2024'te Volkswagen'in satışları düştü: İşte rakamlar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen Grubu'nun ana markası olan Volkswagen'in satışları 2024'te %1,4 oranında düşerek 4,8 milyon adede geriledi. Markanın elektrikli araç satışları da %2,5 azalarak 383 bin adet olarak gerçekleşti.

Çin'de satışlar eridi

Zor bir yıl geçiren Volkswagen, özellikle Çinli üreticelerin artan rekabeti nedeniyle Çin'deki satışlarında önemli bir düşüş yaşadı. Ülkede 2,2 milyon araç satışı gerçekleştiren Alman üreticinin satışları %8,3 oranında azaldı.

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Volkswagen, Kuzey Amerika'da ise başarılı bir sene geçirdi. Kıtada 592 bin araç teslim eden şirketin satışları bir önceki seneye göre %18,4 arttı. Güney Amerika satışları da %21,1 artarak 479 bine yükseldi. Ana vatanı Avrupa'daki araç satışları ise %1,7 düşüşle 1,25 milyon adet olarak gerçekleşti.

Volkswagen Grubu'nun önümüzdeki hafta teslimat rakamlarını açıklaması, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını ise 11 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

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