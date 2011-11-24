Office 15 betası Ocak ayında yayınlanabilir

Microsoft'un en başarılı yazılımlarından olan ve 100 milyondan fazla satış yapan Office yazılımının yeni versiyonu için bekleyiş devam ediyor. Office15 adını alacak yeni versiyonu önemli kılan diğer bir nokta ise Microsoft'un Windows Phone işletim sistemi ile başlattığı Metro arayüzü geleneğini getireceği son ürün olması.





WinRumors sitesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği haberine göre Office 15 Ocak ayı sonunda tam bir beta sürümüne kavuşabilir. Ocak ayı başında yapılacak CES 2012 tüketici elektroniği fuarında ise Office 15 teknoloji önizleme sürümü görücüye çıkacak. Aynı fuarda Windows 8 işletim sisteminin beta sürümünün de dağıtılması bekleniyor.





Office 2015, Microsoft'un tabletlere verdiği öneme binaen yeni bir görünüm ve daha dokunmatik dostu bir arayüz sunacak. Dokunuş, kalem veya fare desteği en üst düzeyde sağlanacak. Yine Office 15 de masaüstü PC ve dokunmatik tabletler için olacak.





Daha kolay navigasyon için Metro arayüzü ve Live Tile entegre edilecek. Dökümanlara daha kolay erişmek için Moorea adlı bir uygulama da yenilikler arasında yer alıyor.





Belirsizliğini koruyan konu ise Office 15'deki Metro arayüzününü son şeklinin neye benzeyeceği. Her iki platformu da düşünen Microsoft, Windows 8'den daha farklı bir arayüz geliştirebilir. Zira CEO Steve Ballmer Eylül ayında Office Metro stili üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.