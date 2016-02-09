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Obama, Beyaz Saray'ın zayıf kablosuz internetinden şikayetçi

Büyük binalarda kablosuz internet erişimi sağlayabilmek oldukça masraflı hale gelebiliyor. Üstelik buna bir de binanın eski olması eklendiğinde, çözüm bulmak zorlaşıyor.
3 yıl
7,5b
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Obama, Beyaz Saray'ın zayıf kablosuz internetinden şikayetçi


Günümüzde modern binalar inşa edilirken, teknoloji tarafı da işin içine katılır ve ağ ekipmanlarının her odada kullanılabilmesi için gerekli altyapı desteği sağlanır. Bununla birlikte eski binalarda bazen tek bir odada telefon hattı bulunuyor ve oda evin en uzak köşesindeyse, kablosuz internet işkence haline dönüşebiliyor. 

Aynı durum ABD başkanı Barack Obama için de geçerli. Bu yıl makam koltuğunu yeni devlet başkanına devretmeye hazırlanan Obama, ayrıca Beyaz Saray'ı da yeni başkanın ailesine bırakacak. CBS kanalında Gayle King'in programına konuk olan Obama ailesi, en çok kablosuz internetin zayıf olmasından şikayetçi. 

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Barack Obama, sorulan bir soru üzerine kendisinden sonra Beyaz Saray'a yerleşecek olan aileye teknolojik altyapıyı yeniden ele almalarını tavsiye ediyor. Eski ve büyük bir yapı olduğu için, 216 yaşındaki Beyaz Saray'da kablosuz internet açısından çok sayıda ölü nokta mevcut. Obama bunu eksiklik olarak görüyor ve kızlarının bu durumdan zaman zaman rahatsız olduklarını dile getiriyor. 

Beyaz Saray, dünyanın süper gücünün kalbi olsa da, altyapı eksik olduğu zaman teknolojik açıdan can sıkıcı hale gelebiliyor zira artık internet bağlantısı bir ihtiyaç haline geldi ve nerede olursa olsun insanlar bu ihtiyacını karşılayabilmek istiyor. Bakalım yeni ABD başkanı, Beyaz Saray'ın kablosuz interneti için nasıl bir çözüm bulacak. 

http://www.cbsnews.com/news/obamas-share-super-bowl-traditions-with-cbs-gayle-king/ Yorum Yaz
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333 3 yıl en beğenilen
o henüz akk ye takılmadığı için zayıf bağlantıyı problem sanıyor
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Biz kiiiiii 1100 odali sarayi fiberlemis bir milletiz eeeeeeeey Barack Obama!1!1!
İhale acin, gelip fiberleyelim ve bu is huzur icinde cozulsun.
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alemburda34 3 yıl
Obama Turk Telekom gelsin seni fiberlesin.
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ne diyorum 3 yıl
vay canına koca obama internetten şikayetçi süper güç Abd'ye yakıştıramadım.
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joyberk 3 yıl
belki de güvenlik sebebiyle wifi yi güçlendirmek istemiyorlardır
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ALBAY 3 yıl
Biri fiberlesin la şunu..
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1ses1 3 yıl
Tüyap fuarında bir boya görmüştüm wifi radyo ve telefon sinyallerini geçirmiyordu. :çocuk odası için düşünmüştüm bunu hatta. Beyaz saraydada dinlenme korkusundan odalarda illaki vardır .Obamada veryansın ediyor . Yoksa altyapı yada internet sorunu olmaz .
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Tendürek 3 yıl
Beyaz Saray da olsa ölü nokta bulunması çok da anormal bir durum değil. Obama o kadar şikayetçiyse bir talimatıyla bu işi çözebilir. Kızları o kadar mağdur durumdaysa mobil internet kullanabilirler (paraları mı yok?). Bu haber de zaten magazinsel bir haber, bana göre haber değeri de yok. Aynı haber Cumhurbaşkanlığı Sarayı için yayınlansa edilmedik hakaret, yapılmadık aşağılama kalmazdı.
1 Yanıt Yanıtla +5
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basartenk 3 yıl
SgtLittleNoob
Biz kiiiiii 1100 odali sarayi fiberlemis bir milletiz eeeeeeeey Barack Obama!1!1! İhale acin, gelip fiberleyelim ve bu is huzur icinde cozulsun.

Ama komisyonumuzu "indregandi" yaparız. Bahahaha
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Biz kiiiiii 1100 odali sarayi fiberlemis bir milletiz eeeeeeeey Barack Obama!1!1!
İhale acin, gelip fiberleyelim ve bu is huzur icinde cozulsun.
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mehmet4428 3 yıl
Hadise reklamını izlesin TTnet'i çağırır saraya.
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alemburda34 3 yıl
Obama Turk Telekom gelsin seni fiberlesin.
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ozbey08 3 yıl
şimdi bunlar tarihi eserlere saygılı oldukları için binanın her tarafını delip kablo çekmiyorlar o yüzden zayıf,ama bizde olsa kimse tarihi binaymış değilmiş bakılmaz duvarlar delinir kablosuz internet modemleri her kata kakılır.
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kadirirdem 3 yıl
ttnet'i transfer edelim Obama Bey....
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dr20mouse 3 yıl
Tek sorun buysa Allah başka dert vermesin

Edit: Sayın Obamanın 4G sınırsız paketli telefonu yok mu yani? Bende başkan olunca Ronaldo'yu 120 yapmış gibi oluyor bu başkanlar diyordum.
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