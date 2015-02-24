OnePlus One sahibi bir kullanıcı, üç boyutlu yazıcı yardımıyla kendi sanal gerçeklik gözlüğünü üretti

Çin merkezli OnePlus şirketinin ürettiği OnePlus One akıllı telefon modelini satın alan Rene Meeh, piyasada yaptığı araştırma sonucunda OnePlus One gibi büyük ekranlı telefonlar ile uyumlu sanal gerçeklik gözlüğü bulamayınca, kolları sıvayarak üç boyutlu yazıcı yardımıyla kendi sanal gerçeklik gözlüğünü üretmiş.

Hemen her alan girerek genel üretim sürecine yeni bir soluk getiren üç boyutlu yazıcı modelleri, özellikle alınabilir seviyeye gelen fiyatlarıyla ev kullanıcıları için de tercih edilebilir bir alternatif oluşturuyor. Bu noktayı iyi değerlendirerek OnePlus One uyumlu sanal gerçeklik gözlüğünü geliştirmek için MakerBot Replicator'un Çinli kopyası olarak nitelendirilen oldukça ucuz "CTC Printer" adlı yazıcıyı kullanan Rene Meeh, içerisinde elektronik parça bulunmaya gözlüğü için dışarıdan sadece kafa bandı ile büyütme sağlayan lensleri temin etmiş. Gözlüğün genel tasarımı içinse "Rhinoceros 3D" adlı yazılımı kullanan geliştirici, lens bölümünü da ayarlanabilir tasarlayarak farklı kişilere uygun hale getirmiş.

Üç boyutlu yazıcı kullanılarak yapılacakların sınırı olmadığı gösteren projenin görsellerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

http://3dprint.com/45591/3d-printed-vr-headset/