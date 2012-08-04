Olimpiyat heyecanı bu haftasonu milli sporcularımızla TiviBu'da devam ediyor

Haber Editörü
Türkiye'nin internet servis sağlayıcılarından TTNET'in yeni dönem TV platformu Tivibu, 2012 Londra Olimpiyatları'nı 4 ekran üzerinden 6 özel kanalda canlı ve kesintisiz olarak yayınlamaya devam ediyor.
Olimpiyat Oyunları'nda bu hafta sonu, milli sporcu ve takımlarımız için oldukça heyecanlı geçecek. Sporseverler, millilerimizin bu heyecanına Tivibu ekranlarından ortak olacak. Sporcularımız atılıcılık, engelli, maraton, güreş gibi branşlarda rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalışırlarken, voleybol ve basketbol kadın milli takımlarımız ise zorlu rakipleri karşısında galibiyet arayacaklar.
Filenin Sultanları, TSİ 22.00'de ABD ile karşılaşacak. Potanın Perileri ise TSİ 22.00'de Hırvatistan engelini aşmaya çalışacak.
Milli takımlarımızın maçlarıyla birlikte Türk sporcuların diğer branşlardaki mücadeleleri de Tivibu'dan canlı olarak yayınlanacak.
Tivibu'nun gelişmiş yayın özellikleri olimpiyatın seyir heyecanını ikiye katlıyor. Sporseverler, Tivibu'nun "Durdur İzle", "Geri Al İzle" ve "Tekrar İzle" özellikleri sayesinde oyunların hiçbir anını kaçırmıyorlar. Tivibu Ev kullanıcıları oyunları isterlerse HD kalitesinde izleyebiliyorlar. Tivibu Web üyeleri, bilgisayarlarında, Tivibu Cep üyeleri ise akıllı telefon ve tabletlerinde olimpiyat heyecanını yaşıyorlar. Üstelik tivibu.com.tr'den yayınlar herkese açık olarak yapılıyor. Tüm sporseverler, Olimpiyat Oyunları'nı tivibu.com.tr'den canlı olarak izlemenin ayrıcalığını yaşıyorlar.
Bu haftasonu yayın akışı TiviBu'da şu şekilde olacak:
4 Ağustos 2012
Kanal 1
TSİ UK
11.00 09.00 Nihat Kantarcı – Atıcılık, Trap
13.30 11.30 Binnaz Uslu – Atletizm, 3000m. Engelli
13.30 11.30 Gülcan Mingir – Atletizm, 3000m. Engelli
13.30 11.30 Özlem Kaya – Atletizm, 3000m. Engelli
23.15 21.15 Polat Kemboi Arıkan –Atletizm, 10.000m.
5 Ağustos 2012
Kanal 1
TSİ UK
00.15 22.15 Polat Kemboi Arıkan – Atletizm, 10.000m.
11.00 09.00 İsmail Keleş – Atıcılık, 50m. Tabanca
11.00 09.00 Oğuz Tüzün – Atıcılık, Trap
11.00 09.00 Yusuf Dikeç – Atıcılık, 50m. Tabanca
13.00 11.00 Bahar Doğan – Atletizm, Maraton
13.00 11.00 Sultan Haydar – Atletizm, Maraton
13.00 11.00 Ümmü Kiraz – Atletizm, Maraton
15.00 13.00 Ayhan Karakuş – Güreş 55kg. Grekoromen
15.00 13.00 Selçuk Cebi – Güreş 74kg. Grekoromen
21.00 19.00 Nagihan Karadere – Atletizm, 400m. Engelli
22.00 20.00 Basketbol, Türkiye-Hırvatistan Kadınlar
22.00 20.00 Voleybol, Türkiye-USA Kadınlar
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eger kredi ve ipotek arayan yorgun musunuz? Siz sürekli olarak kendi bankalar ve diger mali kurumlar tarafindan reddedilmistir? Noel kredi ihtiyaciniz var mi? Yeni yil kredi? E-posta: m.m.v.investment@gmail.com VEYA mrsvandamariana@yahoo.co.uk, bir Yeni Yil baslatmak için bir isletme kredi ihtiyaciniz var? Sen iyi bir haber burada, çünkü artik endiselenmenize gerek yok! Biz ayda% 3 bir faiz orani ile maksimum 3000,000.00 Euro siniri 3000.00 Avro arasinda degisen krediler sunuyoruz. m.m.v.investment@gmail.com VEYA mrsvandamariana@yahoo.co.uk: Iste e-postalar
Biz, sertifikali güvenilir, güvenilir, etkin, hizli ve dinamik olur. Bize bugün .. SRA, VANDA MARIANA: Yanitlar Isim gönderilmesi gerekmektedir. E-posta: m.m.v.investment@gmail.com VEYA mrsvandamariana@yahoo.co.uk
Saygilarimizla.
Bayan Vanda Mariana.
Kredi Bölümü.
M.M.V Kredi Hizmetleri Limited.
E-posta: m.m.v.investment@gmail.com
E-posta: mrsvandamariana@yahoo.co.uk
Temennimiz o zaten.