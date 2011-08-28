OWC'den SATA-III desteği sunan 60GB kapasiteli yeni SSD

Apple ürünlerine yönelik çözümleriyle tanınan OWC (Other World Computing), ürün gamındaki en düşük fiyatlı SSD sürücüsünü duyurdu. Mercury Electra 6G olarak isimlendirilen 60GB kapasiteli 2.5-inç SSD sürücüsü, SandForce firması tarafından geliştirilen SF-2281 kodlu NAND Flash kontrolcüsünden güç alıyor ve MLC tipi bellek yongalarını kullanıyor.

Okuma hızı 556MB/saniye, yazma hızı ise 523MB/saniye olarak açıklanan SATA-III uyumlu sürücü aynı zamanda TRIM desteği de sunuyor. OWC, 60GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü yurt dışında 129.99$ etiket fiyatı ile satışa sunmuş durumda.