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iPhone XR 2 daha hızlı bir işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacak

Apple önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte yeni nesil iPhone'ları resmen tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala iPhone XR 2 modeliyle ilgili bazı yeni detaylar internete düştü.
2 gün
4,5b
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36
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın yeni nesil iPhone'ları tanıtmasına sayılı günler kalmış durumda. Lansman yaklaşırken akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar da çoğalmaya başladı. Son olarak iPhone XR 2'ye ait olduğu iddia edilen benchmark skorları ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa telefon performans açısından önceki modele kıyasla çok büyük bir fark yaratmayacak.
Ayrıca Bkz. "Sony Xperia 2'nin basın görselleri ortaya çıktı"
Benchmark listesi cihazın 2.66 GHz hızında 6 çekirdekli işlemciden (muhtemelen A13 yonga seti) güç alacağını gösteriyor. Bildiğiniz üzere iPhone XR, 2.49 GHz saat hızında çalışan A12 Bionic çipe sahip. Bu da yeni modelde hız bakımından çok ciddi bir yükseltme söz konusu olmayacağı anlamına geliyor. Bu arada cihazın performans testlerinde 5.415 tek çekirdek, 11.294 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başardığını belirtelim.
iPhone XR 2 daha hızlı bir işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacak

RAM kapasitesi artacak

iPhone XR 2'ın geçen yılki modelden 1 GB fazla olmak üzere 4 GB RAM ile geleceği bildiriliyor. Şirket muhtemelen akıllı telefonda OLED yerine LCD ekran kullanmaya devam edecek. Kamera konfigürasyonu konusunda bir yükseltme bekleniyor. Daha önceki raporlarda cihazın çift kamera sistemi ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Apple yeni nesil iPhone'ları 10 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

https://appleinsider.com/articles/19/09/03/iphone-xr-update-boasts-faster-6-core-processor-and-4g-ram-alleged-benchmark-suggests Yorum Yaz
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veteriner69 2 gün en beğenilen
Çirkin telefonlar.
1 Yanıt Yanıtla +17
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strathmorea 2 gün
Asıl bomba 720p ekran arkadaşlar. İnanası gelmiyor insanın. Bu zamanda bu fiyata insanlar 720p ekranlı telefon alabiliyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +16
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wolwes 2 gün
4 cigolayt ram inovasyounnnnnn
1 Yanıt Yanıtla +10
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_turbo_ 1 gün
Her sene ayni sey zaten. Seneye cikacak olanda bundan daha hizli olur ve bir kamera deligi daha eklenir.
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Krone 1 gün
Bu kadar güçlü cihaz yapıyorsun koy en azından 1080p OLED ekran. Biraz devrim lazım artık.
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xml-arif 1 gün
tasarımın berbatlığına bakın hele
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Bamya Avcisi 1 gün
apple senden nefret ediyorum yemin ederim nefret ediyorum,giyinip kuşanıp cumartesi gecesi önüne gidip yok efendim alamayız bilmemneyiniz uygun değil diyen gıcık bodygardlar gibisin ama insan psikolojisi işte o mekana bi daha gidesin geliyo beni nasıl almıyorlar lan diyosun.Yol yakınken kurtulsaydım keşke senden,şimdi bilgisayarım olmuş mac saatim apple watch,fotoğraflarım senin bulutunda,telefona arama geliyo saatte macte aynı anda çalıyor.Nasıl bir ekosisteme hapsettiysen beni kurtulamıyorum.
Hani biraz adam olsan ülkelerin alım gücü,ekonomisini araştırıp fiyatlarını belirlesen neyse (samsung gibi) de öyle bir herifsin ki hiç acımıyorsun dayıyosun dolarları dayıyosun euroları.Devlet %40 vergi mi ekleyecekmiş nihai fiyata umurunda değil.Biliyosun ki isimden ve gösterişten yine satacaksın,senin gibi tüketiciyi düşünmeyen ben haklıyım ben en iyisini yapıyorum diyen firmaların hepsi bitti sen de biteceksin bittiğin gün de kahkahalar atarak izlicem.
bitircem oğlum seni
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Bamya Avcisi 1 gün Bamya Avcisi
steve jobs'u da sevmezdim
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dvlsxtn 1 gün yeni yorumcu
asıl inovasyon ne biliyor musunuz? 4GB Ram ile bu kadar performanslı telefon yapabilmek. Rakipleri 4gb ram yapsa telefon açılması bile 3-4dk surer. İksaomici fanboylar yuruyun kendi forumunuza.
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intel7mix 1 gün dvlsxtn
Ram nedir ne işe yarar bilgin yok gelmiş yorum yapıyorsun
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DH Misafiri 1 gün
Şimdi çin fan boylarıda geldiğine göre forum tamamdır.İnavasyon namına daha teledondan ne bekliyorsunuz anlamıyorum ukalalık yapmayın genel cerrahım .Iphone 6s teledonum var 25 ekim 2015 tarihinde tanıtım yapılmış son İOS 13 güncellemesi alacak bu sene seneye İos14 te alacak öyle görünüyor sizin çinli markalar telefonlarına 5 yıl güncelleme veriyorlarsa hay hay.Sürekli piyasayı modellerle dolduruyorlar.Telefon 1-2 yıla unutulup gidiyor.Güvenlik güncellemeleri ne durumda?Apple en önem verdiği şey gizlilik android cephesinde daha play store virüslü yazılımlarla dolu.
1 Yanıt Yanıtla +5
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dvlsxtn 1 gün yeni yorumcu DH Misafiri
+sonsuz resmi uygulama mağazasında bile virüslü dandik uygulamalar barındıram bir işletim sisteminden ne beklenir ki?
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Nyanko Sensei 1 gün
iOS için almayı düşündüğüm fakat bir teknoloji marketinde görünce bu kalası ne yapayım dediğim cihazdır kendileri. Hem ağır hem kalın. Tamamen fiyasko.
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matador_mirkhan 1 gün
Xr diye bi isimlendirme yok denmiyor mutdu?
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Onurmsq 1 gün matador_mirkhan
Yok diyorlar. İPhone 11i bunlar xr 2 diye haber yapıyorlar
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huseyincarnege 2 gün
ve göründüğü gibi çirkin olacak
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captain320 2 gün
Gerçekten inavasyonda zirve yapmışlar.Apple gerçekten aldı başını gitti ama Tam tersine,çok büyük beceri ister bu sakın kınamayın
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