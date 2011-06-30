Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olympus'dan yeni iki objektif: M.Zuiko Digital 12 mm f/2.0 ve 45 mm f/1.8

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,5b
1
5
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Olympus'dan yeni iki objektif: M.Zuiko Digital 12 mm f/2.0 ve 45 mm f/1.8
Tam Boyutta Gör
Dünyanın en hızlı odaklama yapabilen kamerası olduğunu iddia ettikleri Micro Four Thirds uyumlu  PEN E-P3'ü tanıtan Olympus, düzenlediği etkinlikte Micro Four Thirds destekli iki yeni  objektifini sergiledi.
M.Zuiko 45 mm f/1.8, 56 x 46 mm boyutlarında ve 116 gram  ağırlığında tasarlanmış. 8 grup içinde 9 elementten oluşan optik yapısıyla dikkat çeken objektifte 0.5 metre minimum odak mesafesi, 37 mm filtre çapı ve 7 adet diyafram bıçağı bulunuyor. Objektifin diyaframı f/1.8'e kadar açılabiliyor, f/22'ye kadar kısılabiliyor.
İkinci objektif M.Zuiko 12 mm f/2.0 ise 56 x 42 mm boyutlarında ve 130 gram ağırlığında tasarıma sahip. 8 grup içinde 11 elementten oluşan optik yapısıyla göze çarpan objektifte diyafram f/2.0'e kadar açılabiliyor, f/22'ye kadar kısılabiliyor. Bunların dışında objektif 46 mm filtre çapı, 0.2 metre minimum odak mesafesi, 46 mm filtre çapı sunuyor.
12 mm'lik objektif 800$'dan satışa sunulurken, 45 mm'lik objektifin eylül ayında 400$ fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor.
Olympus'dan yeni iki objektif: M.Zuiko Digital 12 mm f/2.0 ve 45 mm f/1.8
Tam Boyutta Gör

http://www.olympus-global.com/en/news/2011a/nr110630zuiko12e.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Mesele nicelik değil niteliktir. Voigtländer, Leica, Canon, Nikon ve Zeiss lens piyasasının en iyi markalarıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 8 yıl
adam dünyanın en büyük lens üreticisi, bi zahmet yapsın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 8 yıl
synchro
olympus son zamanlarda iyi seyler yapmaya basladi, fiyatlari da iyi

olympus hep iyiydi!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
iyiymiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
synchro 8 yıl
olympus son zamanlarda iyi seyler yapmaya basladi, fiyatlari da iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim