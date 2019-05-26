Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor

Yapılan yeni araştırmaya göre okyanuslar kademeli olarak gezegenin katmanlarına sızıyor. Norveçli bilim insanlarının New Scientist kurumuna verdikleri röportajda yeni bir araştırmaya göre; okyanus suları yavaş yavaş gezegenin kabuklarına sızıyor lakin bu sızım iklim değişikliği sebebiyle yaşanan deniz seviyelerindeki yükselmeleri engelleyecek kadar hızlı değil.

Geochemistry, Geophysics, Geosystems

Okyanuslar 12 milyar yıl içinde tamamen kurumuş olacak

University of Oslo kurumunda araştırmacı olan Krister Karlsen New Scientist kurumuna yaptığı açıklamada hızlı bir şekilde kıtasal bir levhanın başka bir levha altına girme işleminin, suya sahip kayalar içindeki suyun manto içine taşınma işlemi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

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New Scientist'in yayımladığı güncel oranlara göre okyanuslar yaklaşık 12 milyar yıl içinde emilmiş olacak kuruyacak. Lakin bu endişelenecek bir durum değil çünkü o zamana kadar Güneş çoktan yitirilmiş olacak.

https://futurism.com/the-byte/oceans-leaking-earth

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dergilerinde yayımlanan yeni araştırma okyanus sularının'nın katmanlarınaoranının;önce yani süper kıta'nın ayrıldığı zaman tavan yaptığını keşfetti.