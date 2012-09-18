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Office 2013'ün ABD'deki abonelik fiyatları belli oldu

6 yıl
2,1b
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32
Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, temmuz ayı içerisinde ön sürüm versiyonunu yayınlanmış olduğu Office 2013 paketlerinin fiyatlarını açıkladı.

Office 2013'ü farklı paket adları ve seçenekler altında sunan şirket, Office 365 Home Premium adı altında aylık veya yıllık abonelik seçeneklerini kullanıcıya sunuyor. Söz konusu paketin aylık abonelik ücreti 8.99 dolar olarak açıklanırken, yıllık abonelik ücreti ise 99.99 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu abonelik paketinde Outlook da olmak üzere tüm klasik Office uygulamaları yer alıyor. Ayrıca, bu paket beş farklı PC ya da Mac’te kullanılabiliyor. Paket sahipleri tüm bunlara ek olarak her ay yenilenecek olan 60 dakikalık Skype kredisine sahip olacak ve bu kredi ile birlikte tüm dünyayla telefon görüşmesi gerçekleştirebilecekler. Microsoft'un yapmış olduğu açıklamaya göre yeni özelliklerin de servise yıl içerisinde eklenecek.

Office 2013'ü kutulu bir şekilde almak isteyenler için ise; World, Excel, Power Point ve One Note'u bünyesinde barındıran Office Home and Student 2013 paketi 139.99 dolardan başlayan bir fiyat ile satışa sunuluyor. Bu pakete Outlook'un da dahil edildiği ve daha çok iş amaçlı olarak kullanıma uygun olan Office Professional 2013'ün satış fiyatı ise 399.99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Microsoft'un Office 2013'e yükseltme uygulamasının 19 Ekim tarihinden itibaren başlaması beklenirken,bu uygulama çerçevesinde Office 2010 veya Mac için Office 2011 satın alanlar bir yıl boyunca Office 365 Home Premium ya da denk bir servisten yararlanabilecek. Ayrıca, şirketin Office 2013'ü çevrimiçi olarak da satışa sunacağını belirtmekte fayda var.
http://blogs.office.com/b/office-news/archive/2012/09/17/the-new-office-365-subscriptions-for-consumers-and-small-businesses.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
melikulupinar 6 yıl
Olmamış bu.

Ben hala 2007 ofis kullanıyorum. Demek ki 5 yıl olmuş. Daha da idare eder.

Yıllık kira 100 $ vereceğime 140 $ verip malı alırım. 5/6 yıl da onu kullansam 500/600 $ yerine 140 $ vereceğim. Bu kiralamanın karlı yanı nerde.

Yaşlandık ta kafa ticarete mi basmıyor ne ?
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
İşyeride 2010 var. 2013 almaya gerek yok sanırım.
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JoeyBane 6 yıl
Çok para be.. Alternatif yollara devam.
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Mr.Legend 6 yıl
PC'ye Office değil Office'e PC alıyoruz resmen. O fiyat nedir öyle
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nurettinaz 6 yıl
Cidden çok merak ediyorum nasıl bir ofis sürümü olacak 2013 sürümü. Çünkü zaten mükemmel olan office 2010 a daha ne eklemiş olabilirler ki diye düşünmemek elde değil.
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gordon01 6 yıl
Office 2013 Preview sürümü gerçekten güzel, Windows 8'de yağ gibi akıyor.
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CodeMachine 6 yıl
MSDN FTW!!!
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a.f.y. 6 yıl
libre office varken yüzüne bile bakılmaz. haksız mıyım?
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oktayakgoz 6 yıl a.f.y.
a.f.y.

libre office varken yüzüne bile bakılmaz. haksız mıyım?

satış rakamlrına bak bakalım haklı mısın haksızmısın
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cagataykoroglu 6 yıl
sertacarslan
cagataykoroglu
sertacarslan Profesyonel sürüm maalesef bir çok işyeri için Excel ve Outlook yüzünden alternatifsiz. Ama ben 140 dolar verip home and student sürüm alacağıma GPL lisanslı bir ofis yazılımı kurardım...
GPL diyorsun ama sorun çıktığında kime başvuracaksın? sekreter sorunla karşılaştı ne yapacak? Herhangi bir durumda Ms u aradığında uzaktan bağlanma dahil çok güzel yardımcı oluyorlar. Sorun çıktığında karşında danışacağın kimse yoksa o 140 doları verseydim dersin.
Hangi sekreter???

Espiri mi yaptın? Öyle olduğunu umuyorum.
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sertacarslan 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

sertacarslan

cagataykoroglu
sertacarslan Profesyonel sürüm maalesef bir çok işyeri için Excel ve Outlook yüzünden alternatifsiz. Ama ben 140 dolar verip home and student sürüm alacağıma GPL lisanslı bir ofis yazılımı kurardım...
GPL diyorsun ama sorun çıktığında kime başvuracaksın? sekreter sorunla karşılaştı ne yapacak? Herhangi bir durumda Ms u aradığında uzaktan bağlanma dahil çok güzel yardımcı oluyorlar. Sorun çıktığında karşında danışacağın kimse yoksa o 140 doları verseydim dersin.
Hangi sekreter???


Espiri mi yaptın? Öyle olduğunu umuyorum.

Yine yapıyorsun... Okumadan atlıyorsun, durduk yerde gerginlik yaratıyorsun.
Ofis için alınmasına kullanılmasına bir lafım yok, zaten MS Office alternatifsiz diyorum. Evde ofis yazılımı kullanmak için gidip 140 dolar vermeye "BENCE" gerek yok diyorum, GPL bir ofis yazılımı da evde iş görebilir diyorum...

Evinde çok önemli "alışveriş listeslerini" falan yönetiyorsan ve bunlar için evde sekreter çalıştırma fantazisi falan yapıyorsan diyecek lafım yok, o zaman sekreterine uzaktan destek lazım...
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cagataykoroglu 6 yıl
sertacarslan
Profesyonel sürüm maalesef bir çok işyeri için Excel ve Outlook yüzünden alternatifsiz. Ama ben 140 dolar verip home and student sürüm alacağıma GPL lisanslı bir ofis yazılımı kurardım...

GPL diyorsun ama sorun çıktığında kime başvuracaksın? sekreter sorunla karşılaştı ne yapacak? Herhangi bir durumda Ms u aradığında uzaktan bağlanma dahil çok güzel yardımcı oluyorlar. Sorun çıktığında karşında danışacağın kimse yoksa o 140 doları verseydim dersin.
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sertacarslan 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

sertacarslan

Profesyonel sürüm maalesef bir çok işyeri için Excel ve Outlook yüzünden alternatifsiz. Ama ben 140 dolar verip home and student sürüm alacağıma GPL lisanslı bir ofis yazılımı kurardım...


GPL diyorsun ama sorun çıktığında kime başvuracaksın? sekreter sorunla karşılaştı ne yapacak? Herhangi bir durumda Ms u aradığında uzaktan bağlanma dahil çok güzel yardımcı oluyorlar. Sorun çıktığında karşında danışacağın kimse yoksa o 140 doları verseydim dersin.

Hangi sekreter???
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