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Olmaması gereken bir yerde bulunan gezegen tespit edildi

Warwick Üniversitesi'nde görev yapan uzay bilimciler, gezegenlerin zor bulunduğu 'Neptün Çölü'nde yüzey sıcaklığının bin santigrat derece olduğu tahmin edilen yeni bir gezegen keşfetti.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
6,5b
2
8
Uzay
Gökhan G.
Editör
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Olmaması gereken bir yerde bulunan gezegen tespit edildi
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“Exoplanet” ya da ötegezegen olarak bilinen gezegenler, güneş sistemi dışında bulunan diğer yıldızların yörüngelerinde dönen gezegenler olarak biliniyor. Sahip olduğumuz teknoloji geliştikçe keşfedilen ötegezegen sayısı da aynı oranda artıyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobundan elde edilen veriler sayesinde 18 ötegezegen keşfi daha yapılmıştı.

Yeni bir ötegezegen keşif haberi ise bu sefer İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden geldi. Bulunduğu yer sebebiyle sahip olduğu tüm gazları kaybetmesi gereken ve “Neptün Çölü" adı verilen bölgede tespit edilen gezegen, bilim insanlarına göre “yasak bölgede” bulunuyor.

Gök bilimcilerin sahip olduğu ortak görüş, “Neptün boyutlarında ya da Neptün’den küçük gezegenler, yıldızlarına olan uzaklıkları oranında bir atmosfere sahip olabilir.” çerçevesinde şekilleniyor. Söz konusu gezegenler eğer yıldızlarına çok yakın ve Jüpiter boyutlarında ya da daha büyük değillerse yeterli yerçekimine veya manyetik alana sahip olamıyorlar. Bu durumda gezegenler güneş rüzgarlarına karşı savunmasız kalıyor ve atmosferden yoksun kayalık gök cisimlerine dönüşüyor.   

Olmaması gereken bir yerde bulunan gezegen tespit edildi
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Şili'nin Atamaca Çölü'ndeki Paranal Gözlemevi yardımıyla keşfedilen NGTS-4b adlı ötegezegen ise sahip olunan ortak görüşe kesinlikle uymuyor. Dünya’dan 920 ışık yılı uzaklıkta bulunan, gezegenimizden 20 kat daha fazla kütleye sahip ve Neptün’den %20 oranında daha küçük olan gezegen, yıldızına o kadar yakın ki 1,000 santigrat derecelik yüzey sıcaklığıyla yıldızının etrafını 1,3 günde turluyor ve atmosferini de koruyor.

Neptün Çölü kavramına uymayan NGTS-4b için bilim insanları iki türlü açıklama yapabilmiş. Bunlardan ilki, gezegenin son birkaç milyon yıldır mevcut yörüngesinde döndüğünü söylerken diğer açıklama ise bir zamanlar daha büyük bir kütleye sahip olan gezegeninin atmosferinin yavaş yavaş buharlaştığı şeklinde olmuş.

Warwick Üniversitesi Fizik Bölümünde görevli bilim insanı Richard West elde edilen verilerin tarandığını ifade ederken, “Neptün Çölünde farklı gezegenler de keşfedip keşfedemeyeceğimizi inceliyoruz. Kim bilir, belki de çöl sanılandan daha yeşildir.” açıklamalarında bulunmuş.


https://newatlas.com/neptunian-desert-forbidden-planet-warwick/59908/ Yorum Yaz
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Chagotta 1 hf. en beğenilen
Hiç bir şey olmasa bile olmaması gereken yerde kesin bir şeyler oldu!
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labtek38 1 hf.
O vakitte o yörüngede ne işi varmış?
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wolwes 6 gün
Doctor Who'nun 2. sezon 9. bölümü geldi aklıma.
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OverClocK1ng 1 hf.
La bu gezegen niye burada.
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Demek ki burçlar yeniden karılacak, yeni yeni burçlar da eklenecek astrolojiye, sığır burcu, kaşık burcu, kıl burcu, yün burcu, ot burcu, bot burcu...
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Düz Dünya 1 hf. yeni yorumcu
Anlat anlat ben dinlerim.
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AtiMX4 1 hf.
Allah'ın ilminden öteye gidilmez. Insanoğlu için olmayan yerdir ama evren için olması gereken yerdir.
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abdusauk 5 gün AtiMX4
Ok.
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labtek38 1 hf.
O vakitte o yörüngede ne işi varmış?
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Chagotta 1 hf. en beğenilen
Hiç bir şey olmasa bile olmaması gereken yerde kesin bir şeyler oldu!
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