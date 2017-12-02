OnePlus 5T Star Wars Edition ile tanışın

Tam bir fiyat/performans canavarı olan OnePlus serisinin en güncel modeli olan OnePlus 5T'nin özel bir sürümünün, yakın zamanda düzenlenecek olan Mumbai'deki Comic Con etkinliğinde duyurulacağı ortaya çıktı. One Plus 5T Star Wars olarak adlandırılan cihazın 16 Aralık'tan itibaren sınırlı sayıda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Cihazın sızdırılan basın görseline baktığımız zaman, beyaz bir arka panel ile alt tarafına kazınmış kırmızı bir Star Wars logosu görmekteyiz. Ön tarafta ise tamamen siyah bir panel bizleri karşılıyor. Ses kontrol tuşunun üstünde bulunan bildirim düğmesinin de kırmızı olarak detaylandırıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Telefonun arayüzünde bulunan çeşitli Star Wars etiket ve duvar kağıtları ile cihaza ayrı bir hava katılmaya çalışıldığını da söyleyelim.

Telefonun teknik özelliklerinin OnePlus 5T'den farksız olacağı ve yalnızca 8GB RAM / 128GB ROM varyantıyla piyasaya sunulacağı söyleniyor. Sınırlı sayıda üretimi gerçekleştirilecek olan cihazın Hindistan'a özgü olacağı da söylentiler arasında yer alıyor ancak telefonun çevrimiçi ve çevrimdışı olarak satışa sunulacağı bilgisini de es geçmeyelim.

https://www.phonearena.com/news/OnePlus-5T-Star-Wars-Edition-soon_id100357