Olympus, OM-D E-M5 modelini V1.6 sürümüne güncelledi

Haber Editörü
Başarılı fotoğraf makinesi üreticilerinden Olympus, Retro görünümü yanında sunduğu performans ile beğenilen OM-D E-M5 modelinin yeni yazılım (Firmware) güncellemesini duyurdu.
Olympus tarafından Micro Four Third sistemler ile uyumlu aynasız fotoğraf makinesi OM-D E-M5 için yeni bir yazılım(Firmware) güncellemesi duyuruldu. Fotoğraf makinesini V1.6 sürümüne yükselten güncelleme ile aşağıdaki yenilikler yapılmış durumda.
- ISO 2000 ve üzerindeki değerlerde, gölge ile parlak alan ayarları güncellenmiş.
- Uzun pozlama sırasında meydana gelen işlem engelleme sorunu çözülmüş.
Olympus OM-D E-M5 için çıkan V1.6 güncellemesine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/firm/e1/
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/firm/e1/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
anam seni versiyon 0.00 la bile kullanırım be
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Olympus'un resmi olarak OM-D E-M5 için LCD ekranında sorun olduğu yönünde bir açıklamasını gördüm.
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Bu Olympus'un resmi açıklaması :
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Sorunlu modellerin seri noları bu aralıkta olanlarmış :
Black : Part of the BEH501001 ~ BEH517447
Silver : Part of the BF2501001 ~ BF2510258