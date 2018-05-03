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OnePlus 6 Avengers: Infinity War özel sürümü ortaya çıktı

16 Mayıs'ta tanıtılacak OnePlus 6'nın özel sürümü OnePlus 6 Avengers: Infinity War'ın kutusunun görüntüleri ortaya çıktı. Özel sürüm OnePlus 6 Avengers: Infinity War'ın özellikleri haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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OnePlus 6 Avengers: Infinity War özel sürümü ortaya çıktı
16 Mayıs'ta lansmanı düzenlenecek OnePlus 6'nın özel sürümü OnePlus 6 Avengers: Infinity War kutusunun görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl 16 Aralık'tan itibaren sınırlı sayıda satışa sunulan One Plus 5T Star Wars Special Edition'da olduğu gibi büyük siyah bir kutuda gelen OnePlus 6 Avengers: Infinity War'ın ne zaman satışa çıkacağı ya da sınırlı sayıda mı üretileceği konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. 
Tasarımsal birkaç küçük detay dışında teknik anlamda herhangi bir farklılık bulundurmaması beklenen OnePlus 6 Avengers: Infinity War'ın yalnızca 256 GB depolama kapasiteli 8 GB RAM'a sahip varyantının olacağı tahmin ediliyor zira, geçtiğimiz yıl yalnızca8GB RAM / 128GB ROM'lu versiyonla piyasaya sürülen One Plus 5T Star Wars, özellikleri bakımından OnePlus 5'ten farksız, lakin arka panelde yer alan Star Wars logosuyla birlikte etiket ve duvar kağıtları ile OnePlus 5'ten ayrışıyordu. 
OnePlus'ın Marvel ile ortaklığına daha önce şahit olduğumuz gibi OnePlus 6'da da benzer bir ortaklık karşımıza çıkacak. Telefonun 800-900 dolar arası bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 

https://www.gsmarena.com/oneplus_6_avengers_infinity_war_special_edition_packaging_leaks-news-30840.php Yorum Yaz
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kartal172 1 yıl en beğenilen PlayerX
Gelir. Fakat fırsatçılarla gelir. Malum ülke fırsatçı, betoncu, kaçakçı dolu...
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bkamber 1 yıl
bu ozel seriler satisa verilemeyecek kadar az uretiliyor. bunlardaki asıl amaç reklam yapmak. star wars serisi,sevgililer günü serisi(ilk kırmızı kasa) bu seride de aynı olur. genellikle mkbhd gibi teknoloji yorumcularına veriyorlar. sosyal medyasından takip edersek gorebiliriz belki. bi de bunlara ozel basın kiti yapıyorlar all in one icinde yok yok tum kiliflar,kapaklar,aksesuarlar cikiyor icinden. Keske limitli de olsa satisi olsa
hindistanda da cok tanitimlar yapiyorlar bunlarla ilgili ama amerika avrupa satislarinda o kadar etkin degiller
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Tensi 1 yıl
En tepedeki modelleri Samsung ya da iPhone'lar karsisinda benzer fiyatlara satmak zor olunca adamlar farkli yontemler, musteriyi cezbedecek yollar ariyorlar. Kutu iceriginden Avengers maketleri, t-shirt filan cikarsa guzel olur.
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PlayerX 1 yıl
Tasarımını merakla bekliyorum, umarım TR'ye de gelir bu cihaz.
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kartal172 1 yıl PlayerX
Gelir. Fakat fırsatçılarla gelir. Malum ülke fırsatçı, betoncu, kaçakçı dolu...
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