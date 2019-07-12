OnePlus TV, Bluetooth kumanda ile gelecek

OnePlus geçen yıl akıllı TV çıkarmayı planladığını doğrulamıştı. Çinli şirketin piyasaya süreceği televizyon hakkında pek bir bilgi yok ancak Bluetooth SIG web sitesinde listelenmesi ile birlikte Bluetooth uzaktan kumanda ile geleceği belli oldu.

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OnePlus TV'nin uzaktan kumanda ile gelecek olması elbette ki beklenen bir şey ancak Bluetooth uyumluluğuna sahip olması ilgi çekici. Yani TV ile birlikte kullanmanın yanı sıra başka kullanım senaryoları da söz konusu olabilir.

OLED bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak

Bluetooth bağlantısı belki de telefon, tablet veya bilgisayar gibi diğer cihazlara bağlanmak için de kullanılabilir. Bu arada şirketten bir OLED TV bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Zira televizyonun OLED yerine LCD panelle geleceği belirtiliyor.

OnePlus, uygun fiyatlı akıllı telefonları ile piyasada yer edinmeyi başarmıştı. Şirketin aynı agresif fiyat politikasını televizyonları için de uygulayabileceği söyleniyor. OnePlus TV'nin ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi yok ancak gelen haberler çok yakında resmiyet kazanacağı yönünde.

https://www.mysmartprice.com/gear/oneplus-tv-remote-control/