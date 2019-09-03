iPhone XR 2 daha hızlı bir işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacak

Apple'ın yeni nesil iPhone'ları tanıtmasına sayılı günler kalmış durumda. Lansman yaklaşırken akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar da çoğalmaya başladı. Son olarak iPhone XR 2'ye ait olduğu iddia edilen benchmark skorları ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa telefon performans açısından önceki modele kıyasla çok büyük bir fark yaratmayacak.

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Benchmark listesi cihazın 2.66 GHz hızında 6 çekirdekli işlemciden (muhtemelen A13 yonga seti) güç alacağını gösteriyor. Bildiğiniz üzere iPhone XR, 2.49 GHz saat hızında çalışan A12 Bionic çipe sahip. Bu da yeni modelde hız bakımından çok ciddi bir yükseltme söz konusu olmayacağı anlamına geliyor. Bu arada cihazın performans testlerinde 5.415 tek çekirdek, 11.294 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başardığını belirtelim.

RAM kapasitesi artacak

https://appleinsider.com/articles/19/09/03/iphone-xr-update-boasts-faster-6-core-processor-and-4g-ram-alleged-benchmark-suggests

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iPhone XR 2'ın geçen yılki modelden 1 GB fazla olmak üzereile geleceği bildiriliyor. Şirket muhtemelen akıllı telefonda OLED yerinekullanmaya devam edecek. Kamera konfigürasyonu konusunda birbekleniyor. Daha önceki raporlarda cihazınsistemi ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Apple yeni nesil iPhone'larıtarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.