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Oculus Rift için görkemli bir lansman yapılacak

Oyun dünyasında yeni bir dönemin kapılarını açmaya hazırlanan Oculus Rift gelecek yıl piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Oculus bunu kutlamak için Perşembe günü görkemli bir lansman planlıyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Oculus Rift için görkemli bir lansman yapılacak


Akıllı saat pazarında Pebble ne ise, sanal gerçeklik alanında da Oculus Rift odur diyebiliriz. Her iki ürün de Kickstarter üzerinde büyük başarı elde ederek adını duyurdu ve kendi sektörüne yol veren isimler oldu. Pebble akıllı saati uzun zamandır piyasada. Oculus Rift ise geri sayıma başladı. 

Oculus tarafından yapılan açıklamaya göre Perşembe günü başlayacak olan Game Awards 2015 etkinliğinde Oculus Rift için özel bir lansman düzenlenecek. Oyun endüstrisinde en iyilerin ödüllendirildiği Game Wards 2015 etkinliğinin seçilmesinin sebebi olarak ise Oculus'un gövde gösterisi yapmak istemesi gösteriliyor. 

Lansmanda bizi neler bekliyor tam olarak belli değil ancak yılın ilk çeyreği itibariyle piyasaya çıkacağı için muhtemelen fiyat bilgisi, satış kanalları, Oculus Ready programına katılan ilk ürünler gibi çeşitli detaylar teknoloji dünyası ile paylaşılacak. Ayrıca oyunseverleri etkileyici bir oynanış gösteriminin yapılması da kesin gibi.

Bazı kaynaklar fiyat bilgisi ile birlikte Oculus Rift'in ön siparişe de başlayacağını düşünüyor. Böyle olursa, Oculus Rift ön siparişe çıkan ilk tam donanımlı sanal gerçeklik gözlüğü olacak zira HTC Vive ve Sony Playstation VR sanal gerçeklik gözlükleri için henüz detaylar resmiyet kazanmış değil. 

Oculus Rift için 300$-350$ civarında bir fiyat etiketinin olması bekleniyor. Oculus uyumlu bilgisayarlar ise 900$ civarında bir başlangıç etiketine sahip olacak. Windows 10 işletim sistemine yerleşik olarak destek sunan Oculus Rift eğer başarılı olursa, kendi ekosistemini oluşturarak önemli bir gelir modeli haline gelecek. Bilindiği gibi Kickstarter üzerinde 2.4 milyon dolar toplayarak hayata geçen Oculus Rift daha sonra Facebook tarafından 2 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.  

http://www.itpro.co.uk/desktop-hardware/24781/oculus-rift-release-date-price-and-system-requirements-oculus-to-make-special Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
hadi bakarım bir AAA oyunun üstünde VR çalıştırsınlar bakarım
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redoracle 3 yıl
Güzel cihazda gereksinimleri böyle yüksek olduğu sürece zengin işi kalacak.
Yoksa fiyatı böyle bi cihaz için uygun.
Keşke sadece film izlemek için -dev ekranda- light bi sürüm yapsalar,çok fazla donanım istemeyen,en azından onu alıp hemen kullanmaya başlayabilirdik,vr uyumlu yazılımları beklemeye gerek kalmadan.
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balcis 3 yıl
hakeder, bence oyun&eğlence dünyasını kökünden değiştirecek.
diğer dünyalar için başkası yorum yapabilir :)
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