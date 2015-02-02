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Ocak ayı Android kullanım oranları açıklandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ocak ayı Android kullanım oranları açıklandı

Lollipop güncellemesinin yavaş yavaş yayılmaya başlaması ve ilk cihazların da piyasada yer edinmesi ile birlikte Android kullanım oranlarında küçük de olsa değişim yaşanıyor. Google'ın Ocak ayı raporu da bunu gösteriyor. 

Google hizmetlerine erişen cihaz sayısı baz alınarak yapılan yeni tabloya göre Ocak ayında Jelly Bean sürümleri yüzde 44.5 ile liderliğini sürdürüyor. Tek sürüm bazında ise Android 4.4 yüzde 39.7 ile lider durumda. 

Lollipop sürümü ilk kez tablolarda boy göstermeye başladı. Sürümün elde ettiği kullanım oranı yüzde 1.6. Oran biraz küçük gibi görünse de yaklaşık 2 milyar rakamına dayanan Android ekosisteminde 30 milyon civarında cihaza tekabül ediyor. Üreticilerin mobil cihazlarına Lollipop güncellemesini vermeye devam etmesi sürümün kullanım oranına da olumlu katkı yapacak. 

Bununla birlikte Lollipop sürümünün yavaş büyüme gösterdiği belirtiliyor. Nexus cihazları haricinde henüz son kullanıcıya yaygın bir şekilde ulaşan Android 5.0 cihazı mevcut değil. Bu bakımdan bahar aylarına kadar büyüme biraz yavaş kalabilir.  

http://phandroid.com/2015/02/02/lollipop-stats/ Yorum Yaz
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Drybeansandrice 4 yıl
Android 5.0 kullanıyorum. Cihazım LG G3. Fakat ben yeni gelen özellikleri maalesef pek sevmedim. Bana göre önceki sürüm daha iyiydi. Örneğin kilit ekranı. Kilit ekranında bildirimler bana göre çok göze batıyor.
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Firaristt 4 yıl
Amiral gemileri bile tam anlamıyla güncelleme alamıyor. Bir yaşını dolduran cihazların frenine basılıyor yeni cihazları sattırmak için. HTC'den ve Sony'den örnek vermek gerekirse Z1 ve M7 güzel cihazlar. Şimdi bu aletlerin frenine bassanız bile millet gidip M8, Z2-Z3 almıyor. Çünkü o 1 senelik aletin yapabildiğinin üstüne doğru düzgün bir şey konul(a)madı. En ağır oyunu 2013 ilkbaharında çıkan telefonlar da akıcı şekilde oynatıyor, geçen ay çıkan telefon da. İnsanlar değiştirme ihtiyacı duymuyor. Fiyatlar almış başını gitmiş(dünya genelinde bir zam söz konusu) bir de yenilik olmayınca satışlar azalıyor. Firmalar da doğru düzgün güncelleme vermeyince sürümlerin kullanım oranları eskisi gibi artmıyor. Google, üreticilerle adam gibi oturup anlaşma yapması lazım. Kardeşim bak ben size yazılım desteğini sonuna kadar veriyorum ama siz de 18 ay dolana kadar en güncel sürümü çalıştırabilen tüm aletlere bu güncellemeleri en geç 2 ay içinde vereceksiniz demesi lazım. Şurada S5-S4-Note 3, G3, M8-M7 harici doğru düzgün 5.0 alan model yok. Hoş, bu aletler güncelleme aldığı halde pek fark yok.
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ahmetkalecik 4 yıl
Yüksek rakam gibi geldi bana.
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th3_majestik 4 yıl

2 milyar nedir ya
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assasin34 4 yıl th3_majestik
th3_majestik


2 milyar nedir ya

Yarıdan fazlasının ÇÖP olduğundan emin olabilirsin.
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tugares 4 yıl
Artık bu kaçıncı güncelleme hâlâ aynı şekilde her üretici kafasına göre davranıyor. Çok fazla can sıkıcı bir durum bu ... Üreticiler donanım üzerinde özelleştirmeye gitsinler, tasarımları özgün olsun. Arayüz de önemli elbet ama bu kadar da değil, gerekirse koysunlar markete yada hepsinin güncelleme merkezi var, koysunlar tüketici isterse indirsin ve yüklesin ama bu şekilde çok yanlış gidiyor. Android böyle giderse ilerleyen dönemlerde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir diye düşünüyorum
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assasin34 4 yıl
Sırf şu güncelleme karmaşası nedeniyle ios'a geçiş yaptım 1 ay önce.ha çokmu seviyorum ios hayır ama düşünmüyorum artık güncelleme ıvır zıvır.gerçekten rezalet bir tablo.3 ay olmuş vızır vızır reklamı dönen Note4'lerin güncelleme alacağı tarih belli değil.şu gün diyemiyorlar.yazık.
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Guest-9D2914531 4 yıl
Tamamen rezillik bu tablo. 3-4 aylik Lollipopu yüzde 1.6 kullaniyor
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E30a Biner Yan Yan Gider 4 yıl
5.0 kullanan yaygın cihaz yok mu ?
G3 5.0 kullanıyor boru mu ?
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Umutcan 4 yıl
Tüm firmaların cihazları tek el altından güncellenmediği sürece firmalar güncellemeyi insanlara yeni telefon aldırmak için koz olarak kullanmaya devam eder.
Tüm cihazlar stok android ile gelsin, firma arayüzleri ve gereksiz uygulamalar sonradan isteğe bağlı olarak kurulsun bu kadar basit. Çoğu kişi o akıcılığı gördükten sonra gidip arayüzlerle cihazını ağırlaştırmaya kıyamazdı bile.
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WaltWhite 4 yıl
Android hikaye, gerçek olan IOS
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kpln04 4 yıl
lollipopu beğenmedim moto g kullanıcısı
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