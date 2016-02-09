Obama, Beyaz Saray'ın zayıf kablosuz internetinden şikayetçi





Günümüzde modern binalar inşa edilirken, teknoloji tarafı da işin içine katılır ve ağ ekipmanlarının her odada kullanılabilmesi için gerekli altyapı desteği sağlanır. Bununla birlikte eski binalarda bazen tek bir odada telefon hattı bulunuyor ve oda evin en uzak köşesindeyse, kablosuz internet işkence haline dönüşebiliyor.





Aynı durum ABD başkanı Barack Obama için de geçerli. Bu yıl makam koltuğunu yeni devlet başkanına devretmeye hazırlanan Obama, ayrıca Beyaz Saray'ı da yeni başkanın ailesine bırakacak. CBS kanalında Gayle King'in programına konuk olan Obama ailesi, en çok kablosuz internetin zayıf olmasından şikayetçi.





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Barack Obama, sorulan bir soru üzerine kendisinden sonra Beyaz Saray'a yerleşecek olan aileye teknolojik altyapıyı yeniden ele almalarını tavsiye ediyor. Eski ve büyük bir yapı olduğu için, 216 yaşındaki Beyaz Saray'da kablosuz internet açısından çok sayıda ölü nokta mevcut. Obama bunu eksiklik olarak görüyor ve kızlarının bu durumdan zaman zaman rahatsız olduklarını dile getiriyor.





Beyaz Saray, dünyanın süper gücünün kalbi olsa da, altyapı eksik olduğu zaman teknolojik açıdan can sıkıcı hale gelebiliyor zira artık internet bağlantısı bir ihtiyaç haline geldi ve nerede olursa olsun insanlar bu ihtiyacını karşılayabilmek istiyor. Bakalım yeni ABD başkanı, Beyaz Saray'ın kablosuz interneti için nasıl bir çözüm bulacak.

http://www.cbsnews.com/news/obamas-share-super-bowl-traditions-with-cbs-gayle-king/