OS X 10.9.3, 4K "Retina" desteği getiriyor

Apple’ın geçtiğimiz hafta ilk derlemesini yayınladığı OS X 10.9.3’ün en önemli yeniliği ortaya çıktı: 4K ekranlara “Retina” desteği.

Bilindiği gibi yeni Mac Pro ile OS X’in 4K desteği öne çıkmaya başlamıştı. Fakat yapılan testlerde OS X’in Retina MacBook Pro’lardaki ölçeklendirme sisteminden çok daha farklı şekilde 4K monitörlere destek verdiği ortaya çıkmıştı.

Normalde, Retina MacBook Pro’nun özgün çözünürlüğü 2880 x 1800 piksel. Ancak OS X’in destek verdiği ölçekli çözünürlükler mevcut. Örneğin bunlardan biri olan 1920 x 1200’ü göz önüne alalım. Kullanıcı 1920x1200 piksellik bir görüntü alanında çalışmak istediğinde sistem öncelikle tüm arayüzü 2 katına ölçekliyor: yani 3840x2400’e piksele çıkarıyor. Sonrasında ise bu çözünürlüğü 2880x1800 piksellik alana ölçekliyor. Böylelikle 1920x1200 piksellik çalışma alanının, 2880x1800 piksellik özgün alanında görüntülenmesi sağlanıyor.

Ancak konu 4K olduğunda OS X aynı yükselt-azalt mantığını uygulamaktan ziyade direkt olarak çözünürlüğü 4K’ya ölçekliyordu. Böyle bir durumda da ortaya yüksek çözünürlüklü ekranın sağlayabileceği netlikten ve keskinlikten feragat edilmiş bir arayüz ortaya çıkıyordu. Bu da 4K'ya Apple'ın deyimiyle "Retina" olarak destek veremediği anlamına gelmekteydi.

Fakat OS X 10.9.3’le birlikte Apple, sisteminde 4K ekranlara gerçek Retina ölçeklendirme desteği sunmaya başlayacak. Dahası hem rMBP’lar hem de Mac Pro, 60Hz’de 4K çözünürlüğündeki bir monitöre görüntü aktarabilecek.

OS X 10.9.3'deki bu yenilik, ayrıca 4K çözünürlüğünde Thunderbolt 2 Display ile 4K'lı iMac'lerin de habericisi olarak nitelendirilebilir.

OS X 10.9.3’ün yayınlanacağı tarih şimdilik bilinmemekle birlikte Apple’ın OS X 10.9.2’deki gibi yaklaşık 2 aylık bir test süresini izlemesi bekleniyor.