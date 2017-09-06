Online ödeme yöntemi iPara, BDDK lisansını aldı

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Yerli ödeme yöntemlerinden iPara, ödeme işlemlerine aracılık etmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansının sahibi oldu. iPara, %100 Türk sermayesi ile 2012 yılında kuruldu.

iPara, hizmet verdiği firmalara maliyet tasarrufu ve satış avantajı sunuyor. BDDK lisansını alması ile birlikte daha güvenli bir ödeme çözümü sunacağını belirtiyor. Üye işyerlerinin alternatif ödeme çözümü ihtiyacını karşılamak amacıyla tekrarlayan ödeme ve link ile ödeme çözümlerini bulunuyor. iPara, farklı iş modellerine uyum sağlayabilen yeni nesil Pazar Yeri çözümü de sunuyor.

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"Sahte çantaları tespit eden cihaz geliştirildi"

Firma, üye işyerlerine sadece ödeme kolaylığı değil özel avantaj ve tedarik olanakları da sunuyor. Uçuran Fırsatlar programı kapsamında iş yerlerine kargo, insan kaynakları, elektrik, su, danışmanlık ve e-posta yönetimi konularında birçok firma ile işbirliği yaparak fiyat avantajı vadediyor.

Ülkemizde e-ticaret sektöründe mücadele eden pek çok yeni site bulunuyor. Kullanıcılar alışveriş yaparken ilk defa duyduğu sitelere kredi kartı bilgilerini vermek istemiyor. Bu durumda kredi kartı bilgilerini vermeden alışveriş yapabileceğiniz iPara gibi sanal POS şirketleri müşteriye güvenli alışveriş imkânı veriyor.