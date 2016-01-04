Oculus Rift'in ön sipariş tarihi belli oldu

Sosyal medya devi Facebook'un altında çalışmalarına devam eden Oculus VR, uzun zamandır beklenen sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'in ön sipariş tarihini açıkladı.

Oculus VR'ın resmi blog sitesinden verilen bilgiye göre Oculus Rift "6 Ocak 2016" tarihinde ön siparişe açılacak. Oculus Touch ismi verilen kontrolcü olmadan elde edilebilecek sanal gerçeklik başlığının, herkes tarafından oldukça merak edilen satış fiyatı ise halen gizliliğini sürdürmeye devam ediyor. Firma yapılan tahminlere göre fiyatı son dakikaya kadar açıklamayarak rakiplerine karşı bir avantaj kazanmaya çalışıyor.

Popüler sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'i ön sipariş ile satın alanlar Lucky’s Tale ve CCP’s EVE: Valkyrie oyunlarına ücretsiz olarak sahip olacak.

https://www.oculus.com/en-us/blog/oculus-rift-pre-orders-to-open-on-jan-6/