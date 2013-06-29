Olympus Image Share uygulaması, 2.0 sürümüne güncellendi

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Olympus tarafından geliştirilen Olympus Image Share uygulaması, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar ve Wi-Fi bağlantısına sahip Olympus fotoğraf makineleri arasında veri aktarımı yapılmasına imkan verebiliyor. İçerisinde yer alan farklı filtre seçenekleri ile fotoğrafların düzenlenmesine de izin veren Olympus Image Share, sosyal medya entegrasyonuyla da öne çıkıyor.

Fotoğraf aktarım özellikleri yanında fotoğraf makinelerinin direkt olarak akıllı cep telefonları üzerinden yönetilmesine ve cep telefonu üzerinden fotoğraflara GPS koordinatları eklenmesini sağlayan uygulama, 2.0 sürümü ile Olympus'un güncel fotoğraf makinelerinden PEN EP-5 modeline destek vermeye başlamış durumda.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Olympus Image Share uygulamasının iOS sürümüne buradan , Android sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://oishare.olympus-imaging.com