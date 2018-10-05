Nokia telefonların Android Pie alacakları tarihler belli oldu

Android cihazlardaki en büyük handikap hiç kuşku yok ki işletim sistemi güncellemelerinin cihazınıza gelip gelmeyeceğidir diyebiliriz. Bu konuda oldukça radikal bir karar alan Nokia'nın üreticisi HMD Global, geçtiğimiz aylarda tüm cihazlarının Android Pie güncellemesini alacağını açıklamıştı. Yapılan yeni açıklamayla güncellemelerin tarihleri duyuruldu.

HMD Global güncellemelerle kullanıcılarını memnun ediyor

HMD Global akıllı modellerinin bir kısmı için Android Pie güncellemsi sunmuştu. Ancak daha güncelleme almayan Nokia 6.1 ve 6.1 Plus'ın Ekim ayında güncelleme alacağı resmen doğrulandı. Bu güncellemeleri ise Kasım ayında Nokia 8 ve 8 Sirocco modelleri takip edecek.

Cihaz listesinde Nokia'nın 3, 5 veya 6 gibi modellerinin olmadığını farketmiş olabilirsiniz. Ancak HMD Global bu cihazları unutmadı ve Ağustos ayında atılan bir tweetle bu cihazlara da Android Pie güncellemesi geleceğini duyurmuştu. Bu modellere ise ne zaman güncelleme geleceği netleşmiş değil. Kısa bir süre sonra bu cihazlarla ilgili de güncelleme takviminin duyurulması bekleniyor.