Okuduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olan yazı tipi geliştirildi

Avustralya'nın Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir araştırmacı ekibi, Sans Forgetica adında yeni bir yazı tipi geliştirdi. Bu yazı tipini diğerlerinden ayıran ise insanların daha kolay bir şekilde hatırlaması. Geliştirici ekip Sans Forgetica'nın insanların okuduklarını hatırlamalarına yardımcı olan ilk font olduğunu iddia ediyorlar.

Daha zor ve uzun sürede okunuyor

http://sansforgetica.rmit/

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Yazı tipi fikrinin, öğrencilerinkonusundaki çabalarının bir parçası olarak ortaya çıktığı belirtiliyor. Araştırma ekibiyardımcı olabileceğini düşündükleri çok sayıda yazı tipi buldular. Ancaküzerinde yapılan tesstezirveye çıktı.Yeni fontun ardındaki fikir birazyaratmak ve okuyucu her bir kelimeye baktıkçazorunda bırakmak. Bu daolarak adlandırılan bilişsel bir psikoloji kavramına dayanıyor. Bu amaçla araştırma ekibi yazı tipini normaleğdi ve ayrıca harflerin. Bu sayedeile yazılan metinler daha zor ve uzun bir sürede okunaraksağlanıyor. Eğer siz de bu yazı tipinive denemek istiyorsanızsitesine gidebilirsiniz.