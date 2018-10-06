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Okuduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olan yazı tipi geliştirildi

Avusturalya'da Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü, Sans Forgetica adını verdikleri bir yazı tipi geliştirdi. Onu diğerlerinden farklı kılan ise okuduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olması.
7 ay
13,4b
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16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Okuduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olan yazı tipi geliştirildi
Avustralya'nın Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir araştırmacı ekibi, Sans Forgetica adında yeni bir yazı tipi geliştirdi. Bu yazı tipini diğerlerinden ayıran ise insanların daha kolay bir şekilde hatırlaması. Geliştirici ekip Sans Forgetica'nın insanların okuduklarını hatırlamalarına yardımcı olan ilk font olduğunu iddia ediyorlar.

Daha zor ve uzun sürede okunuyor

Yazı tipi fikrinin, öğrencilerin dersleri hafızada tutabilmeleri konusundaki çabalarının bir parçası olarak ortaya çıktığı belirtiliyor. Araştırma ekibi hafızada tutmaya yardımcı olabileceğini düşündükleri çok sayıda yazı tipi buldular. Ancak 400 öğrenci üzerinde yapılan tesste Sans Forgetica zirveye çıktı.

Yeni fontun ardındaki fikir biraz daha zor bir okuma deneyimi yaratmak ve okuyucu her bir kelimeye baktıkça zorlanarak okumak zorunda bırakmak. Bu da derin bilişsel işleme olarak adlandırılan bilişsel bir psikoloji kavramına dayanıyor. Bu amaçla araştırma ekibi yazı tipini normal italiklerin tersi yönünde eğdi ve ayrıca harflerin bazı kısımlarını kaldırdı. Bu sayede Sans Forgetica ile yazılan metinler daha zor ve uzun bir sürede okunarak akılda kalması sağlanıyor. Eğer siz de bu yazı tipini bilgisayarınıza indirmek ve denemek istiyorsanız buraya tıklayarak sitesine gidebilirsiniz.

http://sansforgetica.rmit/ Yorum Yaz
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Spider_hip 7 ay en beğenilen
Doğru olabilir. Sonuçta istatistikte tutmuş, değerlendirmişlerdir. Lakin ben kalıcılığı konusunda şüpheliyim. Yani bir süre sonra insan tamamen o fontlara alışınca, hızla rahat okur hale gelince, akılda kalıcılığını yitirebilir. Sonuçta harfler, fontlar şekillerden ibaret. Standart fontlar zihnimizde genel olarak oturduğu için algıda seçiciliği ortadan kaldırıyor.
Doğru olabilir. Sonuçta istatistikte tutmuş, değerlendirmişlerdir. Lakin ben kalıcılığı konusunda şüpheliyim. Yani bir süre sonra insan tamamen o fontlara alışı...
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2 Yanıt Yanıtla +41
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gowlet 7 ay Spider_hip
Her seferinde random olsa şu silik yerler harflerin her tekrarlanışında ya da silikler random olsaydı mesela..
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hamunpatra 7 ay
Yıllar evvel Teyfur Erdoğdu okullarda günümüz Türkçesinin eski yazı ile yani Osmanlıca (Arap alfabesi) ile okuyup yazmanın da öğretilmesi gerektiğini söylemişti. Gerekçe olarak da eski yazıyı okuyabilmek için harfleri bir araya getirirken düşünmek gerektiğini. Bu düşünme sürecinde okunan metnin daha iyi anlaşılabileceği ve hafıza da kalıcı olacağını söylemişti.
Bu haberi görünce aklıma geldi. Demek ki adamın bir bildiği varmış.
Yıllar evvel Teyfur Erdoğdu okullarda günümüz Türkçesinin eski yazı ile yani Osmanlıca (Arap alfabesi) ile okuyup yazmanın da öğretilmesi gerektiğini söylemişti...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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Vartolu Saadettin 7 ay
yarin indiririm dedim, yazi fontunun adını unuttum. royal melbourneden davaciyim
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Arnoldşırnaktahalayceker 7 ay
Bizde yedik zaten [>:]
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Al1mert 7 ay
bu güzelmiş. fontu photoshop a atıp rasgele harfleri duzenleyerek tekrar sorunu asilabilir. bir seyleri ezberlemek konusunda bir yerden sonra etkisini kaybeder bence ama marka sloganı vesaire gibi kullanim alanlari olabilir. ilginç.
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MustafaC53 7 ay
O kadar vaktin varsa, ezberlemeye de vaktin var demektir.
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hamunpatra 7 ay
Yıllar evvel Teyfur Erdoğdu okullarda günümüz Türkçesinin eski yazı ile yani Osmanlıca (Arap alfabesi) ile okuyup yazmanın da öğretilmesi gerektiğini söylemişti. Gerekçe olarak da eski yazıyı okuyabilmek için harfleri bir araya getirirken düşünmek gerektiğini. Bu düşünme sürecinde okunan metnin daha iyi anlaşılabileceği ve hafıza da kalıcı olacağını söylemişti.
Bu haberi görünce aklıma geldi. Demek ki adamın bir bildiği varmış.
3 Yanıt Yanıtla +10
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smart1978 7 ay hamunpatra
Merhaba :) Osmanlica toplama yapay bir dildir. Mesele zaten dil degil hatta dogal mi toplama mi dildir hic degi :)) mesele basit alfabe stili ... Adamlar Latin Alfabesine gore dusunmus. Eger ki diger alfabe turlerine Kiril, Arap, Grek vs toplamda 40 cesit alfabe ana cesidine de uyarlanabilirse evrensel bir tespit denilebilir ...
wikizero.pro/...
Ayrica Osmanlica veya Arapca bilenlerin ozellikle dusunce Felsefi anlamda neden geride pratikte bir ise yaramiyor olsa gerek o Teyfur Erdogu denen sahsin ifadesi kendi capinda birsey olsa gerek ...
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xenix 7 ay hamunpatra
Adnan Hocanın kediciği olan kişi mi
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artenis 7 ay hamunpatra
Ben rusça ve arapça okurken düşünüyorum doğrudur. FAKAT arap harfleri yerine ulusumun harflerini tercih ederim yani Göktürkçe. Ama en doğrusu şu anda yürürlükte olandır tabi son 15 yıldaki erozyon hat safhada, yumuşatma işaretleri bile kaldırıldı... Yumuşatmayı kaldırana sormak isterim ticari bir iş yaptıktan sonra '' karınızı bize verin'' ...
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mialtı 7 ay
Yanlış anlamaya müsait bir yazı tipi olmuş. Vakti olanlar tercih edebilir ama önemli olan hız ve hatırlama orantılı bir süreçse bu yazı tipi kesinlikle işinizi zorlaştıracaktır.
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afacanlouiee 7 ay
batı yine çok geriden geliyor. bir hatırlama duasına bakar yazı tipi neymiş
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brava 34 7 ay
Adamlar en azından bir konu üzerinde bilimsel çalışma yapıyor. Allah çalışana veriyor..
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Spider_hip 7 ay en beğenilen
Doğru olabilir. Sonuçta istatistikte tutmuş, değerlendirmişlerdir. Lakin ben kalıcılığı konusunda şüpheliyim. Yani bir süre sonra insan tamamen o fontlara alışınca, hızla rahat okur hale gelince, akılda kalıcılığını yitirebilir. Sonuçta harfler, fontlar şekillerden ibaret. Standart fontlar zihnimizde genel olarak oturduğu için algıda seçiciliği ortadan kaldırıyor.
2 Yanıt Yanıtla +41
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gowlet 7 ay Spider_hip
Her seferinde random olsa şu silik yerler harflerin her tekrarlanışında ya da silikler random olsaydı mesela..
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ahmtayd 7 ay Spider_hip
Güzel bir yere değinmişsin hocam.

Yazının akılda çağrışım uyandırdığı bir gerçektir. Burdan yola çıkarak oluşturulacak bir font da mutlak surette istatiksel olarak başarı gösterir. Ama değindiğiniz gibi, zamanla bu font normal hale gelecek anlamını yitirecektir.
Bu sebeple yazının hafızaya olumlu etkisi sabit bir fontla değil ancak el yazısı ile sağlanabilir.
90'lı nesle ilkokulda öğretilen çocuklara illalah ettirten bu elyazısı aslında çok gerekli çok önemli birşey.
El yazısı kağıttaki sizin karakteristik imzanızdır. Taklit edilemez özgün ve farklıdır.
İnsan el yazısı işe yazdığında ve bunu okuduğunda hafızada kalması anlamında gerçekten büyük bir etkisi vardır.
Bir tıpçı olarak söylüyorum doktorların karakteristik bir elyazı kullanmasının altında da bu sebep yatar. Tabiiki hızlı yazmanın da bir getirisi olmakla birlikte çalışırken, not alırken kendi karakteristik el yazınızı kullandığınızda aldığınız verim çok daha iyidir
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Mianfei 7 ay
Gzl
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