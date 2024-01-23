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    Xiaomi Redmi Note 13 serisi Türkiye fiyatları açıklandı: İşte ürünler ve detayları

    Xiaomi, düzenlediği etkinlik kapsamında Redmi Note 13 serisini Türkiye’ye getirdi. İşte Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro+ 5G fiyatı:
    Xiaomi Redmi Note 13 serisi Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda küresel versiyonları da tanıtılan Redmi Note 13 serisi, düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye pazarına da giriş yaptı ve merak edilen fiyat bilgileri paylaşıldı. Firma, Türkiye pazarında Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro+ 5G modelleriyle boy gösterecek. İşte fiyat bilgileri ve diğer detaylar:

    Redmi Note 13 serisi Türkiye fiyatları

    Xiaomi Redmi Note 13 serisi Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi Note 13 serisinden yalnızca Redmi Note 13 5G modelini Türkiye’ye getirmedi. Onun dışındaki tüm seri ülkemizde satışa çıkmış durumda. Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz. Buna göre fiyatlar şu şekilde:
    • Redmi Note 13: 11.999 TL (8GB RAM+256GB)
    • Redmi Note 13 Pro: 16.499 TL(8GB RAM +256GB) ve 18.499 TL (12GB+512GB)
    • Redmi Note 13 Pro 5G: 21.999 TL (12GB RAM +512GB)
    • Redmi Note 13 Pro+ 5G: 24.999 TL (12GB RAM +512GB)
    Xiaomi Redmi Note 13 serisi Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 13 modeli 4G desteğiyle çıkış yapıyor. Bu modelde Snapdragon 685 yongası bulunuyor. Note 13 Pro 4G modelinde ise Helio G99 Ultra yongası eşlik ediyor. Serinin 5G destekli modelleri olan Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro+ 5G modellerinde ise sırasıyla Snapdragon 7s Gen 2 ve Dimensty 7200 Ultra işlemcisi bulunuyor.
    Xiaomi Redmi Note 13 serisi Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bunlara ek olarak Redmi Watch 4, 3299 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Bu modele Redmi Buds 5 Pro kulaklıklar 1.949 TL ile eşlik ediyor. Türkiye pazarına giriş yapan son ürün olan Redmi Buds 5 ise 1.099 TL fiyat ile kullanıcılara sunulacak. Ayrıca tüm ürünlerde geçerli olmak üzere resmi internet sitesinde 500 TL değerinde indirim kuponu avantajı da sunuluyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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