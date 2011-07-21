Olympus E-PL3 Pen Lite'ın İngiltere satış fiyatı belli oldu: 900$

Haber Editörü
Dijital kamera sektörünün önde gelen üreticilerinden Olympus, geride bıraktığımız haziran ayında tanıtımını gerçekleştirdiği kamerası E-PL3 Pen Lite'ın İngiltere'ye 550 Pound'dan yani yaklaşık 900$'dan giriş yapacağı (14 - 42 mm f/3.5-5.6 II R objektifle beraber) açıklandı. Kameranın siyah, beyaz, gümüş ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle yaz mevsimi sonuna doğru boy göstermesi bekleniyor.
Olympus E-PL3 Pen Lite'ın teknik özellik listesinde göze çarpanlardan bazıları şu şekilde;
- 12.3 megapiksel LiveMOS sensör (17.3 x 13 mm)
- Toz önleme sistemi (Supersonic Wave Filter)
- TruePic VI görüntü işlemcisi
- 1920 x 1080 piksel video kaydı
- Micro Four Thirds bayonet
- ISO: 100 - 12.800
- Enstantane hızı: 1/4000 sn'ye kadar
- 3.0-inç, 460.000 piksel LCD ekran
- Elektronik vizör (opsiyonel)
- SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi kart desteği
- mini HDMI
- BLS-5 lityum iyon batarya
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O paraya ISO başarımı şahane büyük sensörlü d-slr alınır, üstelik lens deryasında yüzdürür insanı onlar.
Bunun ise her şeyi için extra para ödemesi gerek kullanıcının ! 3 sene sonra fiyatı düştüğünde alınır ancak [>:]