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Office 365 artık kişisel

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,8b
1
1
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Office 365 artık kişisel

Geçen yıl Office yazılımında aylık abonelik seçeneği sunmaya başlayan Microsoft, en düşük teklif olarak 5 bilgisayara kadar Office 365 Home Premium seçeneğini sunuyordu.

Yıllık 99$ veya aylık 9.99$ olan bu aboneliğin yanına Microsoft daha ucuz bir teklif daha ekledi. Office 365 Personal adındaki yeni paket sadece bir bilgisayar ve bir tablet için Office yazılımlarını sunacak. 

Kullanıcılar Home Premium'da olduğu gibi 20GB OneDrive alanı, aylık 60 dakika Skype görüşmesi hediyelerini almaya devam edecek. Bu pakette yıllık ödeme 99.99$ iken aylık ödeme ise 6.99$. Office yazılımları yine indiririlip kurulabiliyor ve güncellemeler alınabiliyor. Yeni paket kısa süre içerisinde aktif olacak. 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-to-offer-a-more-personal-version-of-Office-365_id53884 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-mcani 5 yıl
Personal'ın yıllık ücreti $99,99 değil, yazım hatası olmuş heralde... $69,99 olacak...
ikinci bir not; dolar sembolü rakamın sol tarafına yazılır :)
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