2024'te Volkswagen'in satışları düştü: İşte rakamlar

Çin'de satışlar eridi
Zor bir yıl geçiren Volkswagen, özellikle Çinli üreticelerin artan rekabeti nedeniyle Çin'deki satışlarında önemli bir düşüş yaşadı. Ülkede 2,2 milyon araç satışı gerçekleştiren Alman üreticinin satışları %8,3 oranında azaldı.
Volkswagen, Kuzey Amerika'da ise başarılı bir sene geçirdi. Kıtada 592 bin araç teslim eden şirketin satışları bir önceki seneye göre %18,4 arttı. Güney Amerika satışları da %21,1 artarak 479 bine yükseldi. Ana vatanı Avrupa'daki araç satışları ise %1,7 düşüşle 1,25 milyon adet olarak gerçekleşti.
Volkswagen Grubu'nun önümüzdeki hafta teslimat rakamlarını açıklaması, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını ise 11 Mart'ta açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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