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OPPO'dan 6.9mm kalınlığında iddialı telefon

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OPPO'dan 6.9mm kalınlığında iddialı telefon
Dünya elektronik pazarında bir yıl öncesine kadar üst seviye Blu-ray oynatıcıları ile tanınan ancak piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle bu alanda da yükselişe geçen OPPO, bizim de kullanma şansı yakaladığımız üst seviye Find 5 modelinden sonra orta segment için hazırladığı yeni telefonu R809T ile de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
Bir süredir konuşulmakta olan R809T'nin 6.1mm kalınlığında kasaya sahip olacağı söyleniyordu. Ancak Çin'de resmiyet kazanan telefon, 6.9mm kalınlığında. İddiaların aksine biraz daha kalın olan telefon, yine de neredeyse tüm rakiplerinden daha ince bir profile sahip. Örnek vermek gerekirse sınıfının en ince telefonları arasında gösterilen iPhone 5 bile 7.12mm. Daha uç bir örnek vermek gerekirse, Lumia 920 neredeyse 10.5mm kalınlığında.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi orta segment için hazırlanan R809T yine de iddialı diyebileceğimiz donanım özellikleri ile geliyor. 1.2GHz hızında dört çekirdekli işlemci ile donatılan ince telefona, 1GB RAM ve Android 4.2 işletim sistemi eşlik ediyor. 4.7-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde hücreiçi teknolojili ekran ile gelen OPPO R809T, 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 2MP çözünürlüğünde, görüş açısı 88 derece olan ön kameraya sahip. 
OPPO R809T'nin satış tarihi ve fiyatı ise şu an için açıklanmış değil.

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TrMhMt 6 yıl
3-5 aydir oppo find gemini plus modelini kullaniyorum. essege altin semer vursan essek essektir sozu birkez daha anlam buluyor. sarj olurken telefon kafayi yiyor resmen. tuslar calismiyor, bazi fonksiyonlar calismiyor. 2 kez yenisi ile degisti ama hala ayni sorunlar... [>:]
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Zenci Forvet 6 yıl
Güzel alet.
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DH Misafiri 6 yıl
Küçültünce ekran da küçülecek ama biz büyük ekran istiyoruz. 5'' ekran kibrit kutusu kadar telefonda olamayacağına göre yapacak bir şey yok. İncelik de bir prestij meselesi. Bu telefon, Oppo'nun vasat modellerinden biri. Yani "amiral gemisi" telefonlarında bu incelik yarışına girilmiyor. Bu modeller teknolojisi ile hava atma modelleri firmaların.
Oppo Avrupa pazarına girmek üzere. Avrupa dediğimiz pazardaki ülkeler ise şunlar: Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye. Şu anda sadece Rusya'da ve "uzak" birkaç ülkede satışta. Bizde satışa çıkmasının da eli kulağında.
Ayrıca bir yerlerde Oppo, ama özellikle Find 5 görürseniz, koşarak kaçın. Çünkü eğer olur da elinize alıp birkaç dakika tutarsanız bahse girerim telefonunuzdan soğursunuz. Demedi demeyin :)
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sp@wn 6 yıl
Güzel telefonmuş. Ben beğendim açıkçası
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jenizaro 6 yıl
regaibyigit.
ya bu kalın yada incelik yarışını anlamıyorum ne olcak sanki 5mm olunca uçuyomu cihaz lumia 620yi o kadar eleştirdiler kalın diye kendimde kullandım hiç sorun yaratmışyor bu firmalardaki incelik yarışını anlamıyorum

Yani örnek vermek için en kötü seçimi yapmışsın. Lumia serisi ağaç tutar gibi bir his veriyor. Sağlam ama çok kalın...
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K.can.tas 6 yıl
Özelliklerde iyi
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FreeRun 6 yıl
samsung ve lg bu telefonları türkiyeye sokturmaz hiç beklemeyin bunlar gelecek diye.
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Pardus Linux 6 yıl
Çinliler aştı, boynuz kulağı geçti mi ne?
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akbirkurt 6 yıl
Lg Optimus G incelemesi ne zaman yapılacak Türkiye piyasasına gireli çok oldu inceleme yok.
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depeche35 6 yıl
Oppo Find 5 i getirip satan yok mu Türkiyede ?
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iboocum 6 yıl
inceltmek yerine kucultseler iyi olacak
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berkkarabacak 6 yıl
regaibyigit.
ya bu kalın yada incelik yarışını anlamıyorum ne olcak sanki 5mm olunca uçuyomu cihaz lumia 620yi o kadar eleştirdiler kalın diye kendimde kullandım hiç sorun yaratmışyor bu firmalardaki incelik yarışını anlamıyorum

ne kadar ince o kadar iyi,ama daha önemlisi bence ekran,tel onyuzu oranı
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