınlığında kasaya sahip olacağı söyleniyordu. Ancak Çin'de resmiyet kazanan telefon, 6.9mm kalınlığında. İddiaların aksine biraz daha kalın olan telefon, yine de neredeyse tüm rakiplerinden daha ince bir profile sahip. Örnek vermek gerekirse sınıfının en ince telefonları arasında gösterilen iPhone 5 bile 7.12mm. Daha uç bir örnek vermek gerekirse, Lumia 920 neredeyse 10.5mm kalınlığında.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi orta segment için hazırlanan R809T yine de iddialı diyebileceğimiz donanım özellikleri ile geliyor. 1.2GHz hızında dört çekirdekli işlemci ile donatılan ince telefona, 1GB RAM ve Android 4.2 işletim sistemi eşlik ediyor. 4.7-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde hücreiçi teknolojili ekran ile gelen OPPO R809T, 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 2MP çözünürlüğünde, görüş açısı 88 derece olan ön kameraya sahip.

OPPO R809T'nin satış tarihi ve fiyatı ise şu an için açıklanmış değil.