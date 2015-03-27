OnePlus bir insansız hava aracı tanıtabilir

Nisan ayında yeni bir ürün için etkinlik düzenlemeye hazırlanan OnePlus firmasının teknoloji dünyasının karşısına nasıl bir sürpriz çıkaracağı merakla bekleniyor. Bir oyun konsolu iddialarından sonra şimdi de bir insansız hava aracı gündemde.





Bir OnePlus yetkilisine dayandırılan bilgilere göre firma DR-1 adında bir drone tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik ile ilgili son resmi ipuçlarında da çok farklı tasarıma sahip bir aygıtın bizi beklediği anlaşılıyordu.





Firmanın taşları yerinden oynatacak bir tanıtım yapacağını belirtmesi ve görseller bu kez bir mobil cihaz lansmanı olmayacağını kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Kıvrımlı hatlara sahip bu aygıtın yanında bir de uzaktan kumanda yer alacak.





Mobil dünyaya kendilerini akıllı telefonları ile tanıtan Çinli firmaların insansız hava aracı sektörüne yönelmeleri oldukça şaşırtıcı. Daha önce de Xiaomi'nin insansız hava aracı üzerinde çalıştığı dile getirilmişti. Bu yıl Xiaomi ve OnePlus gibi yükselen yıldızların ilginç fikirlerine şahit olabiliriz.

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-upcoming-game-changer-device-to-be-a-drone_id67645