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OWC'den SATA-III desteği sunan 60GB kapasiteli yeni SSD

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
1
19
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple ürünlerine yönelik çözümleriyle tanınan OWC (Other World Computing), ürün gamındaki en düşük fiyatlı SSD sürücüsünü duyurdu. Mercury Electra 6G olarak isimlendirilen 60GB kapasiteli 2.5-inç SSD sürücüsü, SandForce firması tarafından geliştirilen  SF-2281 kodlu NAND Flash kontrolcüsünden güç alıyor ve MLC tipi bellek yongalarını kullanıyor.
Okuma hızı 556MB/saniye, yazma hızı ise 523MB/saniye olarak açıklanan SATA-III uyumlu sürücü aynı zamanda TRIM desteği de sunuyor. OWC, 60GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü yurt dışında 129.99$ etiket fiyatı ile satışa sunmuş durumda. 

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umutarslan.com 8 yıl
gunman233
@umutarslan.com; Görselini verdiğiniz notebooklar için sata casei nasıl araştırabiliriz ve/veya bulabiliriz? Ssd alacak durumum olmasa da ilerisi için hep böyle bir şeyi istemişimdir. 60 gb ssd + dvd-rw yuvasına da 500&750 gb 7200 Rpm 2,5 hdd süper olur. 15.4 inç hatta 17 inçe kadar çoğu notebookta 2. hdd yuvası yok can sıkıcı bir durum özellikle ssd teknolojisi yaygınlaşmaya başladığından beri bayağı büyük ihtiyaç oldu. Bence 60 Gb(formatlı 55 gb) yeterli şimdilik, fiyatı uygun olsun da. İşletim sistemi için de(windows 8 64 bit) ve birçok program için de yeterli olacaktır çoğu kişi için. Loading sürelerini çok kafaya takan, oyun(lar) kuracak olanları bilemem. Türkiye fiyatı ile 100 Dolar+Kdv gibi olursa doğru düzgün 60 gb Sata2 300 mb/s okuma ve yazma hızları olan bir ssd almaya çalışacağım şahsen, programlar vs çok daha hızlı açılabiliyor, seri çalışabiliyor ssd sayesinde.

ebayda 15 dolar civarı. 2nd hdd diye aratırsan bulabilirsin.laptobunun markasına göre bakarsın bazıları ince bazıları kalın.
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dv7_hp 8 yıl
win 7 home premium için nasıl olur ssd haaa bu arada ben hp pavilion dv7 6000st alıcam iki tane hdd si var birini çıkarıp yerine bir tane ssd takıcam yeterli olurmu 60 gb ssd hp nin 1+1 tb hdd varda 1tb yine durucak diğerinin yerine ssd takıcam sata 3 desteklermi bilmiyorum sata 3 daha iyi lütfen yardımcı olun
1 Yanıt Yanıtla
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gunman233 8 yıl
@umutarslan.com; Görselini verdiğiniz notebooklar için sata case'i nasıl araştırabiliriz ve/veya bulabiliriz? Ssd alacak durumum olmasa da ilerisi için hep böyle bir şeyi istemişimdir. 60 gb ssd + dvd-rw yuvasına da 500&750 gb 7200 Rpm 2,5'' hdd süper olur. 15.4 inç hatta 17 inçe kadar çoğu notebookta 2. hdd yuvası yok can sıkıcı bir durum özellikle ssd teknolojisi yaygınlaşmaya başladığından beri bayağı büyük ihtiyaç oldu.
Bence 60 Gb(formatlı 55 gb) yeterli şimdilik, fiyatı uygun olsun da. İşletim sistemi için de(windows 8 64 bit) ve birçok program için de yeterli olacaktır çoğu kişi için. Loading sürelerini çok kafaya takan, oyun(lar) kuracak olanları bilemem.
Türkiye fiyatı ile 100 Dolar+Kdv gibi olursa doğru düzgün 60 gb Sata2 300 mb/s okuma ve yazma hızları olan bir ssd almaya çalışacağım şahsen, programlar vs çok daha hızlı açılabiliyor, seri çalışabiliyor ssd sayesinde.
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umutarslan.com 8 yıl
fazla para yatırmak istemeyen arkadaşlar xp kullanın 8gb ssd bile yeterli oluyor :D notebooklarda 60gb yetmiyor diyenler içinde şöyle bir parça var. dvd sürücünün yerine 2. bir disk takabiliyorsunuz yani 60gb ssd yanınada 320 500gb diskinizi takarsınız.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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detroit21 8 yıl
1 tb den asagisini almam :D
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Stanislas Xavier 8 yıl
tanrım bana 60,oda yetmez 120 oda yetmez 240 lık ssd ver ver ver ver allahım ver bence 1tb yapsınlar sabit disklerden tamamen kurtulalım :)
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ugacomtr 8 yıl
200 bence ideal... birkac oyun ve birkac program icin yeter de artar bile. 200 idealdir ideal..
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SEO-Uzmanı 8 yıl
adam olana çok bile :D
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OverClocK1ng 8 yıl
umutarslan.com
win7 ultimate 64 bit kurmayı düşünenler 60gb almasın.en az 90 alın.biz 60 aldık pişmanız :)

Ben de bunu okurken aynısını düşünüyordum. En az 90 veya bilemedin 80 olmalı. 60 az gelir...
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VicariouS 8 yıl
90 gb bile max 6 aydan sonra yetmez,minimum 120gb ssd lazım ama çok pahalı
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Stanislas Xavier 8 yıl
60 gb nedir yaw artık iice suyu çıktı bir firma bütün pclerinde ssd kullanmaya başlasada rekabet ortamı oluşsa bizde nasiplensek....Böyle yüksek hızları gördükçe sabit diskimi fırlatıp atasım geliyor ...
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escapethelife 8 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

60 gb nedir yaw artık iice suyu çıktı bir firma bütün pclerinde ssd kullanmaya başlasada rekabet ortamı oluşsa bizde nasiplensek....Böyle yüksek hızları gördükçe sabit diskimi fırlatıp atasım geliyor ...





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umutarslan.com 8 yıl
win7 ultimate 64 bit kurmayı düşünenler 60gb almasın.en az 90 alın.biz 60 aldık pişmanız :)
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