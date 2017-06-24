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Obama, Rusya'ya siber saldırı emri vermiş

Washington Post'un iddiasına göre ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Rusya'ya yönelik siber saldırı hazırlığında bulundu ve ülkenin istihbarat birimlerine saldırı emri verdi.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Washington Post’un haberine göre ABD’nin eski başkanı Barack Obama, Rusya’nın ABD seçimlerine siber müdahalede bulunmasını gerekçe göstererek adeta bir siber savaş hazırlığına başlamış. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında, Rusya’nın ABD seçimlerini etkileyecek siber saldırılarda bulunacağını öğrenen Obama, bu bilgiyi öğrendikten hemen sonra ABD’nin uzun yıllardır uygulamadığı (en son Usama bin Ladin’in baskınında kullanılan) birtakım gizlilik protokollerini uygulamaya koymuş.

 

ABD’li eski bir bürokratın açıklamalarına dayandırılan iddialara göre Obama; CIA, NSA ve ülkenin diğer istihbarat kurumlarını bir araya getirerek Rusya’ya yapılacak siber saldırılar hakkında önemli toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılarda; Rus ağlarına yerleştirilecek ve uzaktan tetiklenebilecek çeşitli araçlarla iki ülke arasındaki gerilimin artması durumunda ya da Rusya’nın bir siber saldırıda bulunması halinde Rusya’ya yönelik siber operasyon başlatma kararı alındı.

Washington Post, bu toplantılardan sonra 8 Kasım gecesinde Donald Trump’ın başkanlık yarışını kazandığının açıklanmasıyla birlikte Beyaz Saray’da büyük bir şok yaşandı ve hack araştırmaları aralık ayına kadar durduruldu. Aralık ayında araştırmalar tekrar başladı ve Obama 2008 yılına kadar Rusya’nın ABD’ye yönelik gerçekleştirmiş olabileceği bütün siber saldırıların incelenmesini istedi.

Operasyon Yetkisi Verdi

Araştırma süreciyle ilgili ilk yaptırım ise 29 Aralık’ta ABD’de görev yapan 35 Rus istihbarat görevlisinin sınır dışı edilmesi oldu ve NSA, CIA ve ABD Siber Komutanlığı’na siber operasyon yapma yetkisi verildi. Washington Post’un iddiasına göre NSA tarafından tasarlanan ve uzaktan tetiklenebilen siber araçlar Rus ağlarına yerleştirildi.

20 Ocak tarihinde Donald Trump başkanlık koltuğuna oturduğu için Obama ve istihbarat birimlerinin siber operasyon çalışması rafa kaldırıldı ancak siber saldırı için Rus ağlarına yerleştirilen araçların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. NSA’in tasarladığı araçların, 2010 yılında ABD tarafından İran’daki nükleer araştırmaları sekteye uğratmak için kullandığı Stuxnet isimli solucan yazılıma benzer bir şekilde 


https://www.engadget.com/2017/06/23/report-obama-authorized-a-secret-cyber-operation-against-russia/ Yorum Yaz
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K E N 1 yıl en beğenilen
Editörün açtığı haber konusuna bak, acınası...
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V4LKyR 1 yıl
Aslında bu gerçekten de ilginç ve bir o kadar da önemli bir haber.
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E_Aydin35 1 yıl
Gelecekti savaş yöntemlerinin arasında ilk sırada gelen siber savaşlar devletleri fiziksel savaşlardan çok çok daha büyük zarara uğratabilecek nitelikteler.. Bu yüzden siber güvenlik gelişmiş bir ülkenin baş konularından biri olabilmeli.
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pspoor 1 yıl
Trumpa karsi ve onu karalayan bir haber olsa sevincinden oynayacak olanlar, konu Obama olunca hemen haberi suclamaya baslamis.
Artik su asagilik medyanin masallarina kanmayin, obomo sizin dostunuz falan degil. Tutturdular bir secimde hack yapildi yalanini hala inanan var...
Obamayi iyi tanimak istiyorsaniz ; "Pizzagate"
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K E N 1 yıl en beğenilen
Editörün açtığı haber konusuna bak, acınası...
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mementopolis 1 yıl
itiraf ediyorum Snowden benim ve
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Kuralları Çiğneyen Adam 1 yıl mementopolis
Ben de Harold Finch,hayırdır
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firat_kilic 1 yıl
bilgisayardan/elektronikten ve üretiminden anlamayan hükümet istemiyorum. köyden gelen adamları seçmekte bir numara halkımız... neden bir bilgisayar&elektronik mühendisini / teknisyenini / teknikerini başbakan yapmıyoruz?
hiçte eleştirtmiyor... bulunduğu yer haktır... kafayı değiştir formatlatta gel...
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Ripper Roo 1 yıl
Mış, muş. Ben bir haber editörü olsam hiç böyle spekülatif-komplo teorisivari haberlere girmezdim. Boş muhabbetler.
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PaTRaiN1 1 yıl
Şu muhabbet artık sıkmadı mı ? Yok hack yok bilmem ne çok sulandı bu iş. Aynı FBI Iphone olayına döndü.
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SerkanHur 1 yıl
böyle gizli bir bilgi forumda bile paylaşılacak kadar düştüyse içinde bir iş vardır

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