Obama, Rusya'ya siber saldırı emri vermiş

Washington Post’un haberine göre ABD’nin eski başkanı Barack Obama, Rusya’nın ABD seçimlerine siber müdahalede bulunmasını gerekçe göstererek adeta bir siber savaş hazırlığına başlamış. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında, Rusya’nın ABD seçimlerini etkileyecek siber saldırılarda bulunacağını öğrenen Obama, bu bilgiyi öğrendikten hemen sonra ABD’nin uzun yıllardır uygulamadığı (en son Usama bin Ladin’in baskınında kullanılan) birtakım gizlilik protokollerini uygulamaya koymuş.

ABD’li eski bir bürokratın açıklamalarına dayandırılan iddialara göre Obama; CIA, NSA ve ülkenin diğer istihbarat kurumlarını bir araya getirerek Rusya’ya yapılacak siber saldırılar hakkında önemli toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılarda; Rus ağlarına yerleştirilecek ve uzaktan tetiklenebilecek çeşitli araçlarla iki ülke arasındaki gerilimin artması durumunda ya da Rusya’nın bir siber saldırıda bulunması halinde Rusya’ya yönelik siber operasyon başlatma kararı alındı.

Washington Post, bu toplantılardan sonra 8 Kasım gecesinde Donald Trump’ın başkanlık yarışını kazandığının açıklanmasıyla birlikte Beyaz Saray’da büyük bir şok yaşandı ve hack araştırmaları aralık ayına kadar durduruldu. Aralık ayında araştırmalar tekrar başladı ve Obama 2008 yılına kadar Rusya’nın ABD’ye yönelik gerçekleştirmiş olabileceği bütün siber saldırıların incelenmesini istedi.

Operasyon Yetkisi Verdi

Araştırma süreciyle ilgili ilk yaptırım ise 29 Aralık’ta ABD’de görev yapan 35 Rus istihbarat görevlisinin sınır dışı edilmesi oldu ve NSA, CIA ve ABD Siber Komutanlığı’na siber operasyon yapma yetkisi verildi. Washington Post’un iddiasına göre NSA tarafından tasarlanan ve uzaktan tetiklenebilen siber araçlar Rus ağlarına yerleştirildi.

20 Ocak tarihinde Donald Trump başkanlık koltuğuna oturduğu için Obama ve istihbarat birimlerinin siber operasyon çalışması rafa kaldırıldı ancak siber saldırı için Rus ağlarına yerleştirilen araçların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. NSA’in tasarladığı araçların, 2010 yılında ABD tarafından İran’daki nükleer araştırmaları sekteye uğratmak için kullandığı Stuxnet isimli solucan yazılıma benzer bir şekilde

https://www.engadget.com/2017/06/23/report-obama-authorized-a-secret-cyber-operation-against-russia/