OnePlus 6 Avengers: Infinity War özel sürümü ortaya çıktı

16 Mayıs'ta lansmanı düzenlenecek OnePlus 6'nın özel sürümü OnePlus 6 Avengers: Infinity War kutusunun görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl 16 Aralık'tan itibaren sınırlı sayıda satışa sunulan One Plus 5T Star Wars Special Edition'da olduğu gibi büyük siyah bir kutuda gelen OnePlus 6 Avengers: Infinity War'ın ne zaman satışa çıkacağı ya da sınırlı sayıda mı üretileceği konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Tasarımsal birkaç küçük detay dışında teknik anlamda herhangi bir farklılık bulundurmaması beklenen OnePlus 6 Avengers: Infinity War'ın yalnızca 256 GB depolama kapasiteli 8 GB RAM'a sahip varyantının olacağı tahmin ediliyor zira, geçtiğimiz yıl yalnızca8GB RAM / 128GB ROM'lu versiyonla piyasaya sürülen One Plus 5T Star Wars, özellikleri bakımından OnePlus 5'ten farksız, lakin arka panelde yer alan Star Wars logosuyla birlikte etiket ve duvar kağıtları ile OnePlus 5'ten ayrışıyordu.

OnePlus'ın Marvel ile ortaklığına daha önce şahit olduğumuz gibi OnePlus 6'da da benzer bir ortaklık karşımıza çıkacak. Telefonun 800-900 dolar arası bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/oneplus_6_avengers_infinity_war_special_edition_packaging_leaks-news-30840.php