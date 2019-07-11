ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber: "İndirim uzatılmayacak"

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Otomobil satışlarını canlandırmak adına geçtiğimiz yılın Kasım ayında başlatılan 15 puanlık ÖTV indirimi 30 Haziran itibariyle sona ermişti. Hükümetten herhangi bir açıklama gelmese de hem vatandaş hem de sektör temsilcileri indirimlerin uzatılmasını bekliyordu.

Konuyla ilgili beklentileri suya dürüşen açıklama bugün Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’den geldi. Bloomberg HT’ye konuk olan Yenigün, ÖTV ve KDV desteğinin sürmeyeceğine dair bilgileri olduğunu söyledi. ÖTV indiriminin sonlandırılmasının sektöre ciddi negatif etkileri olduğunu belirten Yenigün, araç satışlarının durma noktasına geldiğini ifade etti.

Pazarda %60 oranında ciddi bir daralmanın söz konusu olduğunu söyleyen Yenigün, “Türkiye 2015 yılında bir milyonluk bir pazara ulaştı. 2018 yılında bu pazar 640 bine geriledi. Bu yıl ise 380 bin civarında olduğuna yönelik spekülasyonlar var” şeklinde konuştu.

ODD’nin açıkladığı verilere baktığımuızda 2019’un Ocak-Haziran döneminde 190 bin civarında araç satıldığını görüyoruz. Yılın ikinci yarısında ÖTV indiriminin olmayacağını da hesaba katarsak, satışlar bu yıl tahmin edilenin de altında kalabilir. Zira indirimin sona ermesiyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarında 10 ile 20 bin lira arasında ciddi bir artış yaşandı.





https://www.bloomberght.com/otomotivde-otv-indirimi-suya-dustu-2228316