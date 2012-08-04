Olimpiyat heyecanı bu haftasonu milli sporcularımızla TiviBu'da devam ediyor

Türkiye'nin internet servis sağlayıcılarından TTNET'in yeni dönem TV platformu Tivibu, 2012 Londra Olimpiyatları'nı 4 ekran üzerinden 6 özel kanalda canlı ve kesintisiz olarak yayınlamaya devam ediyor.





Olimpiyat Oyunları'nda bu hafta sonu, milli sporcu ve takımlarımız için oldukça heyecanlı geçecek. Sporseverler, millilerimizin bu heyecanına Tivibu ekranlarından ortak olacak. Sporcularımız atılıcılık, engelli, maraton, güreş gibi branşlarda rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalışırlarken, voleybol ve basketbol kadın milli takımlarımız ise zorlu rakipleri karşısında galibiyet arayacaklar.





Filenin Sultanları, TSİ 22.00'de ABD ile karşılaşacak. Potanın Perileri ise TSİ 22.00'de Hırvatistan engelini aşmaya çalışacak.





Milli takımlarımızın maçlarıyla birlikte Türk sporcuların diğer branşlardaki mücadeleleri de Tivibu'dan canlı olarak yayınlanacak.





Tivibu'nun gelişmiş yayın özellikleri olimpiyatın seyir heyecanını ikiye katlıyor. Sporseverler, Tivibu'nun "Durdur İzle", "Geri Al İzle" ve "Tekrar İzle" özellikleri sayesinde oyunların hiçbir anını kaçırmıyorlar. Tivibu Ev kullanıcıları oyunları isterlerse HD kalitesinde izleyebiliyorlar. Tivibu Web üyeleri, bilgisayarlarında, Tivibu Cep üyeleri ise akıllı telefon ve tabletlerinde olimpiyat heyecanını yaşıyorlar. Üstelik tivibu.com.tr'den yayınlar herkese açık olarak yapılıyor. Tüm sporseverler, Olimpiyat Oyunları'nı tivibu.com.tr'den canlı olarak izlemenin ayrıcalığını yaşıyorlar.





Bu haftasonu yayın akışı TiviBu'da şu şekilde olacak:









4 Ağustos 2012





Kanal 1





TSİ UK





11.00 09.00 Nihat Kantarcı – Atıcılık, Trap





13.30 11.30 Binnaz Uslu – Atletizm, 3000m. Engelli





13.30 11.30 Gülcan Mingir – Atletizm, 3000m. Engelli





13.30 11.30 Özlem Kaya – Atletizm, 3000m. Engelli





23.15 21.15 Polat Kemboi Arıkan –Atletizm, 10.000m.









5 Ağustos 2012





Kanal 1





TSİ UK





00.15 22.15 Polat Kemboi Arıkan – Atletizm, 10.000m.





11.00 09.00 İsmail Keleş – Atıcılık, 50m. Tabanca





11.00 09.00 Oğuz Tüzün – Atıcılık, Trap





11.00 09.00 Yusuf Dikeç – Atıcılık, 50m. Tabanca





13.00 11.00 Bahar Doğan – Atletizm, Maraton





13.00 11.00 Sultan Haydar – Atletizm, Maraton





13.00 11.00 Ümmü Kiraz – Atletizm, Maraton





15.00 13.00 Ayhan Karakuş – Güreş 55kg. Grekoromen





15.00 13.00 Selçuk Cebi – Güreş 74kg. Grekoromen





21.00 19.00 Nagihan Karadere – Atletizm, 400m. Engelli





22.00 20.00 Basketbol, Türkiye-Hırvatistan Kadınlar





22.00 20.00 Voleybol, Türkiye-USA Kadınlar