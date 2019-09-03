OnePlus TV sekiz hoparlör ve Dolby Atmos ses desteği ile gelecek

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OnePlus'ın bir akıllı televizyon çıkarmaya hazırlandığını biliyoruz. Daha önce OnePlus TV'nin 4K çözünürlükte 55 inçlik bir QLED ekrana sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Amazon'da listlenmesi sayesinde artık televizyon hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.Ayrıca Bkz. "iPhone XR 2 daha hızlı bir işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacak"
Listeye bakılırsa OnePlus TV, 50 50 watt gücünde 8 hoparlörle gelebilir. Ayrıca sinematik ses deneyimi sunabilmesi için Dolby Atmos teknolojisini de destekleyecek. Elbetteki bu büyük ölçüde televizyonun bulunduğu odanın akustiğine bağlı olacak.
OnePlus 7T ile birlikte tanıtılabilir
OnePlus henüz ilk akıllı televizyonunu ne zaman tanıtacağını açıklamadı ancak son söylentiler OnePlus 7T'nin 26 Eylül'de resmiyet kazanacağı yönünde. OnePlus TV'nin de aynı etkinlik kapsamında duyurulma ihtimalinin olduğu söyleniyor. Son olarak televizyonun, Android TV'nin “optimize edilmiş” bir sürümü ile çalışacağını belirtelim.
https://gadgets.ndtv.com/tv/news/oneplus-tv-eight-speakers-50w-punchy-bass-teaser-dolby-atmos-amazon-india-2094726 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kalite sertifikasinda Dolby Vision daha ustundur ! Samsung keske Dolby Vision standartlarina uygun cikarsaydi :/ . OnePlus TV ile Samsung un QLED ( baska adlarla da var gerci pazarlama olarak bilinmesi ile QLED kullanilmis anlasilan ... ) ini kullanmasi Dolby Vision li ekran talebini de karsilayacak anlasilan :) .
xda ya gore Android TV ile de geliyor :) ...