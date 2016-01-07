Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oculus Rift oyun sıkıntısı yaşamayacak

Facebook'un kanatları altında gelişimini sürdüren ve 600$'dan satışa çıkacak olan popüler sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, en azından oyun çeşitliliği açısından sorun yaşatmayacak.
3 yıl
4,2b
1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oculus Rift oyun sıkıntısı yaşamayacak

Dün açıklanan 600$'lık resmi satış fiyatı ile birçok kişi de hayal kırıklığı yaşatan sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, geliştirici şirket Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey'e göre oyun sıkıntısı yaşamayacak.
Ön sipariş üzerinden satın alındığı taktirde 28 Mayıs tarihinde dağıtıma çıkacak olan Oculus Rift, Palmer Luckey'in açıklamasına göre 2016 yılı içerisinde tam 100 adet oyun kazanacak. Bu oyunların 20 tanesinin Oculus imzalı olduğu belirtilirken, diğerlerinin üçüncü parti geliştiricilerden geleceği söyleniyor.
Ön sipariş yapanlara Lucky's Tale ve EVE: Valkyrie oyunlarıyla gelen başlık, oyun kontrolcüsü olarak şimdilik Xbox One kullanıyor ancak 2016'nın ikinci çeyreğinde Oculus Touch isimli "sanal gerçekliğe uygun" kontrolcü de satışa çıkıyor.

http://www.trustedreviews.com/news/oculus-rift-to-get-more-than-100-games-by-the-end-of-2016?source=rss Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Facebook Messenger 800 milyonu geçti 3 yıl Samsung'dan dünyanın ilk çerçevesiz kavisli monitörü 3 yıl Korsan oyunlar için darağacı göründü 3 yıl Volkswagen için asıl korkulu süreç yeni başlıyor 3 yıl Amazon kendi işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor 3 yıl Facebook, Android'den kopmanın planlarını yapıyor 3 yıl SanDisk'ten dünyanın en ince M.2 SSD sürücüsü 3 yıl Apple, "Emotient" şirketini satın aldı 3 yıl Fossil, akıllı saat pazarında vites artırıyor 3 yıl LeTv dünyanın en ince 65 inç televizyonunu duyurdu 3 yıl Şarjı 1 ay dayanabilecek akıllı saatler geliyor 3 yıl Snapdragon 820'li ilk akıllı telefonu inceledik 3 yıl Samsung Galaxy S7 ile ilgili microSD iddiaları güçleniyor 3 yıl Twitter BTK’ya dava açtı 3 yıl Apple CEO’su Tim Cook yılda ne kadar kazanıyor? 3 yıl Intel'in yeni çubuk bilgisayarları Core M işlemci kullanıyor 3 yıl Hareket ile şarj edilebilen bataryalar yolda 3 yıl Güneş enerjili aksiyon kamerası 3 yıl Facebook ve Whatsapp’ta 2016 botların yılı olabilir 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Oculus Rift oyun sıkıntısı yaşamayacak Sonraki Internet Explorer 8, 9 ve 10 emekliye ayrılıyor 3 yıl AppStore büyük bir rekor kırdı 3 yıl Bluetooth destekli hamilelik testi 3 yıl Dell'den iki yeni gelişmiş dizüstü bilgisayar 3 yıl Intel, objelerin içini gösteren başlığını tanıttı 3 yıl iOS için ekran kayıt uygulaması: Vidyo 3 yıl Dünyanın ilk akıllı evcil hayvan kasesi karşınızda 3 yıl OLED ekranlı oyuncu faresi: SteelSeries Rival 700 3 yıl Gold Teknoloji grubu iflasa sürükleniyor 3 yıl Segway'den sürülebilen kişisel robot 3 yıl Uçan taksi dönemi kapıda 3 yıl Qualcomm arabaları akıllandırıyor 3 yıl Dünyanın ilk WiFi AD yönlendiricisi TP-LINK'ten geldi 3 yıl Withings GO fitness takip cihazı resmiyet kazandı 3 yıl Star Wars: Güç Uyanıyor gişede rakip tanımıyor 3 yıl Kablolardan sıkılanlara Dell'den yeni monitörler 3 yıl Dietsensor, gıda ürünlerinin detaylarına inebiliyor 3 yıl Snapchat, lens filtre marketini kapatıyor 3 yıl Netflix Türkiye pazarına giriş yaptı 3 yıl MSI'dan gelişmiş iki yeni oyuncu bilgisayarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim