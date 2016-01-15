Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Obama'nın eski danışmanı Google'a katıldı

Beyaz Saray'dan ayrılarak teknoloji firmalarına katılan isimlere bir yenisi daha eklendi. Obama'nın eski danışmanı Carol Atkinson, bundan sonra Google için çalışacak.
3 yıl
4b
1
7
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Obama'nın eski danışmanı Google'a katıldı
Silikon Vadisi'ndeki teknoloji firmaları hızla gelişip büyüdükçe, bu firmaların nüfuzu da artmaya devam ediyor. Teknoloji firmalarının etkilerini hızla arttırmasıyla birlikte, adil rekabet ve mahremiyet ihlali gibi kaygılar da daha fazla gündeme gelmeye başlıyor. Bu kaygılar ışığında hükumet birimleriyle ilişkilerini yönetmek ve firmalarının imajını korumak isteyen teknoloji firmaları, çareyi politika konusunda uzman isimleri işe almakta buldular.
Son dönemde dikkatleri üzerine çeken bu teknoloji firmalarının başında, Amerikalı internet devi Google geliyor. Google, bu günlerde özellikle Avrupa'da ciddi sorunlarla boğuşuyor. Google'ı, internet aramalarındaki üstünlüğünü kötüye kullanarak tekelcilik karşıtı yasaları çiğnemekle suçlayan Avrupa Birliği, firmayı mercek altında tutmaya devam ediyor.
Avrupa Birliği ile yaşanan bu sıkıntıları çözmek ve hükumet birimleriyle ilişkilerini düzenlemek için politik konularda kendisini temsil eden ekibini güçlendirmeye devam eden Google, bu ekibin başına son derece önemli bir ismi getirdi. Yakın zamana kadar ABD başkanı Barack Obama'nın kıdemli danışmanları arasında yer alan Caroline Atkinson, küresel kamu politikaları ekibinin başı olarak Google'a katıldı.
 
Obama'nın eski danışmanı Google'a katıldı
Beyaz Saray'daki danışmanlık görevinden geçtiğimiz ay ayrılan Atkinson, Mart ayında Google'a katılacak ve Washington'da çalışmalarını sürdürecek. Atkinson'ın göreve başladıktan sonra üstleneceği ilk görevin, Avrupa Birliği ile ilişkileri yumuşatmak olacağı tahmin ediliyor.
Caroline Atkinson, son dönemde Beyaz Saray'dan ayrılarak Silikon Vadisi firmalarına katılan birçok isimden sadece birisi. Obama'nın bir diğer danışmanı olan David Plouffe, Beyaz Saray'dan ayrılıp Uber'e katılırken, eski bir basın sekreteri olan Jay Carney de geçtiğimiz yılın başında Amazon tarafından işe alınmıştı.

http://bits.blogs.nytimes.com/2016/01/12/google-picks-former-obama-adviser-to-lead-global-public-policy/?_r=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Güzel bir yere geçmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TaymekHoldem 3 yıl
ameriğanın oyunları bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatsa52 3 yıl
Hukumetlerin kapilari daha kolay acilsin diye danisman tutmuslar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylmzsngl 3 yıl
Adamların danışmalığını kimler yapıyor... Obama'nın toplantılarında nasıl bir beyin fırtınası üretildiğini hayal bile edemiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zbilici 3 yıl
Ben bu büyük firmaların devlet ile organik bağlarının olduğunu düşünüyorum. Hani bu haberde eski danışman falan bir nevi zaten ilişki kurmuş da esas daha kuruluş aşamalarında devletten yardım hatta işbirliği aldıklarını veya potansiyeli olan, göze kestirilen firmaların bir şekilde el atılarak, yardım edilerek büyütüldüğünü zannediyorum. Yoksa yeni yetme bir yazılımcı bir sosyal bir platform kuracak da dünya çapında büyüyecek ve daha 20 yaşında bu çocuk kendisine firması karşılığında teklif edilen on milyonlarca dolarlara hayır diyecek. Geç bunları...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Görüldüğü üzere kendini teknolojik platformda kanıtlamış firmalar politik açıdanda güçlü durmaya başladılar. Fight Club'ta dediği gibi yakında artık bu firmalar hükümetleşecek hatta filmde gibi tabiri caizse gezegenleşecek :) Apple gezegeni, google demokratik yönetim şekli, vs. Finansal açıdan güçlü olmak beraberinde illaki politik bir duruşta sergiletecektir. Ülkemizdeki firmalarda bu tarz politikadan belirgin geçişler henüz kamuoyu bilgisi dahilinde değil ki ben şahsen politik danışmanların özellikle teknoloji üreten firmaların doğuş mottosuna aykırı olduğu kanaatindeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AC_Hawker 3 yıl
bunlar hep amarığanın ısrayilin oyunları
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iOS 9.3'de Night Shift özelliği nasıl aktif edilir? 3 yıl BoomBeach’in son güncellemedeki sırrı ortaya çıktı: Mega Crab (Mega Yengeç) 3 yıl Taşınabilir mini sunucu bilgisayarı: Ocean 3 yıl Xiaomi, geçen yılı 70 milyon akıllı telefon satışı ile kapattı 3 yıl Nvidia'dan üst seviye GeForce GTX satın alanlara Rise of the Tomb Raider hediyesi 3 yıl Foursquare yeni CEO’su ile artık para kazanmak istiyor 3 yıl Uber'e kendi memleketinde bir ceza daha kesildi 3 yıl Görme engelliler için özel tablet geliştirme çabaları yoğunlaşıyor 3 yıl Bu koltuklar oyun tutkunları için 3 yıl Google Play Store’a promosyon kodları geldi 3 yıl Samsung, Apple'ın ana OLED sağlayıcılarından olacak 3 yıl Arkadaşlık uygulaması Once, artık kalp atışlarına göre eşleştirme yapabiliyor 3 yıl Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji: Spermbots 3 yıl Samsung'dan Android için yeni Wi-Fi transfer uygulaması 3 yıl LG K akıllı telefon serisi genişliyor 3 yıl Asus'tan canlı renk seçeneklerine sahip Live akıllı telefon 3 yıl Live Photos'a Samsung'dan cevap: Vivid Photo 3 yıl Sabit lensli yeni Fujifilm fotoğraf makineleri: X70 ve XP90 3 yıl Fujifilm'den iki yeni lensleri değiştirilebilir aynasız: X-Pro 2 ve X-E2S 3 yıl Samsung Galaxy J1 modeli, 2016 sürümüyle karşınızda 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Obama'nın eski danışmanı Google'a katıldı Sonraki Netflix, üyelerin kendi bölgeleri dışındaki içeriklere ulaşmasını engelleyecek 3 yıl Sayılarla CES 2016 3 yıl Tizen'li Samsung Z3 Avrupa pazarına açılıyor 3 yıl Google Photos "Dijital çağın en başarılı Bulut Fotoğraf Servisi" 3 yıl Çinli yatırımcılardan Uber'e 2 milyar dolar yatırım 3 yıl Snoop Dogg'dan Bill Gates' e sevgi mesajı 3 yıl Birinci Nesil iPhone’da bugünün web siteleri nasıl görünüyor? 3 yıl LeTv oldu LeEco 3 yıl Acer Aspire Switch 12S mercek altında: "Yeni nesil hibrit bilgisayar" 3 yıl 2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı 3 yıl YouTube ünlüsü PewDiePie, kendi içerik ağını kuruyor 3 yıl AnTuTu 2015 testlerinin kralı iPhone 6S Plus 3 yıl 11-24 Ocak Detroit Auto Show’dan dikkat çekici 4 otomobil 3 yıl Trend Micro şifre yöneticisinde büyük açık 3 yıl Microsoft Uyarıyor: Internet Explorer'ı kullanmasanız da 11. sürüme güncelleyin 3 yıl Fütüristik tasarıma sahip Ambulans Drone: AirMule 3 yıl Google, Cardboard VR'da daha iyi ses deneyimi sunmayı planlıyor 3 yıl Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak 3 yıl 19 yaşındaki öğrenciden robot avukat 3 yıl Google'dan Android'e yeni başlayanlara 10 ipucu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim