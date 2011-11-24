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Office 15 betası Ocak ayında yayınlanabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un en başarılı yazılımlarından olan ve 100 milyondan fazla satış yapan Office yazılımının yeni versiyonu için bekleyiş devam ediyor. Office15 adını alacak yeni versiyonu önemli kılan diğer bir nokta ise Microsoft'un Windows Phone işletim sistemi ile başlattığı Metro arayüzü geleneğini getireceği son ürün olması.

WinRumors sitesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği haberine göre Office 15 Ocak ayı sonunda tam bir beta sürümüne kavuşabilir. Ocak ayı başında yapılacak CES 2012 tüketici elektroniği fuarında ise Office 15 teknoloji önizleme sürümü görücüye çıkacak. Aynı fuarda Windows 8 işletim sisteminin beta sürümünün de dağıtılması bekleniyor.

Office 2015, Microsoft'un tabletlere verdiği öneme binaen yeni bir görünüm ve daha dokunmatik dostu bir arayüz sunacak. Dokunuş, kalem veya fare desteği en üst düzeyde sağlanacak. Yine Office 15 de masaüstü PC ve dokunmatik tabletler için olacak. 

Daha kolay navigasyon için Metro arayüzü ve Live Tile entegre edilecek. Dökümanlara daha kolay erişmek için Moorea adlı bir uygulama da yenilikler arasında yer alıyor. 

Belirsizliğini koruyan konu ise Office 15'deki Metro arayüzününü son şeklinin neye benzeyeceği. Her iki platformu da düşünen Microsoft, Windows 8'den daha farklı bir arayüz geliştirebilir. Zira CEO Steve Ballmer Eylül ayında Office Metro stili üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. 

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aalinuxx 8 yıl en beğenilen
microsoftu sevmem ama office yazılımları her versiyonda daha da güzel oluyor, hakkını vermek lazım
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ezimuse 8 yıl
Daha 2010 u yeni yükledim ghost almıştım :D
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Batuist 8 yıl
windows 8 deki gibi fare ile kullanımı iyice zora sokmasınlarda.... exceli tabletlerde dokunmatik arabirimde nasıl kullanabilir insanlar merak ediyorum.. sırf bu yüzden batırmasalar programı.. illede birşey yapacaklarsa performansı artırsınlar. 1MB bile tutmayan formül dolu bir çalışmada dahi 4 çekirdekli sistem kasılıyor..
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alprkrkmz 8 yıl
office yazılımları hakkaten güzel ama bu kadar çok sık arayla çıkarmasınlar ya.
2007-2010 derken 2012 de yeni bir sürüm gelecek gibi.
hani biraz elde olanı güzelleştirme yoluna gitse çok güzel olacak.
service pack lar falan tamam ama yeni versiyonda koyacağı özellikleri eskilere de eklese şahane olur. ama o zaman da para kazanamazlar.
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aalinuxx 8 yıl en beğenilen
microsoftu sevmem ama office yazılımları her versiyonda daha da güzel oluyor, hakkını vermek lazım
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