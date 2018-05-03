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HTC U12+ 23 Mayıs'ta tanıtılacak: İşte tüm bilinenler

HTC U12+, 23 Mayıs'ta tanıtılacak. Lansman tarihini resmi Twitter hesabından paylaşan HTC, telefonun donanımlarının yer aldığı bir görsel de paylaştı. Ayrıntılar haberimizde...
1 yıl
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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HTC U12+ 23 Mayıs'ta tanıtılacak: İşte tüm bilinenler
HTC, uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi U12+'ın tanıtım tarihini açıkladı. U12+'ı 23 Mayıs'ta lanse edeceğini duyuran HTC, telefonun bileşenlerinin yer aldığı bir görsel de paylaştı.  
Resimde yer alan donanımlar HTC U12+'ın çift ön ve arka kameraya sahip olacağını doğrularken, SIM yuvasıyla bütünleşik hibrit microSD kart slotu da dikkatli gözlerden kaçmıyor. 3.5mm kulaklık girişine dair herhangi bir modülün yer almamsıyla birlikte, kulaklık ve şarj kablolarının USB Type-C üzerinden telefona bağlanacağı iddiaları da güç kazandı. Ekran paneline yer verilmeyen görsel, telefona dair birçok detayı ortaya çıkarırken, içeriden sızan bilgileri de doğruluyor. 
Şimdiye kadar telefona dair ortaya çıkan görsel ve sızıntıları toparlayacak olursak HTC U12+'ın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: Ön ve arka panelinde cam materyal kullanılan HTC U12+'ın gövdesi EdgeSense özelliğiyle birlikte "sıkılabilen" metal malzemeyle desteklenecek. 6 inç (5.5 inç olacağına dair söylentiler de var) boyutundaki 18,5: 9 ekran/gövde oranına sahip telefonun ekran çözünürlüğü de Quad HD+ olacak gibi gözüküyor.
Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirileceği söylenen telefonun 2 TB'a kadar microSD kart desteği sunan, 64 ve 128 GB dahili depolama birimine yer verilen iki modele sahip olacağı konuşulurken, 128 GB depolama kapasiteli versiyonda 8 GB sistem belleği kullanılacağı ihtimalleri de bulunuyor. Qi kablosuz şarj standardını destekleyen 3420 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek telefonda Qualcomm'un Quick Charge 4+ adını verdiği hızlı şarj desteği de yer alacak. Şarj olma süresi konusunda birçok rakibini alt etmesi beklenen U12+'ın 1 saat gibi kısa bir sürede yüzde 90'lara varan şarj seviyesine ulaşacağı düşünülüyor.
Toplamda 4 adet kameraya ev sahipliği yapacak HTC U12+'ın arka tarafında f/1.5 diyafram değerine sahip dual pixel özellikli 12 MP çözünürlüğünde ana kamera sensörü kullanılacakken, f/1.5 diyafram aralığına sahip 16 MP çözünürlüklü ikinci bir sensör ise birincil kameraya eşlik edecek. Selfie kısmı f/2.0 diyaframlı çift 8 MP çözünürlüğündeki kamera ile donatılacak HTC U12+ hem ön hem de arka kameradan fotoğraflara Bokeh efekti verebilecek.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi yeniden dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi"
Stereo ses desteğine sahip HTC BoomSound hoparlörlere ev sahipliği yapacak, Android 8.1 Oreo'lu HTC U12+'ın sahip olması beklenen diğer özellikleri ise şöyle: suya ve toza karşı dayanıklılık (IP68 sertifikası), arka panele konumlandırılmış parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, HTC Usonic with Active Noise Cancellation (aktif gürültü engelleyici) ve çift SIM kart desteği.

https://twitter.com/htc/status/991953578880315392 Yorum Yaz
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minur 1 yıl clb12
Xda da HTC ile pek ilgilenen kimse kalmadı yani.
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minur 1 yıl amicus.humani.generis
Telefon çok iyi tavsiye ederim.ben root rom işleri severim o bakımdan dedim.yoksa güvenlik için daha iyi oldu HTC.
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amicus.humani.generis 1 yıl
HTC 10 var bende. Sürekli güncelleme yapıyor, ancak root rom işlerini bilemeyeceğim. Bakalım ben de yenileyeceğim cihazı. Önceki senenin olsa dac U11 hala güzel görünüyor gözüme. Parmak izi önde en azından.
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minur 1 yıl amicus.humani.generis
Tam tersi çok memnunum ama geliştirme açısından her kapıyı kapattı HTC.s-off mesela.root rom işleri kalmadı htc de.yoksa özellik olarak süper bir cihaz.
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esmerbuyucu 1 yıl
HTC için One(M7)'den 1/10, M8 ve M9'dan 2/10 tamir edilebilirlik puanı almak büyük başarıydı. Mazide kaldılar
ifixit.com/...
HTC Desire 12+, U12+'tan daha güzel duruyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mianfei 1 yıl
Benim çok hoşuma gitti nedense alla alla
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12 Angry Men 1 yıl
Arkadası ucuz plastiğe benziyor, nerede o eski m7'nin tek parça metal kasası. :(
2 Yanıt Yanıtla +2
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hakanxml 1 yıl 12 Angry Men
Bahsettiğiniz telefonu kullanmasam bende M7'ye hayran kalacağım. Nedense bu M7 pek sevildi. Kullandığım onca model içinde en problemli telefonlardan biriydi belkide en sorunlusu. Daima sol cebimde hiçbir şey olmadığı halde kasa yanlardan soyuldu pantolunun cebinin sürtünmesiyle. Ardından arka kapaktaki HTC harflerinden biri düştü. Kamera desen rezillikti zaten. Pil durumuda iyi değildi. Bu telefonun iyi tarafı ekranı ve ses kalitesiydi. Ben telefonlarımı çok temiz kullanırım belki 15-20 telefon aldım daha bir defa ekran kırmadım çatlatmadım. Telefonlarımda çizik bile olmaz ama M7 kelimenin tam anlamıyla dökülmüştü.
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TearsForFears 1 yıl 12 Angry Men
Sony xz1 inde kasası yekpare metaldi iphone 7 ninde öyleydi ama hepsi kablosuz şarj için cama geçti artık metal kasayı zor görürüz.
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ALKaraca 1 yıl
Tasarımı çok güzel görünüyor.Eğer çentik yoksa on numara
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antoffensive 1 yıl ALKaraca
Çentik olmayacak. :)
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minur 1 yıl
benim doğum günümde tanıtımını yapmana rağmen yine de almayı düşünmüyorum artık.U11 son htc cihazım olabilir.geliştiricisi kalmadı
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amicus.humani.generis 1 yıl minur
U11 'den memnun değil misiniz?
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clb12 1 yıl minur
Geliştiricisi kalmadı derken neyi kastettiğinizi anlayamadım hocam?
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Whippoorwill 1 yıl
M7 ve M8'i kim tasarladı? Kayıp mı acaba bu insanlar?
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