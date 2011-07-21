Olympus E-PL3 Pen Lite'ın İngiltere satış fiyatı belli oldu: 900$

Dijital kamera sektörünün önde gelen üreticilerinden Olympus, geride bıraktığımız haziran ayında tanıtımını gerçekleştirdiği kamerası E-PL3 Pen Lite'ın İngiltere'ye 550 Pound'dan yani yaklaşık 900$'dan giriş yapacağı (14 - 42 mm f/3.5-5.6 II R objektifle beraber) açıklandı. Kameranın siyah, beyaz, gümüş ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle yaz mevsimi sonuna doğru boy göstermesi bekleniyor.

Olympus E-PL3 Pen Lite'ın teknik özellik listesinde göze çarpanlardan bazıları şu şekilde;



12.3 megapiksel LiveMOS sensör (17.3 x 13 mm)

Toz önleme sistemi (Supersonic Wave Filter)

TruePic VI görüntü işlemcisi

1920 x 1080 piksel video kaydı

Micro Four Thirds bayonet

ISO: 100 - 12.800

Enstantane hızı: 1/4000 sn'ye kadar

3.0-inç, 460.000 piksel LCD ekran

Elektronik vizör (opsiyonel)

SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi kart desteği

mini HDMI

BLS-5 lityum iyon batarya

