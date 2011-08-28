OWC'den SATA-III desteği sunan 60GB kapasiteli yeni SSD

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple ürünlerine yönelik çözümleriyle tanınan OWC (Other World Computing), ürün gamındaki en düşük fiyatlı SSD sürücüsünü duyurdu. Mercury Electra 6G olarak isimlendirilen 60GB kapasiteli 2.5-inç SSD sürücüsü, SandForce firması tarafından geliştirilen SF-2281 kodlu NAND Flash kontrolcüsünden güç alıyor ve MLC tipi bellek yongalarını kullanıyor.
Okuma hızı 556MB/saniye, yazma hızı ise 523MB/saniye olarak açıklanan SATA-III uyumlu sürücü aynı zamanda TRIM desteği de sunuyor. OWC, 60GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü yurt dışında 129.99$ etiket fiyatı ile satışa sunmuş durumda.
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ebayda 15 dolar civarı. 2nd hdd diye aratırsan bulabilirsin.laptobunun markasına göre bakarsın bazıları ince bazıları kalın.
Bence 60 Gb(formatlı 55 gb) yeterli şimdilik, fiyatı uygun olsun da. İşletim sistemi için de(windows 8 64 bit) ve birçok program için de yeterli olacaktır çoğu kişi için. Loading sürelerini çok kafaya takan, oyun(lar) kuracak olanları bilemem.
Türkiye fiyatı ile 100 Dolar+Kdv gibi olursa doğru düzgün 60 gb Sata2 300 mb/s okuma ve yazma hızları olan bir ssd almaya çalışacağım şahsen, programlar vs çok daha hızlı açılabiliyor, seri çalışabiliyor ssd sayesinde.
Ben de bunu okurken aynısını düşünüyordum. En az 90 veya bilemedin 80 olmalı. 60 az gelir...