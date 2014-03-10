OS X 10.9.3, 4K "Retina" desteği getiriyor

Apple’ın geçtiğimiz hafta ilk derlemesini yayınladığı OS X 10.9.3’ün en önemli yeniliği ortaya çıktı: 4K ekranlara “Retina” desteği.
Bilindiği gibi yeni Mac Pro ile OS X’in 4K desteği öne çıkmaya başlamıştı. Fakat yapılan testlerde OS X’in Retina MacBook Pro’lardaki ölçeklendirme sisteminden çok daha farklı şekilde 4K monitörlere destek verdiği ortaya çıkmıştı.
Fakat OS X 10.9.3’le birlikte Apple, sisteminde 4K ekranlara gerçek Retina ölçeklendirme desteği sunmaya başlayacak. Dahası hem rMBP’lar hem de Mac Pro, 60Hz’de 4K çözünürlüğündeki bir monitöre görüntü aktarabilecek.
OS X 10.9.3'deki bu yenilik, ayrıca 4K çözünürlüğünde Thunderbolt 2 Display ile 4K'lı iMac'lerin de habericisi olarak nitelendirilebilir.
OS X 10.9.3’ün yayınlanacağı tarih şimdilik bilinmemekle birlikte Apple’ın OS X 10.9.2’deki gibi yaklaşık 2 aylık bir test süresini izlemesi bekleniyor.
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Illaki retinayı gözümüze sokacaklar