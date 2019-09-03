OnePlus TV sekiz hoparlör ve Dolby Atmos ses desteği ile gelecek

OnePlus'ın bir akıllı televizyon çıkarmaya hazırlandığını biliyoruz. Daha önce OnePlus TV'nin 4K çözünürlükte 55 inçlik bir QLED ekrana sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Amazon'da listlenmesi sayesinde artık televizyon hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.

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Listeye bakılırsa OnePlus TV, 50 50 watt gücünde 8 hoparlörle gelebilir. Ayrıca sinematik ses deneyimi sunabilmesi için Dolby Atmos teknolojisini de destekleyecek. Elbetteki bu büyük ölçüde televizyonun bulunduğu odanın akustiğine bağlı olacak.

OnePlus 7T ile birlikte tanıtılabilir

OnePlus henüz ilk akıllı televizyonunu ne zaman tanıtacağını açıklamadı ancak son söylentiler OnePlus 7T'nin 26 Eylül'de resmiyet kazanacağı yönünde. OnePlus TV'nin de aynı etkinlik kapsamında duyurulma ihtimalinin olduğu söyleniyor. Son olarak televizyonun, Android TV'nin “optimize edilmiş” bir sürümü ile çalışacağını belirtelim.

https://gadgets.ndtv.com/tv/news/oneplus-tv-eight-speakers-50w-punchy-bass-teaser-dolby-atmos-amazon-india-2094726