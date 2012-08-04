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Olimpiyat heyecanı bu haftasonu milli sporcularımızla TiviBu'da devam ediyor

6 yıl
1,4b
1
7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye'nin internet servis sağlayıcılarından TTNET'in yeni dönem TV platformu Tivibu, 2012 Londra Olimpiyatları'nı 4 ekran üzerinden 6 özel kanalda canlı ve kesintisiz olarak yayınlamaya devam ediyor.

Olimpiyat Oyunları'nda bu hafta sonu, milli sporcu ve takımlarımız için oldukça heyecanlı geçecek. Sporseverler, millilerimizin bu heyecanına Tivibu ekranlarından ortak olacak. Sporcularımız atılıcılık, engelli, maraton, güreş gibi branşlarda rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalışırlarken, voleybol ve basketbol kadın milli takımlarımız ise zorlu rakipleri karşısında galibiyet arayacaklar.

Filenin Sultanları, TSİ 22.00'de ABD ile karşılaşacak. Potanın Perileri ise TSİ 22.00'de Hırvatistan engelini aşmaya çalışacak.

Milli takımlarımızın maçlarıyla birlikte Türk sporcuların diğer branşlardaki mücadeleleri de Tivibu'dan canlı olarak yayınlanacak.

Tivibu'nun gelişmiş yayın özellikleri olimpiyatın seyir heyecanını ikiye katlıyor. Sporseverler, Tivibu'nun "Durdur İzle", "Geri Al İzle" ve "Tekrar İzle" özellikleri sayesinde oyunların hiçbir anını kaçırmıyorlar. Tivibu Ev kullanıcıları oyunları isterlerse HD kalitesinde izleyebiliyorlar. Tivibu Web üyeleri, bilgisayarlarında, Tivibu Cep üyeleri ise akıllı telefon ve tabletlerinde olimpiyat heyecanını yaşıyorlar. Üstelik tivibu.com.tr'den yayınlar herkese açık olarak yapılıyor. Tüm sporseverler, Olimpiyat Oyunları'nı tivibu.com.tr'den canlı olarak izlemenin ayrıcalığını yaşıyorlar.

Bu haftasonu yayın akışı TiviBu'da şu şekilde olacak:


4 Ağustos 2012

Kanal 1

TSİ                UK

11.00           09.00          Nihat Kantarcı – Atıcılık, Trap

13.30           11.30          Binnaz Uslu – Atletizm, 3000m. Engelli

13.30           11.30          Gülcan Mingir – Atletizm, 3000m. Engelli

13.30           11.30          Özlem Kaya – Atletizm, 3000m. Engelli

23.15           21.15          Polat Kemboi Arıkan –Atletizm, 10.000m.          


5 Ağustos 2012

Kanal 1                

TSİ                UK

00.15           22.15          Polat Kemboi Arıkan – Atletizm, 10.000m.

11.00           09.00          İsmail Keleş – Atıcılık, 50m. Tabanca

11.00           09.00          Oğuz Tüzün – Atıcılık, Trap

11.00           09.00          Yusuf Dikeç – Atıcılık, 50m. Tabanca

13.00           11.00          Bahar Doğan – Atletizm, Maraton

13.00           11.00          Sultan Haydar – Atletizm, Maraton

13.00           11.00          Ümmü Kiraz – Atletizm, Maraton

15.00           13.00          Ayhan Karakuş – Güreş 55kg. Grekoromen

15.00           13.00          Selçuk Cebi – Güreş 74kg. Grekoromen

21.00           19.00          Nagihan Karadere – Atletizm, 400m. Engelli

22.00           20.00          Basketbol, Türkiye-Hırvatistan Kadınlar

22.00           20.00          Voleybol, Türkiye-USA Kadınlar


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DH Misafiri 6 yıl
Dikkat Sevgili
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1 Yanıt Yanıtla
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Guest-FDC9156E7 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Dikkat Sevgili

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Biz, sertifikali güvenilir, güvenilir, etkin, hizli ve dinamik olur. Bize bugün .. SRA, VANDA MARIANA: Yanitlar Isim gönderilmesi gerekmektedir. E-posta: m.m.v.investment@gmail.com VEYA mrsvandamariana@yahoo.co.uk

Saygilarimizla.
Bayan Vanda Mariana.
Kredi Bölümü.
M.M.V Kredi Hizmetleri Limited.
E-posta: m.m.v.investment@gmail.com
E-posta: mrsvandamariana@yahoo.co.uk


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eozenir 6 yıl
bide hızları iyi verse
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Patria o Muerte 6 yıl eozenir
eozenir
bide hızları iyi verse

Temennimiz o zaten.
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