HTC U12+ 23 Mayıs'ta tanıtılacak: İşte tüm bilinenler

HTC, uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi U12+'ın tanıtım tarihini açıkladı. U12+'ı 23 Mayıs'ta lanse edeceğini duyuran HTC, telefonun bileşenlerinin yer aldığı bir görsel de paylaştı.

Resimde yer alan donanımlar HTC U12+'ın çift ön ve arka kameraya sahip olacağını doğrularken, SIM yuvasıyla bütünleşik hibrit microSD kart slotu da dikkatli gözlerden kaçmıyor. 3.5mm kulaklık girişine dair herhangi bir modülün yer almamsıyla birlikte, kulaklık ve şarj kablolarının USB Type-C üzerinden telefona bağlanacağı iddiaları da güç kazandı. Ekran paneline yer verilmeyen görsel, telefona dair birçok detayı ortaya çıkarırken, içeriden sızan bilgileri de doğruluyor.

Şimdiye kadar telefona dair ortaya çıkan görsel ve sızıntıları toparlayacak olursak HTC U12+'ın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: Ön ve arka panelinde cam materyal kullanılan HTC U12+'ın gövdesi EdgeSense özelliğiyle birlikte "sıkılabilen" metal malzemeyle desteklenecek. 6 inç (5.5 inç olacağına dair söylentiler de var) boyutundaki 18,5: 9 ekran/gövde oranına sahip telefonun ekran çözünürlüğü de Quad HD+ olacak gibi gözüküyor.

Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirileceği söylenen telefonun 2 TB'a kadar microSD kart desteği sunan, 64 ve 128 GB dahili depolama birimine yer verilen iki modele sahip olacağı konuşulurken, 128 GB depolama kapasiteli versiyonda 8 GB sistem belleği kullanılacağı ihtimalleri de bulunuyor. Qi kablosuz şarj standardını destekleyen 3420 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek telefonda Qualcomm'un Quick Charge 4+ adını verdiği hızlı şarj desteği de yer alacak. Şarj olma süresi konusunda birçok rakibini alt etmesi beklenen U12+'ın 1 saat gibi kısa bir sürede yüzde 90'lara varan şarj seviyesine ulaşacağı düşünülüyor.

Toplamda 4 adet kameraya ev sahipliği yapacak HTC U12+'ın arka tarafında f/1.5 diyafram değerine sahip dual pixel özellikli 12 MP çözünürlüğünde ana kamera sensörü kullanılacakken, f/1.5 diyafram aralığına sahip 16 MP çözünürlüklü ikinci bir sensör ise birincil kameraya eşlik edecek. Selfie kısmı f/2.0 diyaframlı çift 8 MP çözünürlüğündeki kamera ile donatılacak HTC U12+ hem ön hem de arka kameradan fotoğraflara Bokeh efekti verebilecek.

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Stereo ses desteğine sahip HTC BoomSound hoparlörlere ev sahipliği yapacak, Android 8.1 Oreo'lu HTC U12+'ın sahip olması beklenen diğer özellikleri ise şöyle: suya ve toza karşı dayanıklılık (IP68 sertifikası), arka panele konumlandırılmış parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, HTC Usonic with Active Noise Cancellation (aktif gürültü engelleyici) ve çift SIM kart desteği. Stereo ses desteğine sahip HTC BoomSound hoparlörlere ev sahipliği yapacak,HTC U12+'ın sahip olması beklenen diğer özellikleri ise şöyle: suya ve toza karşı dayanıklılık (IP68 sertifikası), arka panele konumlandırılmış parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, HTC Usonic with Active Noise Cancellation (aktif gürültü engelleyici) ve çift SIM kart desteği.

https://twitter.com/htc/status/991953578880315392