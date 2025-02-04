Ocak ayında satışlar düştü: İşte en çok satılan otomobiller

- Ocak 2025'te en çok otomobil satan markalar
- En çok otomobil satan markalar Ocak 2025
- Türkiye'de en çok satılan otomobiller Ocak 2025
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Ocak ayındaki otomobil satışlarında %57,4 pay ile liderlik SUV'ların oldu. SUV otomobilleri 14.296 adet satış ve %25,6 pay ile sedan otomobiller takip etti.
Benzinli otomobillerin %48,5 pay ile liderliği koruduğu pazarda 16.642 adet satılan hibrit otomobillerin payı %30 bandına dayandı.
Otomobil pazarı daralsa da elektrikli otomobil satışları arttı. Ocak ayında 6.071 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da pazar payı olarak neredeyse %11'e denk geliyor. Geçen yıl ocak ayında 3.542 adet elektrikli otomobil satılmıştı. Burada %70'i aşan bir artış söz konusu.
Ocak 2025'te en çok otomobil satan markalar
Renault, ocak ayını lider tamamlarken Toyota ve Hyundai ile ilk üç sıranın tamamlandığını görmekteyiz. Volkswagen'in dördüncü olduğu listede Fiat beşinciliğe kadar gerilemiş. Fiyatlarıyla çok tartışılan BYD ise listeye altıncı sıradan giriş yapmış durumda. Togg'un 14'üncü sırada yer aldığı listede Çinli Chery de 19'uncu sıraya kadar gerilemiş.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|7.811
|2.
|Toyota
|4.741
|3.
|Hyundai
|4.460
|4.
|Volkswagen
|4.293
|5.
|Fiat
|4.054
|6.
|BYD
|2.758
|7.
|Peugeot
|2.425
|8.
|Opel
|2.416
|9.
|Skoda
|2.359
|10.
|Citroen
|2.126
En çok satılan modellere baktığımızda ise Clio, Megane Sedan ve Fiat Egea üçlüsünün yine üst sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Toyota Corolla dördüncü sırada yer alırken BYD'nin şarj edilebilir hibrit modeli Seal U DM-i beşinci sırada yer alıyor. BYD satışlarının %63'ünü bu model oluşturuyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Renault Clio
|2.942
|2.
|Renault Megane Sedan
|2.797
|3.
|Fiat Egea Sedan
|2.594
|4.
|Toyota Corolla
|2.255
|5.
|BYD Seal U DM-i
|1.743
|6.
|Hyundai i20
|1.621
|7.
|Togg T10X
|1.570
|8.
|Toyota C-HR
|1.499
|9.
|Hyundai Bayon
|1.470
|10.
|Fiat Egea Cross
|1.447
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P