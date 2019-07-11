ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber: "İndirim uzatılmayacak"

Konuyla ilgili beklentileri suya dürüşen açıklama bugün Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’den geldi. Bloomberg HT’ye konuk olan Yenigün, ÖTV ve KDV desteğinin sürmeyeceğine dair bilgileri olduğunu söyledi. ÖTV indiriminin sonlandırılmasının sektöre ciddi negatif etkileri olduğunu belirten Yenigün, araç satışlarının durma noktasına geldiğini ifade etti.
Pazarda %60 oranında ciddi bir daralmanın söz konusu olduğunu söyleyen Yenigün, “Türkiye 2015 yılında bir milyonluk bir pazara ulaştı. 2018 yılında bu pazar 640 bine geriledi. Bu yıl ise 380 bin civarında olduğuna yönelik spekülasyonlar var” şeklinde konuştu.
ODD’nin açıkladığı verilere baktığımuızda 2019’un Ocak-Haziran döneminde 190 bin civarında araç satıldığını görüyoruz. Yılın ikinci yarısında ÖTV indiriminin olmayacağını da hesaba katarsak, satışlar bu yıl tahmin edilenin de altında kalabilir. Zira indirimin sona ermesiyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarında 10 ile 20 bin lira arasında ciddi bir artış yaşandı.
https://www.bloomberght.com/otomotivde-otv-indirimi-suya-dustu-2228316 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
store.donanimhaber.com/...
Sayın mesihimiz çok yaşasın dilerim saltanatına zeval gelmez sarayları aile mensupları için yapmıştır sırasıyla bilal berat falan Erdoğan ailesi çevresinde saltanat yaşayabiliriz yeter ki ALLAH korkusu desin korku salsın hiç bir zaman ALLAH sevgisi demesin sevmek zor korkutmak kolaydır.
17 Üye, 50 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
742 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
ötv indirimi, ötv indirimi uzayacak mı ve