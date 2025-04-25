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Oppo, bütçe dostu akıllı telefon portföyünü yeni bir modelle genişletti. Markanın yeni modeli Oppo A5 Pro 5G, suya dayanıklı yapısıyla dikkat çekerken, günlük kullanımı hedefleyen teknik özelliklerle geliyor. Dayanıklılığı ve uygun fiyatıyla öne çıkan cihaz, kullanıcıların temel beklentilerine yanıt verecek donanımlarla donatılmış.

Cihazın ön yüzünde 6.67 inç büyüklüğünde bir LCD ekran yer alıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ekran geçişleri oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. Ekran çözünürlüğü HD+ seviyesinde tutulmuş. Arka yüzeyde ise iPhone modellerini andıran bir tasarım tercih edilmiş. Kamera kurulumu 50 megapiksellik ana sensörle desteklenirken, yanında 2 megapiksellik monokrom bir yardımcı kamera yer alıyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor.

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Oppo A5 Pro 5G’nin en dikkat çeken yönlerinden biri, 5.800 mAh kapasitesindeki devasa bataryası. Bu batarya 45W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede dolabiliyor. Gücünü MediaTek’in Dimensity 8300 işlemcisinden alan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB ya da 256 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzüyle kutudan çıkıyor. Parmak izi okuyucusu yan tarafta konumlandırılmış ve cihazın kalınlığı sadece 7.76 mm. Ayrıca IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla ileri seviye su ve toz direnci sağlıyor.

Yeni model, iki farklı renk seçeneğiyle geliyor: Tüylü Mavi ve Mocha Kahverengisi. Başlangıç fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği için yaklaşık 215 dolar olarak belirlenmiş. 256 GB’lık versiyonda ise fiyat yaklaşık 240 dolar seviyesinde.

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Oppo A5 Pro 5G uygun fiyatla yüksek donanımı bir araya getiriyor