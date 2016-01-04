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Oculus Rift'in ön sipariş tarihi belli oldu

2016 yılı için en çok beklenen sanal gerçeklik başlıkları arasında yer alan Oculus Rift, çok yakın bir zaman içerisinde ön siparişe açılıyor. Merak edilen fiyat bilgisi ise halen açıklanmış değil.
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift'in ön sipariş tarihi belli oldu

Sosyal medya devi Facebook'un altında çalışmalarına devam eden Oculus VR, uzun zamandır beklenen sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'in ön sipariş tarihini açıkladı.
Oculus VR'ın resmi blog sitesinden verilen bilgiye göre Oculus Rift "6 Ocak 2016" tarihinde ön siparişe açılacak. Oculus Touch ismi verilen kontrolcü olmadan elde edilebilecek sanal gerçeklik başlığının, herkes tarafından oldukça merak edilen satış fiyatı ise halen gizliliğini sürdürmeye devam ediyor. Firma yapılan tahminlere göre fiyatı son dakikaya kadar açıklamayarak rakiplerine karşı bir avantaj kazanmaya çalışıyor.
Popüler sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'i ön sipariş ile satın alanlar Lucky’s Tale ve CCP’s EVE: Valkyrie oyunlarına ücretsiz olarak sahip olacak.
Oculus Rift'in ön sipariş tarihi belli oldu
 

https://www.oculus.com/en-us/blog/oculus-rift-pre-orders-to-open-on-jan-6/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cellat87 3 yıl
eeeee gün geldi durum nedir fiyat nedir nereden ögrenecegiz bunu?
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Voidian 3 yıl cellat87
"Oculus Rift preorders open at 8 AM PST / 11 AM EST on January 6"
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Ben daha cok Gaben'in gozlugunu bekliyorum (vive). Adamlar koca steam ve kac yildir pc oyun pazarini domine ediyorlar, yapimcilar ile en yakin temasa sahipler.
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*siteci* 3 yıl
Çok param olsaydı kesinlikle alırdım ama şu an için sanal gerçeklik ekosisteminin daha gelişmesini/olgunlaşmasını ve çok oyun/uygulama çıkmasını bekleyeceğim.
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oray 3 yıl
kesinlikle siparis veriyorum :)
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uranus666 3 yıl
Htc Vive için daha fazla sabırsızlanıyorum, inşallah Oculus güzel bir fiyatla piyasaya çıkarda rekabet sayesinde cihazları daha uygun fiyatlarda alırız
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simbolmina 3 yıl
2016da yeni bilgisayar toplanacak bunlar bize kesin. Gerçi biraz erken. Az oyun çıksın. 2017de amd sistem toplarık.
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TeufeL-07 3 yıl
Abartmıyorum son 1 senedir aralıksız hergün şu siteye tek giriş amacım oculus riftin gelişmeleri çıkış tarihi vs bilgiler. Allaha şükür sonunda çıkacak gibi duruyor.
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KalemKolik 3 yıl
350dolar olur en fazla. Beklenti 299 dolar.
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