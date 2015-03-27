Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus bir insansız hava aracı tanıtabilir

4 yıl
1,1b
1
5
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OnePlus bir insansız hava aracı tanıtabilir
Nisan ayında yeni bir ürün için etkinlik düzenlemeye hazırlanan OnePlus firmasının teknoloji dünyasının karşısına nasıl bir sürpriz çıkaracağı merakla bekleniyor. Bir oyun konsolu iddialarından sonra şimdi de bir insansız hava aracı gündemde.

Bir OnePlus yetkilisine dayandırılan bilgilere göre firma DR-1 adında bir drone tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik ile ilgili son resmi ipuçlarında da çok farklı tasarıma sahip bir aygıtın bizi beklediği anlaşılıyordu. 

Firmanın taşları yerinden oynatacak bir tanıtım yapacağını belirtmesi ve görseller bu kez bir mobil cihaz lansmanı olmayacağını kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Kıvrımlı hatlara sahip bu aygıtın yanında bir de uzaktan kumanda yer alacak. 

Mobil dünyaya kendilerini akıllı telefonları ile tanıtan Çinli firmaların insansız hava aracı sektörüne yönelmeleri oldukça şaşırtıcı. Daha önce de Xiaomi'nin insansız hava aracı üzerinde çalıştığı dile getirilmişti. Bu yıl Xiaomi ve OnePlus gibi yükselen yıldızların ilginç fikirlerine şahit olabiliriz. 
 
OnePlus bir insansız hava aracı tanıtabilir

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-upcoming-game-changer-device-to-be-a-drone_id67645 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mkykadir 4 yıl
Drone'ların karmaşık bir yapısı yok, gerekli sensörler, hafif parçalar ve motorların temini ve yazılım bilgisi olan birisi evde kendisi de yapabilir. Şirketlerin bu kadar önem vermesini anlayamadım. AR-GE'ler ile yeni sensörler, daha hafif materyaller bulmak istiyorlar heralde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Oneplüs 2yi bekliyoz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leaderjack1 4 yıl
drone yapan onlarca firma var parasına göre degişiyor bunlar sadece reklam peşinde
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Daha neler yapacaksan uçan telefon yap.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 4 yıl
HTC özentisi olmuş kırmızı fotoğraf
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "CapCanlı" Teknoloji ve Oyun Programı YAYIN TEKRARI 4 yıl Akkuyu Nükleer Enerji 4 yıl Neutron IP Güvenlik Kameraları video inceleme "22x Zum, 500m Gece görüş ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim