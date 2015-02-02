Ocak ayı Android kullanım oranları açıklandı





Lollipop güncellemesinin yavaş yavaş yayılmaya başlaması ve ilk cihazların da piyasada yer edinmesi ile birlikte Android kullanım oranlarında küçük de olsa değişim yaşanıyor. Google'ın Ocak ayı raporu da bunu gösteriyor.





Google hizmetlerine erişen cihaz sayısı baz alınarak yapılan yeni tabloya göre Ocak ayında Jelly Bean sürümleri yüzde 44.5 ile liderliğini sürdürüyor. Tek sürüm bazında ise Android 4.4 yüzde 39.7 ile lider durumda.





Lollipop sürümü ilk kez tablolarda boy göstermeye başladı. Sürümün elde ettiği kullanım oranı yüzde 1.6. Oran biraz küçük gibi görünse de yaklaşık 2 milyar rakamına dayanan Android ekosisteminde 30 milyon civarında cihaza tekabül ediyor. Üreticilerin mobil cihazlarına Lollipop güncellemesini vermeye devam etmesi sürümün kullanım oranına da olumlu katkı yapacak.





Bununla birlikte Lollipop sürümünün yavaş büyüme gösterdiği belirtiliyor. Nexus cihazları haricinde henüz son kullanıcıya yaygın bir şekilde ulaşan Android 5.0 cihazı mevcut değil. Bu bakımdan bahar aylarına kadar büyüme biraz yavaş kalabilir.

http://phandroid.com/2015/02/02/lollipop-stats/