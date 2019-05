Office 2013'ün ABD'deki abonelik fiyatları belli oldu

Microsoft, temmuz ayı içerisinde ön sürüm versiyonunu yayınlanmış olduğu Office 2013 paketlerinin fiyatlarını açıkladı.

Office 2013'ü farklı paket adları ve seçenekler altında sunan şirket, Office 365 Home Premium adı altında aylık veya yıllık abonelik seçeneklerini kullanıcıya sunuyor. Söz konusu paketin aylık abonelik ücreti 8.99 dolar olarak açıklanırken, yıllık abonelik ücreti ise 99.99 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu abonelik paketinde Outlook da olmak üzere tüm klasik Office uygulamaları yer alıyor. Ayrıca, bu paket beş farklı PC ya da Mac’te kullanılabiliyor. Paket sahipleri tüm bunlara ek olarak her ay yenilenecek olan 60 dakikalık Skype kredisine sahip olacak ve bu kredi ile birlikte tüm dünyayla telefon görüşmesi gerçekleştirebilecekler. Microsoft'un yapmış olduğu açıklamaya göre yeni özelliklerin de servise yıl içerisinde eklenecek.Office 2013'ü kutulu bir şekilde almak isteyenler için ise; World, Excel, Power Point ve One Note'u bünyesinde barındıran Office Home and Student 2013 paketi 139.99 dolardan başlayan bir fiyat ile satışa sunuluyor. Bu pakete Outlook'un da dahil edildiği ve daha çok iş amaçlı olarak kullanıma uygun olan Office Professional 2013'ün satış fiyatı ise 399.99 dolar olarak belirlenmiş durumda.Microsoft'un Office 2013'e yükseltme uygulamasının 19 Ekim tarihinden itibaren başlaması beklenirken,bu uygulama çerçevesinde Office 2010 veya Mac için Office 2011 satın alanlar bir yıl boyunca Office 365 Home Premium ya da denk bir servisten yararlanabilecek. Ayrıca, şirketin Office 2013'ü çevrimiçi olarak da satışa sunacağını belirtmekte fayda var.