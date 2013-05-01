Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OmniVision, mobil cihazların ön kameraları için yeni geliştirdiği sensörünü duyurdu

6 yıl
467
1
6
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OmniVision, mobil cihazların ön kameraları için yeni geliştirdiği sensörünü duyurdu
Akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modellerinin arka kameraları cihaz üzerinde yer alan ön kameralardan çok daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Genellikle görüntülü konuşma işlemleri için cihazlar üzerine konulan ön kameralar, görünüşe göre ileride arka kameralar kadar kaliteli olacaklar.
Bu amaçla akıllı cep telefonu, tablet bilgisayar ya da dizüstü bilgisayarların kameraları üzerinde kullanılabilir olarak yeni bir sensör geliştirdiğini duyuran OmniVision firması, bu yeni 1/6-inç OV2724 sensörü ve 1.34 micro OmniBSI-2 piksel mimarisi ile Full HD 1080P 60FPS video ve sınıfında en iyi dinamik aralığa, hassaslığa ve düşük ışık performansına sahip olduğu belirtilen bir fotoğraf performansı da ortaya koyabiliyor. 5 x 5 x 3.5mm gibi oldukça ufak bir modül içerisine sığabilen yeni sensör, firmanın kıdemli pazarlama müdürü Justin Kim'e göre akıllı cihazlara kolay entegre edilebilir yapısı ile gelecekte karşımıza çıkacak birçok yeni jenerasyon akıllı cihaz üzerinde yer alacak.
Üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları devam eden OV2724 sensörün, 2013 yılının üçüncü çeyreğinde seri üretimine başlanacak.

http://www.engadget.com/2013/05/01/omnivision-ov2724-may-lead-to-super-small-1080p60-front-cameras/?utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_campaign=Feed%3A+weblogsinc%2Fengadget+%28Engadget%29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Like a Sir 6 yıl en beğenilen
seneye cihazlar arm v8 , android 5 FHD 60 kare çekebilen düşük ışıkta iyi görüntü verebilen lensler , Qualcomm yeni şarj çipleri ile kısa şarj , octa yapısı,yeni pil teknolojileri gibi mükemmel eklentiler ile güzel olacak.
seneye cihazlar arm v8 , android 5 FHD 60 kare çekebilen düşük ışıkta iyi görüntü verebilen lensler , Qualcomm yeni şarj çipleri ile kısa şarj , octa yapısı,ye...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 yıl
OmniVision firması benim gözümde bu alanda lider. Ürünlerini çok başarılı buluyorum, gayet güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 6 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR
Genellikle görüntülü konuşma işlemleri için cihazlar üzerine konulan ön kameralar, görünüşe göre ileride arka kameralar kadar kaliteli olacaklar.<

Görüntülü görüşme için sadece internet şebekesinin kullanıldığı android buna çözüm ne zaman getirecek acaba.Üreticilerin kendi çabalarıyla bunu sunması gerçekten komik. Bunların dışındaki telefon üreticilerinin hiçbir şey yapmayışı daha da komik...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 6 yıl
kaleci07
seneye cihazlar arm v8 , android 5 FHD 60 kare çekebilen düşük ışıkta iyi görüntü verebilen lensler , Qualcomm yeni şarj çipleri ile kısa şarj , octa yapısı,yeni pil teknolojileri gibi mükemmel eklentiler ile güzel olacak.

Desenize full hd 60 kare saniye video çekimi ve oyunlarda full hd ayarları kasmadan oynatacak grafik işlemcisi olan cepler için 2014'ü beklemek zorundayız,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
borukuzen 6 yıl
Bu sensör ne zaman ve hangi platformda çıkar bilinmez ama çıktığı ilk akıllı cihaz ile birlikte ciddi anlamda piyasaya ses getirecek ve standartların yeni baştan belirlenmesini sağlayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 6 yıl en beğenilen
seneye cihazlar arm v8 , android 5 FHD 60 kare çekebilen düşük ışıkta iyi görüntü verebilen lensler , Qualcomm yeni şarj çipleri ile kısa şarj , octa yapısı,yeni pil teknolojileri gibi mükemmel eklentiler ile güzel olacak.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
Yakında uçaçaz bu gidişle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Yararlı Android Uygulamaları Rehberi Bölüm 1 6 yıl Samsung Galaxy S4'ün tasarım öyküsü "Daha önce gördüğünüz hiç bir şeye benzemiyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim