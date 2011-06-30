Olympus'dan yeni iki objektif: M.Zuiko Digital 12 mm f/2.0 ve 45 mm f/1.8

Dünyanın en hızlı odaklama yapabilen kamerası olduğunu iddia ettikleri Micro Four Thirds uyumlu PEN E-P3'ü tanıtan Olympus, düzenlediği etkinlikte Micro Four Thirds destekli iki yeni objektifini sergiledi.

M.Zuiko 45 mm f/1.8, 56 x 46 mm boyutlarında ve 116 gram ağırlığında tasarlanmış. 8 grup içinde 9 elementten oluşan optik yapısıyla dikkat çeken objektifte 0.5 metre minimum odak mesafesi, 37 mm filtre çapı ve 7 adet diyafram bıçağı bulunuyor. Objektifin diyaframı f/1.8'e kadar açılabiliyor, f/22'ye kadar kısılabiliyor.

İkinci objektif M.Zuiko 12 mm f/2.0 ise 56 x 42 mm boyutlarında ve 130 gram ağırlığında tasarıma sahip. 8 grup içinde 11 elementten oluşan optik yapısıyla göze çarpan objektifte diyafram f/2.0'e kadar açılabiliyor, f/22'ye kadar kısılabiliyor. Bunların dışında objektif 46 mm filtre çapı, 0.2 metre minimum odak mesafesi, 46 mm filtre çapı sunuyor.



12 mm'lik objektif 800$'dan satışa sunulurken, 45 mm'lik objektifin eylül ayında 400$ fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor.



http://www.olympus-global.com/en/news/2011a/nr110630zuiko12e.html