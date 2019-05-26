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Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor

Norveçli bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre okyanus suları yavaş yavaş gezegenin kabuklarına sızıyor lakin bu sızım deniz seviyelerindeki yükselmeleri engelleyecek kadar hızlı değil.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Yapılan yeni araştırmaya göre okyanuslar kademeli olarak gezegenin katmanlarına sızıyor. Norveçli bilim insanlarının New Scientist kurumuna verdikleri röportajda yeni bir araştırmaya göre; okyanus suları yavaş yavaş gezegenin kabuklarına sızıyor lakin bu sızım iklim değişikliği sebebiyle yaşanan deniz seviyelerindeki yükselmeleri engelleyecek kadar hızlı değil.

Geochemistry, Geophysics, Geosystems dergilerinde yayımlanan yeni araştırma okyanus sularının Dünya'nın katmanlarına drenaj oranının; 150 milyon yıl önce yani süper kıta Pangea'nın ayrıldığı zaman tavan yaptığını keşfetti.

Okyanuslar 12 milyar yıl içinde tamamen kurumuş olacak

University of Oslo kurumunda araştırmacı olan Krister Karlsen New Scientist kurumuna yaptığı açıklamada hızlı bir şekilde kıtasal bir levhanın başka bir levha altına girme işleminin, suya sahip kayalar içindeki suyun manto içine taşınma işlemi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.
Ayrıca Bkz. "Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor" New Scientist'in yayımladığı güncel oranlara göre okyanuslar yaklaşık 12 milyar yıl içinde emilmiş olacak kuruyacak. Lakin bu endişelenecek bir durum değil çünkü o zamana kadar Güneş çoktan yitirilmiş olacak.
https://futurism.com/the-byte/oceans-leaking-earth Yorum Yaz
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darkaura 1 hf. en beğenilen
12 milyar yila kadar gunes kizil deve cokdan donusup dunyanin atmosferini ve okyanuslarini supurup uzaya sacmis olur. sonrasindada buyuk ihtimal tum dunyayi yutar. dunya yutulmamis olsa bile o sicaklik ve radyasyonda mikrobik seviyede bile yasam soz konusu olamaz.
12 milyar yila kadar gunes kizil deve cokdan donusup dunyanin atmosferini ve okyanuslarini supurup uzaya sacmis olur. sonrasindada buyuk ihtimal tum dunyayi yut...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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12 Angry Men 1 hf.
Clickbait haberi.
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darkaura 1 hf. madmahmutd
Cozum basit, diger gezegenlere, diger yildizlara yayilmak. Her turlu tehlikenin, her turlu musibetin cozumu bu. Evrende tek yasanabilir gezegen dunya degil. Gunes kizildev olana kadar insanlik bunu basaramadiysa yok olmayi hak ediyordur.
Cozum basit, diger gezegenlere, diger yildizlara yayilmak. Her turlu tehlikenin, her turlu musibetin cozumu bu. Evrende tek yasanabilir gezegen dunya degil. Gu...
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Redunay 17 sa.
Dünyanın gelecekte neye benzeyeceğini bilmek istiyorsanız marsa bakın, dünyada mars gibi okyanuslarını ve atmosferini kaybederek kupkuru bir gezegene dönüşecek.
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mertmert1212 1 hf.
Eyvah!! 12 milyar yıl sonra ne yapacağız??
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DH Misafiri 1 hf.
google + microsoft + nvidya + intel gardaşlığı adına... 12 milyon yıla gerek yok... zaten denizlerimiz pislik ve mikroıtan geçilmiyor... yakında rengi değişmeye başlayınca birileri thanos' luk yapar ve savaş çıkartır... insanlığın yarısından çoğu ölür ve yeni dünya medenyetleri krulur... yıllardan beri yapılan bu değil mi... bizler sadece günlük gaete kadar haber okuyoruz.. dönüp tarihe baksanıza...
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ViRüS84 1 hf.
eyvah 12 milyar yıl sonra okyanuslar kuruyacak !!
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malifural 1 hf.
bence 2050 den sonra robotik gelişmeler işçi sınıfına ihtiyacı ortadan kaldırınca dünyanın godamanları dünya nufusunu 200-400 milyon seviyesine düşürecek ( ihtiyacı yoksa niye boşuna su hava gıda tüketip dünyayı kirleten parazitlere ihtiyaç olsun ki ) 1.2. dünya savaşını yok yere çıkaranlar hayli hayli bunu yaparlar
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combaba 1 hf. malifural
aynı düşüncedeyim. Robotik bilimini ve onu kullanacak yapay zekayı geliştirmek istemelerinde ki sebep bu zaten. Ancak sonrası daha kötü. Yapay zeka robot insanları beğenmeyi kalan insanları kendi yönetimine alırsa işte o zaman görürler nasıl bir hata yaptıklarını.
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Chagotta 1 hf.
Herkes elindeki çöpü yere atmasın yeter. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmayacak bunu yapınca zaten.
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DH Misafiri 1 hf.
Ohaa, daha bu sabah bu yer altı suları nereye gidiyor hepsi denize dökülüyor olamaz, alta gide gide hiç kaybolan olmuyor mu diye düşünmüştüm, başlığı görünce şok oldum. Aklımı mı okudunuz? Kimseye de açmamıştım konuyu...
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SEO-Uzmanı 1 hf.
dünyanın sahibi Allah !
ne isterse onu yapar !
tabi buna ego'larınız itiraz edecektir :)
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Mesutzgvn 1 hf.
10 milyonuncu kuşak düşünsün bana ne?
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dubbed 21 sa. Mesutzgvn
10 milyonuncu kuşaktan bir birey olduğunu düşün hocam.
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Seyrim 1 hf.
Biz göremeyeceğiz o kısmı rahatlatıyor insanı..
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