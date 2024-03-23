Lansmana sayılı günler kala OnePlus Nord CE4'ün ekran özellikleri onaylandı

Tam Boyutta Gör OnePlus, şimdilerde Nord CE serisini genişletmeye hazırlanıyor. 1 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklenen serinin yeni cihazı OnePlus Nord CE4'ün önemli özellikleri ise şirketin yayınladığı tanıtım afişleri sayesinde ortaya çıktı.

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İşte OnePlus Nord CE4'ün beklenen özellikleri:

OnePlus, yayınladığı tanıtım afişleri aracılığıyla yakında çıkacak olan Nord CE4'ün önemli özelliklerini ortaya çıkardı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ile gelecek cihaz, 8GB RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama alanıyla eşleştirilecek ve 100W hızlı şarjı destekleyecek.

Tam Boyutta Gör Yayınlanan yeni reklam afişine göre FHD+ AMOLED ekrana ve akıcı animasyonlar için 120Hz yenileme hızına sahip olacak cihazın altında ise USB Type-C bağlantı noktası, hoparlör delikleri ve SIM yuvası bulunacak. OnePlus'ın kendi sitesinde yaptığı açıklamaya göre bir sonraki özellik ise 26 Mart'ta açıklanacak

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