Olmaması gereken bir yerde bulunan gezegen tespit edildi

Yeni bir ötegezegen keşif haberi ise bu sefer İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden geldi. Bulunduğu yer sebebiyle sahip olduğu tüm gazları kaybetmesi gereken ve “Neptün Çölü" adı verilen bölgede tespit edilen gezegen, bilim insanlarına göre “yasak bölgede” bulunuyor.
Gök bilimcilerin sahip olduğu ortak görüş, “Neptün boyutlarında ya da Neptün’den küçük gezegenler, yıldızlarına olan uzaklıkları oranında bir atmosfere sahip olabilir.” çerçevesinde şekilleniyor. Söz konusu gezegenler eğer yıldızlarına çok yakın ve Jüpiter boyutlarında ya da daha büyük değillerse yeterli yerçekimine veya manyetik alana sahip olamıyorlar. Bu durumda gezegenler güneş rüzgarlarına karşı savunmasız kalıyor ve atmosferden yoksun kayalık gök cisimlerine dönüşüyor.
Neptün Çölü kavramına uymayan NGTS-4b için bilim insanları iki türlü açıklama yapabilmiş. Bunlardan ilki, gezegenin son birkaç milyon yıldır mevcut yörüngesinde döndüğünü söylerken diğer açıklama ise bir zamanlar daha büyük bir kütleye sahip olan gezegeninin atmosferinin yavaş yavaş buharlaştığı şeklinde olmuş.
Warwick Üniversitesi Fizik Bölümünde görevli bilim insanı Richard West elde edilen verilerin tarandığını ifade ederken, “Neptün Çölünde farklı gezegenler de keşfedip keşfedemeyeceğimizi inceliyoruz. Kim bilir, belki de çöl sanılandan daha yeşildir.” açıklamalarında bulunmuş.
https://newatlas.com/neptunian-desert-forbidden-planet-warwick/59908/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle