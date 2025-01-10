Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2024'te Volkswagen'in satışları düştü: İşte rakamlar

    Volkswagen Grubu'nun ana markası olan Volkswagen'in satışları 2024'te %1,4  azalarak 4,8 milyon adede geriledi. Markanın elektrikli araç satışları da düşüş gösterdi.
    2024'te Volkswagen'in satışları düştü: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu'nun ana markası olan Volkswagen'in satışları 2024'te %1,4 oranında düşerek 4,8 milyon adede geriledi. Markanın elektrikli araç satışları da %2,5 azalarak 383 bin adet olarak gerçekleşti.

    Çin'de satışlar eridi

    Zor bir yıl geçiren Volkswagen, özellikle Çinli üreticelerin artan rekabeti nedeniyle Çin'deki satışlarında önemli bir düşüş yaşadı. Ülkede 2,2 milyon araç satışı gerçekleştiren Alman üreticinin satışları %8,3 oranında azaldı.

    Volkswagen, Kuzey Amerika'da ise başarılı bir sene geçirdi. Kıtada 592 bin araç teslim eden şirketin satışları bir önceki seneye göre %18,4 arttı. Güney Amerika satışları da %21,1 artarak 479 bine yükseldi. Ana vatanı Avrupa'daki araç satışları ise %1,7 düşüşle 1,25 milyon adet olarak gerçekleşti.

    Volkswagen Grubu'nun önümüzdeki hafta teslimat rakamlarını açıklaması, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını ise 11 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor freni zararlı mı renault trafic 1.9 dci kullanıcı yorumları bimcell akıllı saat tarifesi pcı basit iletişim denetleyici nedir asya türkiye beden ölçüleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız