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OnePlus TV sekiz hoparlör ve Dolby Atmos ses desteği ile gelecek

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus ilk televizyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Eylül sonunda tanıtılması beklenen OnePlus TV ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
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Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus'ın bir akıllı televizyon çıkarmaya hazırlandığını biliyoruz. Daha önce OnePlus TV'nin 4K çözünürlükte 55 inçlik bir QLED ekrana sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Amazon'da listlenmesi sayesinde artık televizyon hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.
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Listeye bakılırsa OnePlus TV, 50 50 watt gücünde 8 hoparlörle gelebilir. Ayrıca sinematik ses deneyimi sunabilmesi için Dolby Atmos teknolojisini de destekleyecek. Elbetteki bu büyük ölçüde televizyonun bulunduğu odanın akustiğine bağlı olacak.

OnePlus 7T ile birlikte tanıtılabilir

OnePlus henüz ilk akıllı televizyonunu ne zaman tanıtacağını açıklamadı ancak son söylentiler OnePlus 7T'nin 26 Eylül'de resmiyet kazanacağı yönünde. OnePlus TV'nin de aynı etkinlik kapsamında duyurulma ihtimalinin olduğu söyleniyor. Son olarak televizyonun, Android TV'nin “optimize edilmiş” bir sürümü ile çalışacağını belirtelim.


https://gadgets.ndtv.com/tv/news/oneplus-tv-eight-speakers-50w-punchy-bass-teaser-dolby-atmos-amazon-india-2094726 Yorum Yaz
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burakdc 23 sa.
ben esas bu tip yeni firmalardan hazır cozunurluk ekran boyutu parlaklıgı ve tarama hızları artmısken 3d destekleyen modellerı beklıyorum bıldıgımız uzere gecmıs donemde 3d nın tutmamasındakı tum alt yapı sorunları ortadan kalkmıs durumda ve insanların elınde bıryıgın 3d fılm kolleksıyonu var hatta bu ısı ılk yapan kısı 3d fılmlerın yayınladıgı bır platform kursa ve tv yı alanlar bu platdformdan yaraklansalar acaıp bır deneyim olur
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burakdc 23 sa.
Qled ismini kullnıyorsa mutlaka qled ismi samsung un ticari markası oldugundan samsung un mavi aydınlatmalı 10 bitlik spva panelini kullanıyordur diye dusunuyorum dolby visiona gelirsek samsung un bu paneli dolby vision ın tüm gereksinimlerini karsiliyor fakat samsungun rakibi bu teknolojiyi dolby firmasından lisanslarken samsung yada baska kullnıcı kullanmasın dıye lısanslamıs olabılır o yuzden kullanmıyor fakat hdr 10+ adaptive hdr ve yeni nesil 8k panellerde 4000 nit gibi, hdr parlaklıkları ıle dolby visionu aratacagını sanmam sanırım dolby vision sadece isimde kalacak. kaldıkı micro led gibi Oled ve Qledi gömecek yeni bir proje varken fazladan lisans parası odeyerek bu teknolojiye geçiş yapmayabilir
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interwap 1 gün
Bizim yerlilerde bir hoparlör var. Sesi 1/4' kadar dahi açsan cazır cuzur sesler geliyor. İnsanın koşarak soundbar alası geliyor.
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smart1978 1 gün
QLED ise kesin gercek 10 bit milyar renk destegi ile gelecektir :)
Kalite sertifikasinda Dolby Vision daha ustundur ! Samsung keske Dolby Vision standartlarina uygun cikarsaydi :/ . OnePlus TV ile Samsung un QLED ( baska adlarla da var gerci pazarlama olarak bilinmesi ile QLED kullanilmis anlasilan ... ) ini kullanmasi Dolby Vision li ekran talebini de karsilayacak anlasilan :) .
xda ya gore Android TV ile de geliyor :) ...
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