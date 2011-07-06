Ön bakış: HTC'nin üç boyutlu telefonu EVO 3D

Arka arkaya rekor gelir açıklayan ve piyasa değeri açısından Nokia'yı geride bırakarak önemli bir başarıya imza atan HTC, uzun süredir merakla beklenen yeni telefonu EVO3D'yi aralarında Türkiye'nin de yer aldığı pek çok Avrupa ülkesinde satışa sunmaya hazırlanıyor. Sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken ve 3D görüntüleme desteği ile fark yaratan EVO 3D'yi kısa bir süre için de olsa deneme şansı yakaladık.

Son dönemde daha çok Sensation modeliyle gündemde olan HTC cephesinde bu durum değişecek gibi görünüyor. Sensation ile benzer özelliklere sahip olan EVO 3D, farklı olarak üç boyutlu görüntüleme desteği ile üst seviye akıllı telefon pazarında iki örnekten biri olarak pazara giriyor. 3D video ve fotoğraf kaydı yapabilen telefon, aynı zamanda bu görüntüleri gözlük gerektirmeyen özel ekranında üç boyutlu olarak gösterebiliyor.

HTC EVO 3D ile ilgili deneyimlerimize geçmeden önce telefonun özelliklerini hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz. 126 x 65 x 12.1 mm boyutlarında ve 170 gram ağırlığında olan EVO 3D, 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde üç boyutlu kapasitif dokunmatik ekrana sahip. HTC EVO 3D'de kullanılan işlemciyle Sensation'n işlemcisi genel olarak aynı özellikleri paylaşırken, fark yaratan bir detay bulunuyor.

Sensation modelinde kullanılan Snapdragon MSM8260 işlemcisi HSPA+ desteği sunarken, EVO 3D modelinde kullanılan MSM8660 işlemcisi HSPA+'a ek olarak CDMA2000® 1xEV-DO Rev desteği de sunabiliyor. Bu sayede EVO 3D farklı ağ alt yapılarında kullanımı da mümkün kılıyor. Bu fark dışında genel olarak aynı özelliklere sahip olan çift çekirdekli işlemcilerin her ikisi de 1.2GHz'de çalışıyor.

Entegre grafik birimi olarak yine bir Qualcomm ürünü olan Adreno 220 işlemcisinin kullanıldığı telefonda 1GB RAM ve 1GB ROM bulunuyor. Yüksek depolama kapasitesi için 32GB microSD kart desteği ile gelen EVO 3D üzerinde üç adet kamera bulunuyor. 3D kayıt için konumlandırılan kameraların ikisi de 5 MP çözünürlüğünde iken, önde yer alan ve görüntülü konuşmayı sağlayan kamera ise 1.3MP çözünürlüğünde.

Üzerinde iki adet LED Flash bulunan telefon aynı zamanda otomatik-fokus yeteneğine de sahip. 1080p çözünürlüğünde 2D video kaydı (24 kare/saniye) yapan telefon, üç boyutlu video kaydını ise 720p çözünürlüğünde ve 30 kare/saniye hızında gerçekleştirebiliyor. Video ile birlikte üç boyutlu fotoğraf kaydına da olanak tanıyan EVO 3D, stereoskopik fotoğrafları en yüksek 2 Megapiksel çözünürlüğünde çekebiliyor.

EVO 3D, ek özellikler açısından Sensation'daki pek çok detayı bünyesinde barındırıyor. Jireskop, akselometre ve yakınlık sensörü gibi detaylarla donatılan telefon, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerini kullanıyor. DLNA özelliği ile evdeki uyumlu cihazlar arasında kablosuz veri aktarımına olanak tanıyan telefon, MHL arabirimiyle tek kablo üzerinden HDMI bağlantısı kurup, aynı zamanda şarj olabiliyor.

Android 2.3.4 işletim sistemine sahip olan HTC EVO 3D ihtiyaç duyduğu gücü 1730 mAh kapasiteli pilden alıyor. Genel özellikleri itibariyle HTC'nin yeni amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz telefonu kısa süre için de olsa kurcalama şansı bulduk. Henüz basın örnekleri hazır olmadığından şu an için detaylı bir incelemeye sahip değiliz ancak EVO 3D'nin örnekleri gelir gelmez video incelemesi de sitemizdeki yerini alacak.

EVO 3D'nin sunduğu gözlüksüz üç boyut deneyiminin düşündüğümden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çekilen üç boyutlu video ve fotoğraflar, telefonun ekranı üzerinde oldukça keyifli bir şekilde izlenebiliyor. Yarattığı derinlik hissi ile 4.3-inç gibi televizyon ve monitörlere göre çok daha küçük bir ekrandan bahsediyorsa olsak da izleyenleri içerisine aldığını ve keyifli bir video deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz.

Küçük ekran bana yetmez diyenler için EVO 3D, video ve fotoğrafları HDMI üzerinden televizyona da aktarabiliyor. LG Optimus 3D'den farklı olarak EVO 3D üzerinde üç boyutlu bir menü sistemi bulunmuyor. HTC özellikle bu yönde bir tercihte bulunduğunu zira üç boyutlu menü yapısının telefonun performansına olumsuz etki ederek genel kullanıcı deneyimine olumsuz etki ettiğini belirtiyor.

ynı Sensation'da olduğu gibi yüksek malzeme kalitesine sahip olan EVO 3D, kameraların etrafını saran kırmızı çerçevesi ve gümüş renkli yuvarlık kamera butonu gibi detaylarıyla şık bir görünüm sergiliyor. Çift çekirdekli diğer akıllı telefonlara göre biraz daha ağır olan EVO 3D'yi kendi kulvarında ise rakibi olan Optimus 3D ile benzer seviyede yer alıyor zira LG'nin üç boyutlu telefonu ise sadece 2 gram hafif yani 168 gr.

EVO 3D aynı zamanda Nintendo 3DS'e de ciddi bir rakip olacak gibi görünüyor. Çok daha güçlü donanım özelliklerine sahip olan EVO 3D, üç boyut için yazılmış özel oyunlar sayesinde oyunculara üçüncü boyutun avantajlarını yaşatabiliyor. 3D destekli Spider-Man oyununu denediğimiz EVO 3D, bu açıdan bakıldığında taşınabilir/mobil oyunculuk alanında da pazarın en iddialı telefonlarından biri olacak gibi görünüyor.