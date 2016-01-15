Obama'nın eski danışmanı Google'a katıldı

Silikon Vadisi'ndeki teknoloji firmaları hızla gelişip büyüdükçe, bu firmaların nüfuzu da artmaya devam ediyor. Teknoloji firmalarının etkilerini hızla arttırmasıyla birlikte, adil rekabet ve mahremiyet ihlali gibi kaygılar da daha fazla gündeme gelmeye başlıyor. Bu kaygılar ışığında hükumet birimleriyle ilişkilerini yönetmek ve firmalarının imajını korumak isteyen teknoloji firmaları, çareyi politika konusunda uzman isimleri işe almakta buldular.

Son dönemde dikkatleri üzerine çeken bu teknoloji firmalarının başında, Amerikalı internet devi Google geliyor. Google, bu günlerde özellikle Avrupa'da ciddi sorunlarla boğuşuyor. Google'ı, internet aramalarındaki üstünlüğünü kötüye kullanarak tekelcilik karşıtı yasaları çiğnemekle suçlayan Avrupa Birliği, firmayı mercek altında tutmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği ile yaşanan bu sıkıntıları çözmek ve hükumet birimleriyle ilişkilerini düzenlemek için politik konularda kendisini temsil eden ekibini güçlendirmeye devam eden Google, bu ekibin başına son derece önemli bir ismi getirdi. Yakın zamana kadar ABD başkanı Barack Obama'nın kıdemli danışmanları arasında yer alan Caroline Atkinson, küresel kamu politikaları ekibinin başı olarak Google'a katıldı.

Beyaz Saray'daki danışmanlık görevinden geçtiğimiz ay ayrılan Atkinson, Mart ayında Google'a katılacak ve Washington'da çalışmalarını sürdürecek. Atkinson'ın göreve başladıktan sonra üstleneceği ilk görevin, Avrupa Birliği ile ilişkileri yumuşatmak olacağı tahmin ediliyor.

Caroline Atkinson, son dönemde Beyaz Saray'dan ayrılarak Silikon Vadisi firmalarına katılan birçok isimden sadece birisi. Obama'nın bir diğer danışmanı olan David Plouffe, Beyaz Saray'dan ayrılıp Uber'e katılırken, eski bir basın sekreteri olan Jay Carney de geçtiğimiz yılın başında Amazon tarafından işe alınmıştı.

http://bits.blogs.nytimes.com/2016/01/12/google-picks-former-obama-adviser-to-lead-global-public-policy/?_r=1