Oculus Rift oyun sıkıntısı yaşamayacak

Dün açıklanan 600$'lık resmi satış fiyatı ile birçok kişi de hayal kırıklığı yaşatan sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, geliştirici şirket Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey'e göre oyun sıkıntısı yaşamayacak.

Ön sipariş üzerinden satın alındığı taktirde 28 Mayıs tarihinde dağıtıma çıkacak olan Oculus Rift, Palmer Luckey'in açıklamasına göre 2016 yılı içerisinde tam 100 adet oyun kazanacak. Bu oyunların 20 tanesinin Oculus imzalı olduğu belirtilirken, diğerlerinin üçüncü parti geliştiricilerden geleceği söyleniyor.

Ön sipariş yapanlara Lucky's Tale ve EVE: Valkyrie oyunlarıyla gelen başlık, oyun kontrolcüsü olarak şimdilik Xbox One kullanıyor ancak 2016'nın ikinci çeyreğinde Oculus Touch isimli "sanal gerçekliğe uygun" kontrolcü de satışa çıkıyor.

http://www.trustedreviews.com/news/oculus-rift-to-get-more-than-100-games-by-the-end-of-2016?source=rss