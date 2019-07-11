Kim Nerede? 159 Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek 76 General Mobile GM 9 Pro ve GM 8 için Android Q Beta yolda! [Güncellendi] 67 ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber: "İndirim uzatılmayacak"
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ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber: "İndirim uzatılmayacak"

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, konuk olduğu bir programda ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılmayacağını, indirimin bitmesiyle araç satışlarının durma noktasına geldiğini açıkladı.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber:
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Otomobil satışlarını canlandırmak adına geçtiğimiz yılın Kasım ayında başlatılan 15 puanlık ÖTV indirimi 30 Haziran itibariyle sona ermişti. Hükümetten herhangi bir açıklama gelmese de hem vatandaş hem de sektör temsilcileri indirimlerin uzatılmasını bekliyordu.

Konuyla ilgili beklentileri suya dürüşen açıklama bugün Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’den geldi. Bloomberg HT’ye konuk olan Yenigün, ÖTV ve KDV desteğinin sürmeyeceğine dair bilgileri olduğunu söyledi. ÖTV indiriminin sonlandırılmasının sektöre ciddi negatif etkileri olduğunu belirten Yenigün, araç satışlarının durma noktasına geldiğini ifade etti.

Pazarda %60 oranında ciddi bir daralmanın söz konusu olduğunu söyleyen Yenigün, “Türkiye 2015 yılında bir milyonluk bir pazara ulaştı. 2018 yılında bu pazar 640 bine geriledi. Bu yıl ise 380 bin civarında olduğuna yönelik spekülasyonlar var” şeklinde konuştu.

ODD’nin açıkladığı verilere baktığımuızda 2019’un Ocak-Haziran döneminde 190 bin civarında araç satıldığını görüyoruz. Yılın ikinci yarısında ÖTV indiriminin olmayacağını da hesaba katarsak, satışlar bu yıl tahmin edilenin de altında kalabilir. Zira indirimin sona ermesiyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarında 10 ile 20 bin lira arasında ciddi bir artış yaşandı.



https://www.bloomberght.com/otomotivde-otv-indirimi-suya-dustu-2228316 Yorum Yaz
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samsunum55 38 dk. en beğenilen
Kötü günler geride kaldı. Daha kötü günler geliyor.
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12 Angry Men 58 dk.
Daha durun yeni zamlar gelecek.
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Redeemertr 50 dk.
ülke batıyor aman diyim dikkatli olun paranızı koruyun... her gün zam ger gün vergi... fasa fiso yalandan ekonomi planı yapıyorlar, okuyorum ilkokul çocuğu bile güler bunların yaptığı ekonomi planlarına...
ülke batıyor aman diyim dikkatli olun paranızı koruyun... her gün zam ger gün vergi... fasa fiso yalandan ekonomi planı yapıyorlar, okuyorum ilkokul çocuğu bil...
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deoks 1 dk.
Otomative gelene kadar başta inşaat olmak üzere birçok sektör çökme aşamasına geldi ama en çok bu galerici tayfanın ciyaklamasın duyuyoruz. Satışlar çok kötüyse indirim yapsınlar devletten vergi indirimi dilenmesinler.
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radko 2 dk.
Puahaha ötv indirimi gelmiceğini öğrenen zenginler araba alamaya koşacak yazmış biri 😂😂
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yiğit_kemal 6 dk.
Güzel haber. Demek ki çok yakında tekrar ötv indirimi gelecek.
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yiğit_kemal 6 dk.
Güzel haber. Demek ki çok yakında tekrar ötv indirimi gelecek.
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deoks 13 dk.
Şu aralar satış olmamasının nedeni ötv indiriminin devam edeceği beklentisiydi. Bu beklenti azaldıkça satışlar başlayacaktır.
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helsloot 10 dk. deoks
ne alaka amma saçmaladın , millet zaten alamıyordu şimdi hiç alamaz
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Göleli_At_Hırsızı 15 dk.
Bayilerden sıra tekrar devlete geldi.
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sefa1451 19 dk.
Damat göstermelik bir figür hizmetlilerin hazırladığı akşam sofrasında damada direktifler veriyor tabi babacığım diyor sonra şurası çok önemli açıklamaları yapıyor taraflı tarafsız bir çok kişi olayın böyle devam ettiğini düşünüyor :)
Sayın mesihimiz çok yaşasın dilerim saltanatına zeval gelmez sarayları aile mensupları için yapmıştır sırasıyla bilal berat falan Erdoğan ailesi çevresinde saltanat yaşayabiliriz yeter ki ALLAH korkusu desin korku salsın hiç bir zaman ALLAH sevgisi demesin sevmek zor korkutmak kolaydır.
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interwap 25 dk.
Otomotiv pazarında büyük daralma!
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,77 azalarak 195.144 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk altı ayında353.348 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
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derin68 37 dk.
Arkadaşa keriz avlama görevi verilmiş. ÖTV sıfırlanana kadar araba almazsanız ya AKP gider ya ÖTV.
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