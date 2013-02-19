Olympus, OM-D E-M5 modelini V1.6 sürümüne güncelledi

Başarılı fotoğraf makinesi üreticilerinden Olympus, Retro görünümü yanında sunduğu performans ile beğenilen OM-D E-M5 modelinin yeni yazılım (Firmware) güncellemesini duyurdu.

Olympus tarafından Micro Four Third sistemler ile uyumlu aynasız fotoğraf makinesi OM-D E-M5 için yeni bir yazılım(Firmware) güncellemesi duyuruldu. Fotoğraf makinesini V1.6 sürümüne yükselten güncelleme ile aşağıdaki yenilikler yapılmış durumda.

- ISO 2000 ve üzerindeki değerlerde, gölge ile parlak alan ayarları güncellenmiş.

- Uzun pozlama sırasında meydana gelen işlem engelleme sorunu çözülmüş.

Olympus OM-D E-M5 için çıkan V1.6 güncellemesine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/firm/e1/

http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/firm/e1/