iPhone XR 2 daha hızlı bir işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacak

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Apple'ın yeni nesil iPhone'ları tanıtmasına sayılı günler kalmış durumda. Lansman yaklaşırken akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar da çoğalmaya başladı. Son olarak iPhone XR 2'ye ait olduğu iddia edilen benchmark skorları ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa telefon performans açısından önceki modele kıyasla çok büyük bir fark yaratmayacak.Ayrıca Bkz. "Sony Xperia 2'nin basın görselleri ortaya çıktı"
Benchmark listesi cihazın 2.66 GHz hızında 6 çekirdekli işlemciden (muhtemelen A13 yonga seti) güç alacağını gösteriyor. Bildiğiniz üzere iPhone XR, 2.49 GHz saat hızında çalışan A12 Bionic çipe sahip. Bu da yeni modelde hız bakımından çok ciddi bir yükseltme söz konusu olmayacağı anlamına geliyor. Bu arada cihazın performans testlerinde 5.415 tek çekirdek, 11.294 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başardığını belirtelim.
RAM kapasitesi artacakiPhone XR 2'ın geçen yılki modelden 1 GB fazla olmak üzere 4 GB RAM ile geleceği bildiriliyor. Şirket muhtemelen akıllı telefonda OLED yerine LCD ekran kullanmaya devam edecek. Kamera konfigürasyonu konusunda bir yükseltme bekleniyor. Daha önceki raporlarda cihazın çift kamera sistemi ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Apple yeni nesil iPhone'ları 10 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.
https://appleinsider.com/articles/19/09/03/iphone-xr-update-boasts-faster-6-core-processor-and-4g-ram-alleged-benchmark-suggests Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hani biraz adam olsan ülkelerin alım gücü,ekonomisini araştırıp fiyatlarını belirlesen neyse (samsung gibi) de öyle bir herifsin ki hiç acımıyorsun dayıyosun dolarları dayıyosun euroları.Devlet %40 vergi mi ekleyecekmiş nihai fiyata umurunda değil.Biliyosun ki isimden ve gösterişten yine satacaksın,senin gibi tüketiciyi düşünmeyen ben haklıyım ben en iyisini yapıyorum diyen firmaların hepsi bitti sen de biteceksin bittiğin gün de kahkahalar atarak izlicem.
bitircem oğlum seni
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