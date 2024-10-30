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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Google tarafından tanıtılan Android 15, akıllı telefonlara yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Android tarafın güçlü isimleri ise sürümü cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bu isimler arasından Xiaomi, Android 15 alacak cihazları açıkladı. İşte HyperOS 2.0 takvimi

Xiaomi, Android 15 alacak cihazları açıkladı

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi, Android 15 güncellemesini önümüzdekihaftalarda 30'dan fazla cihaza ulaştıracak. Bildiğiniz gibi yeni sürümün halihazırda Xiaomi 15 serisi, Xiaomi Pad 7 serisi, Xiaomi TV S Pro 2025, Xiaomi Watch S4 ve yeni Mi Band 9 modelleri ile görücüye çıkması bekleniyor. Bunun ardından Kasım ayında, Xiaomi 14 serisi, Mix Fold 4, Mix Flip ve Xiaomi Pad 6S Pro modellerine ulaşacak.

Tam Boyutta Gör Hemen sonrasında en geç Aralık ayında ise Xiaomi 13 serisi, Civi 4 Pro, Redmi K60 serisi, Redmi Note 14 serisi, Xiaomi Pad 6, Redmi Pad Pro, ve Pad SE modelleri güncellemeyi almış olacak.

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Bunun ardından HyperOS 2.0'ın orta seviye cihazlara ulaşacağını belirtelim. Üçüncü parti dağıtımın 2025'in ilk yarısında olması bekleniyor ve Xiaomi 12S serisi, Xiaomi 12 serisi, Mix Fold 2, Civi 3, Redmi K50 serisi, Redmi Note 13 serisi, Redmi Note 12 serisi, Redmi Note 11T Pro, Redmi 14 serisi, Redmi 13 serisi ve Redmi 12 serisi gibi cihazların hepsi HyperOS 2.0'a kavuşacak.

Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Ekim 2024

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series (65, 75, 85, 100 inç)

Redmi Smart TV X 2025 Series (55, 65, 75, 85 inç)

Xiaomi Watch S4 serisi

Xiaomi Mi Band 9 Pro

Kasım 2024

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro Titanium Edition

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Aralık 2024

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60 Extreme Edition

Redmi K60 Pro

Redmi K60, K60E

Redmi Turbo 3

Redmi Note 14 Serisi (14 Pro+, 14 Pro, 14 5G)

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE

2025'in İlk Yarısı

Xiaomi 12S serisi (Ultra, Pro, Standard)

Xiaomi 12 serisi (Pro Dimensity Edition, Pro, Standard)

Xiaomi 11 serisi (Ultra, Pro, Standard, Youth Edition)

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Civi 3, Civi 2

Redmi K50 serisi (Ultra, Gaming Edition, Pro, Standard)

Redmi Note 13 serisi(13 Pro+, 13 Pro, 13R Pro, 13R, 13 5G)

Redmi Note 12 serisi

Redmi 14R 5G, 14C

Redmi 13R 5G, 13C 5G

Redmi 12 5G, 12R

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

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