OnePlus yapay zekâ nesne silme özelliğini dağıtmaya başladı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ destekli özelliklerin akıllı telefonlarda iyiden iyiye yer etmeye başladığı bugünlerde OnePlus da boş durmuyor. Fotoğraflarda istenmeyen nesneleri silen yapay zekâ özelliği dağıtıma başladı.

OnePlus AI Eraser

OnePlus AI Eraser adındaki özellik firmanın kendi makine öğrenme dili üzerinde şekilleniyor. OnePlus Fotoğraflar uygulamasında yerini alan özellik için ilgili fotoğrafın düzenleme menüsüne girilmesi gerekiyor.

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Kullanıcı burada istediği parçaları kolay bir şekilde silebiliyor. Özellik seçilen alanı tarayarak sildiği nesnelerin yerine arka planla karıştırdığı yeni sahneyi yerleştiriyor. AI Eraser özelliği ilk olarak OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus Open ve OnePlus Nord CE 4 akıllı telefonlarına sunulacak.

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