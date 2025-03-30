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    Xiaomi Civi 5 Pro, 67W hızlı şarj özelliğiyle 3C sertifikasını aldı

    Xiaomi Civi 5 Pro, 67W hızlı şarj teknolojisiyle Çin'in 3C sertifikasını aldı. İşte Snapdragon 8s Gen 4 işlemci ve 6000 mAh batarya içermesi beklenen telefonun detayları:
    Xiaomi Civi 5 Pro, 67W hızlı şarj özelliğiyle 3C sertifikası aldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin merakla beklenen Civi serisi akıllı telefonunun yeni üyesi Xiaomi Civi 5 Pro, resmi tanıtımına bir adım daha yaklaştı. Aralık ayından bu yana çeşitli sızıntılarla gündemde olan cihaz, Çin'in düzenleyici kurumu 3C'den gerekli sertifikayı almayı başardı. Bu gelişme, telefonun yakın zamanda piyasaya sürüleceği iddialarını kuvvetlendirdi.

    İşte Xiaomi Civi 5 Pro'nun beklenen özellikleri:

    3C sertifika listesinde Xiaomi Civi 5 Pro'nun 25067PYE3C model numarasıyla yer aldığı ve 67W hızlı şarj teknolojisini desteklediği doğrulandı. Bu şarj hızı, modern bir amiral gemisi telefon için oldukça rekabetçi bir değer olarak öne çıkıyor. Ancak düzenleyici kurumun web sitesinde yayınlanan listede şarj özelliği dışında başka teknik detaylar bulunmuyor. Buna rağmen, güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar cihazın diğer özelliklerine dair önemli ipuçları veriyor.

    Xiaomi Civi 5 Pro, 67W hızlı şarj özelliğiyle 3C sertifikası aldı
    Digital Chat Station'ın paylaşımına göre Xiaomi Civi 5 Pro, henüz resmi olarak duyurulmamış olan Snapdragon 8s Gen 4 yonga setiyle güçlendirilecek. SM8735 model koduyla tanımlanan bu işlemcinin etkileyici bir performans sunması bekleniyor. Sızıntılar işlemci mimarisinin 3.21GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X4 ana çekirdeği, 3.01GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği, 2.80GHz hızında çalışan iki A720 çekirdeği ve 2.02GHz hızında çalışan iki verimlilik odaklı A720 çekirdeğinden oluşacağını gösteriyor. Ayrıca cihazın grafiklerden sorumlu Adreno 825 GPU ile geleceği belirtiliyor.

    Xiaomi Civi 5 Pro'nun dikkat çeken bir diğer özelliği ise batarya kapasitesi olacak. Önceki sızıntılara göre telefon, yaklaşık 7 mm kalınlığında olacak ve etkileyici bir 6000 mAh batarya barındıracak. Bu, mevcut Civi 4 Pro modelindeki 4700 mAh bataryaya kıyasla önemli bir yükseltme anlamına geliyor. Son olarak kamera kurulumu tarafında ise yeni modelin, selefinde bulunan 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto lensi koruması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 22 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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