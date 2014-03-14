Office 365 artık kişisel





Geçen yıl Office yazılımında aylık abonelik seçeneği sunmaya başlayan Microsoft, en düşük teklif olarak 5 bilgisayara kadar Office 365 Home Premium seçeneğini sunuyordu.





Yıllık 99$ veya aylık 9.99$ olan bu aboneliğin yanına Microsoft daha ucuz bir teklif daha ekledi. Office 365 Personal adındaki yeni paket sadece bir bilgisayar ve bir tablet için Office yazılımlarını sunacak.





Kullanıcılar Home Premium'da olduğu gibi 20GB OneDrive alanı, aylık 60 dakika Skype görüşmesi hediyelerini almaya devam edecek. Bu pakette yıllık ödeme 99.99$ iken aylık ödeme ise 6.99$. Office yazılımları yine indiririlip kurulabiliyor ve güncellemeler alınabiliyor. Yeni paket kısa süre içerisinde aktif olacak.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-to-offer-a-more-personal-version-of-Office-365_id53884