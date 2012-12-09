Ong Bak Tri: The Game için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı





Geçtiğimiz ocak ayında Tayland menşeili dövüş temalı film serisi Ong Bak'ın oyunu için çalışmalara başladıklarını duyuran Studio Hive, ''Ong Bak Tri: The Game'' adlı yapım için yeni bir tanıtım videosu yayınladı.





Unity grafik motoruyla geliştirilen yapım, kaliteli grafikleriyle dikkat çekerken, iki boyutun çizgileri ve üçüncü boyutun derinliğini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Sürekli sağ tarafa ilerleyişin söz konusu olduğu oyunda dövüş dinamikleri de oldukça kaliteli bir deneyim sunacak gibi görünüyor.





Konsol, PC, iOS ve Android platformları hedef alınarak geliştirilen yapım için henüz kesin bir çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi verilmese de, yapımın 2013'ün kış ayları içerisinde yayınlanmasını bekliyoruz.

http://www.joystiq.com/2012/12/06/tri-and-watch-this-ong-bak-tri-the-game-trailer/