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Olympus E-PL3 Pen Lite'ın İngiltere satış fiyatı belli oldu: 900$

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Dijital kamera sektörünün önde gelen üreticilerinden Olympus, geride bıraktığımız haziran ayında tanıtımını gerçekleştirdiği kamerası E-PL3 Pen Lite'ın İngiltere'ye 550 Pound'dan yani yaklaşık 900$'dan giriş yapacağı (14 - 42 mm f/3.5-5.6 II R objektifle beraber) açıklandı. Kameranın siyah, beyaz, gümüş ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle yaz mevsimi sonuna doğru boy göstermesi bekleniyor.
Olympus E-PL3 Pen Lite'ın teknik özellik listesinde göze çarpanlardan bazıları şu şekilde;
  • 12.3 megapiksel LiveMOS sensör (17.3 x 13 mm)
  • Toz önleme sistemi (Supersonic Wave Filter)
  • TruePic VI görüntü işlemcisi
  • 1920 x 1080 piksel video kaydı
  • Micro Four Thirds bayonet
  • ISO: 100 - 12.800 
  • Enstantane hızı: 1/4000 sn'ye kadar
  • 3.0-inç, 460.000 piksel LCD ekran
  • Elektronik vizör (opsiyonel)
  • SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi kart desteği
  • mini HDMI
  • BLS-5 lityum iyon batarya

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Guest-5980C441C 8 yıl
Ben o paraya cok kaliteli bir set dizerim hatta yedek bataryasi bile olur
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TikaMasala 8 yıl
550 pound = 550 veya 600 euro avrupa = 600$ max USA / Japonya fiyatı. Ne zaman öğreneceksiniz bu fiyatlandırmayı?!
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mav1li 8 yıl TikaMasala
muratremix

550 pound = 550 veya 600 euro avrupa = 600$ max USA / Japonya fiyatı. Ne zaman öğreneceksiniz bu fiyatlandırmayı?!


+1
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jiddi 8 yıl
Yuh !!! Çok acımasızlar ama bunlar da

O paraya ISO başarımı şahane büyük sensörlü d-slr alınır, üstelik lens deryasında yüzdürür insanı onlar.
Bunun ise her şeyi için extra para ödemesi gerek kullanıcının ! 3 sene sonra fiyatı düştüğünde alınır ancak [>:]
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