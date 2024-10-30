Xiaomi, Android 15 alacak cihazları açıkladı: İşte HyperOS 2.0 takvimi

- Xiaomi, Android 15 alacak cihazları açıkladı
- Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar
- Ekim 2024
- Kasım 2024
- Aralık 2024
- 2025'in İlk Yarısı
- Yorumlar
Xiaomi, Android 15 alacak cihazları açıkladı
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi, Android 15 güncellemesini önümüzdekihaftalarda 30'dan fazla cihaza ulaştıracak. Bildiğiniz gibi yeni sürümün halihazırda Xiaomi 15 serisi, Xiaomi Pad 7 serisi, Xiaomi TV S Pro 2025, Xiaomi Watch S4 ve yeni Mi Band 9 modelleri ile görücüye çıkması bekleniyor. Bunun ardından Kasım ayında, Xiaomi 14 serisi, Mix Fold 4, Mix Flip ve Xiaomi Pad 6S Pro modellerine ulaşacak.
Bunun ardından HyperOS 2.0'ın orta seviye cihazlara ulaşacağını belirtelim. Üçüncü parti dağıtımın 2025'in ilk yarısında olması bekleniyor ve Xiaomi 12S serisi, Xiaomi 12 serisi, Mix Fold 2, Civi 3, Redmi K50 serisi, Redmi Note 13 serisi, Redmi Note 12 serisi, Redmi Note 11T Pro, Redmi 14 serisi, Redmi 13 serisi ve Redmi 12 serisi gibi cihazların hepsi HyperOS 2.0'a kavuşacak.
Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar
Ekim 2024
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series (65, 75, 85, 100 inç)
- Redmi Smart TV X 2025 Series (55, 65, 75, 85 inç)
- Xiaomi Watch S4 serisi
- Xiaomi Mi Band 9 Pro
Kasım 2024
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Pro Titanium Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Aralık 2024
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60, K60E
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 14 Serisi (14 Pro+, 14 Pro, 14 5G)
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE
2025'in İlk Yarısı
- Xiaomi 12S serisi (Ultra, Pro, Standard)
- Xiaomi 12 serisi (Pro Dimensity Edition, Pro, Standard)
- Xiaomi 11 serisi (Ultra, Pro, Standard, Youth Edition)
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi Civi 3, Civi 2
- Redmi K50 serisi (Ultra, Gaming Edition, Pro, Standard)
- Redmi Note 13 serisi(13 Pro+, 13 Pro, 13R Pro, 13R, 13 5G)
- Redmi Note 12 serisi
- Redmi 14R 5G, 14C
- Redmi 13R 5G, 13C 5G
- Redmi 12 5G, 12R
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D