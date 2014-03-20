OS X 10.9.3 ve iTunes 11.1.6 için sona yaklaşılıyor

10.9.2’yi yayınladıktan sonra zaman kaybetmeden 10.9.3’ün geliştiricilerle testlerine başlayan Apple, çalışmalarda sona yaklaşıldığının işareti olarak, 10.9.3’ü çalışanlarının kullanımına sundu.

Çalışanlara yayınlanan OS X 10.9.3, geçtiğimiz günlerde geliştiricilerin kullanımına sunulan derleme den farklı olarak herhangi bir yenilik barındırmıyor. Bu durum, 13D19 numaralı bu derlemenin son kullanıcı için yayınlanacağının da en büyük işareti.

OS X 10.9.3, 4K Retina desteği ile özellikle profesyonel kullanıcılar açısından kritik öneme sahip. Bu konuyla ilgili kaleme aldığımız yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan Apple, OS X 10.9.3 ile birlikte iTunes 11.1.6’yı da çalışanlarının kullanımına sundu. Şimdilik Apple içerisinde kullanılan iTunes 11.1.6, Apple’ın resmi açıklamalarına göre, OS X Mavericks’le birlikte Mac için iTunes’dan kaldırılan iPhone, iPad ve iPod Touch’ların rehber ve takvimlerinin yerel olarak eş zamanlayabilmesini, yeniden Mac’lere getiriyor.