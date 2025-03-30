Xiaomi Civi 5 Pro, 67W hızlı şarj özelliğiyle 3C sertifikasını aldı

İşte Xiaomi Civi 5 Pro'nun beklenen özellikleri:
3C sertifika listesinde Xiaomi Civi 5 Pro'nun 25067PYE3C model numarasıyla yer aldığı ve 67W hızlı şarj teknolojisini desteklediği doğrulandı. Bu şarj hızı, modern bir amiral gemisi telefon için oldukça rekabetçi bir değer olarak öne çıkıyor. Ancak düzenleyici kurumun web sitesinde yayınlanan listede şarj özelliği dışında başka teknik detaylar bulunmuyor. Buna rağmen, güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar cihazın diğer özelliklerine dair önemli ipuçları veriyor.
Xiaomi Civi 5 Pro'nun dikkat çeken bir diğer özelliği ise batarya kapasitesi olacak. Önceki sızıntılara göre telefon, yaklaşık 7 mm kalınlığında olacak ve etkileyici bir 6000 mAh batarya barındıracak. Bu, mevcut Civi 4 Pro modelindeki 4700 mAh bataryaya kıyasla önemli bir yükseltme anlamına geliyor. Son olarak kamera kurulumu tarafında ise yeni modelin, selefinde bulunan 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto lensi koruması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo