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    Xiaomi, Android 15 alacak cihazları açıkladı: İşte HyperOS 2.0 takvimi

    Xiaomi, önümüzdek haftalarda Android 15 alacak telefon ve tablet modellerini açıkladı. Peki hangi Xiaomi telefonlar Android 15 güncellemesi alacak? İşte Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 takvimi
    Xiaomi, Android 15 alacak yeni cihazları açıkladı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Google tarafından tanıtılan Android 15, akıllı telefonlara yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Android tarafın güçlü isimleri ise sürümü cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bu isimler arasından Xiaomi, Android 15 alacak cihazları açıkladı. İşte HyperOS 2.0 takvimi

    Xiaomi, Android 15 alacak cihazları açıkladı

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi, Android 15 güncellemesini önümüzdekihaftalarda 30'dan fazla cihaza ulaştıracak. Bildiğiniz gibi yeni sürümün halihazırda Xiaomi 15 serisi, Xiaomi Pad 7 serisi, Xiaomi TV S Pro 2025, Xiaomi Watch S4 ve yeni Mi Band 9 modelleri ile görücüye çıkması bekleniyor. Bunun ardından Kasım ayında, Xiaomi 14 serisi, Mix Fold 4, Mix Flip ve Xiaomi Pad 6S Pro modellerine ulaşacak.

    Xiaomi, Android 15 alacak yeni cihazları açıkladı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Hemen sonrasında en geç Aralık ayında ise Xiaomi 13 serisi, Civi 4 Pro, Redmi K60 serisi, Redmi Note 14 serisi, Xiaomi Pad 6, Redmi Pad Pro, ve Pad SE modelleri güncellemeyi almış olacak.

    Bunun ardından HyperOS 2.0'ın orta seviye cihazlara ulaşacağını belirtelim. Üçüncü parti dağıtımın 2025'in ilk yarısında olması bekleniyor ve Xiaomi 12S serisi, Xiaomi 12 serisi, Mix Fold 2, Civi 3, Redmi K50 serisi, Redmi Note 13 serisi, Redmi Note 12 serisi, Redmi Note 11T Pro, Redmi 14 serisi, Redmi 13 serisi ve Redmi 12 serisi gibi cihazların hepsi HyperOS 2.0'a kavuşacak. 

    Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

    Ekim 2024

    • Xiaomi 15 Pro
    • Xiaomi 15
    • Xiaomi Pad 7 Pro
    • Xiaomi Pad 7
    • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series (65, 75, 85, 100 inç)
    • Redmi Smart TV X 2025 Series (55, 65, 75, 85 inç)
    • Xiaomi Watch S4 serisi
    • Xiaomi Mi Band 9 Pro

    Kasım 2024

    • Xiaomi 14 Ultra
    • Xiaomi 14 Pro Titanium Edition
    • Xiaomi 14 Pro
    • Xiaomi 14
    • Xiaomi MIX Fold 4
    • Xiaomi MIX Flip
    • Redmi K70 Extreme Edition
    • Redmi K70 Pro
    • Redmi K70
    • Redmi K70E
    • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

    Aralık 2024

    • Xiaomi 13 Ultra
    • Xiaomi 13 Pro
    • Xiaomi 13
    • Xiaomi MIX Fold 3
    • Xiaomi Civi 4 Pro
    • Redmi K60 Extreme Edition
    • Redmi K60 Pro
    • Redmi K60, K60E
    • Redmi Turbo 3
    • Redmi Note 14 Serisi (14 Pro+, 14 Pro, 14 5G)
    • Xiaomi Pad 6 Max 14
    • Xiaomi Pad 6 Pro
    • Redmi Pad Pro 5G
    • Redmi Pad Pro
    • Redmi Pad SE

    2025'in İlk Yarısı

    • Xiaomi 12S serisi (Ultra, Pro, Standard)
    • Xiaomi 12 serisi (Pro Dimensity Edition, Pro, Standard)
    • Xiaomi 11 serisi (Ultra, Pro, Standard, Youth Edition)
    • Xiaomi MIX Fold 2
    • Xiaomi Civi 3, Civi 2
    • Redmi K50 serisi (Ultra, Gaming Edition, Pro, Standard)
    • Redmi Note 13 serisi(13 Pro+, 13 Pro, 13R Pro, 13R, 13 5G)
    • Redmi Note 12 serisi
    • Redmi 14R 5G, 14C
    • Redmi 13R 5G, 13C 5G
    • Redmi 12 5G, 12R
    • Xiaomi Pad 6
    • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 saat önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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