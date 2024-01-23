Xiaomi Redmi Note 13 serisi Türkiye fiyatları açıklandı: İşte ürünler ve detayları

Redmi Note 13 serisi Türkiye fiyatları
- Redmi Note 13: 11.999 TL (8GB RAM+256GB)
- Redmi Note 13 Pro: 16.499 TL(8GB RAM +256GB) ve 18.499 TL (12GB+512GB)
- Redmi Note 13 Pro 5G: 21.999 TL (12GB RAM +512GB)
- Redmi Note 13 Pro+ 5G: 24.999 TL (12GB RAM +512GB)
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.