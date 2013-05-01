OmniVision, mobil cihazların ön kameraları için yeni geliştirdiği sensörünü duyurdu

Akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modellerinin arka kameraları cihaz üzerinde yer alan ön kameralardan çok daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Genellikle görüntülü konuşma işlemleri için cihazlar üzerine konulan ön kameralar, görünüşe göre ileride arka kameralar kadar kaliteli olacaklar.

Bu amaçla akıllı cep telefonu, tablet bilgisayar ya da dizüstü bilgisayarların kameraları üzerinde kullanılabilir olarak yeni bir sensör geliştirdiğini duyuran OmniVision firması, bu yeni 1/6-inç OV2724 sensörü ve 1.34 micro OmniBSI-2 piksel mimarisi ile Full HD 1080P 60FPS video ve sınıfında en iyi dinamik aralığa, hassaslığa ve düşük ışık performansına sahip olduğu belirtilen bir fotoğraf performansı da ortaya koyabiliyor. 5 x 5 x 3.5mm gibi oldukça ufak bir modül içerisine sığabilen yeni sensör, firmanın kıdemli pazarlama müdürü Justin Kim'e göre akıllı cihazlara kolay entegre edilebilir yapısı ile gelecekte karşımıza çıkacak birçok yeni jenerasyon akıllı cihaz üzerinde yer alacak.

Üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları devam eden OV2724 sensörün, 2013 yılının üçüncü çeyreğinde seri üretimine başlanacak.

http://www.engadget.com/2013/05/01/omnivision-ov2724-may-lead-to-super-small-1080p60-front-cameras/?utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_campaign=Feed%3A+weblogsinc%2Fengadget+%28Engadget%29