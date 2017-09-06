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Online ödeme yöntemi iPara, BDDK lisansını aldı

Yerli ödeme yöntemlerinden iPara, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan ödeme işlemlerine aracılık etme lisansı aldı. iPara, müşteriye ve üye iş yerlerine güvenli bir alışveriş imkânı sunuyor.
1 yıl
3,2b
1
20
Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Online ödeme yöntemi iPara, BDDK lisansını aldı
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Yerli ödeme yöntemlerinden iPara, ödeme işlemlerine aracılık etmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansının sahibi oldu. iPara, %100 Türk sermayesi ile 2012 yılında kuruldu.

iPara, hizmet verdiği firmalara maliyet tasarrufu ve satış avantajı sunuyor. BDDK lisansını alması ile birlikte daha güvenli bir ödeme çözümü sunacağını belirtiyor. Üye işyerlerinin alternatif ödeme çözümü ihtiyacını karşılamak amacıyla tekrarlayan ödeme ve link ile ödeme çözümlerini bulunuyor. iPara, farklı iş modellerine uyum sağlayabilen yeni nesil Pazar Yeri çözümü de sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Sahte çantaları tespit eden cihaz geliştirildi"

Firma, üye işyerlerine sadece ödeme kolaylığı değil özel avantaj ve tedarik olanakları da sunuyor. Uçuran Fırsatlar programı kapsamında iş yerlerine kargo, insan kaynakları, elektrik, su, danışmanlık ve e-posta yönetimi konularında birçok firma ile işbirliği yaparak fiyat avantajı vadediyor.

Ülkemizde e-ticaret sektöründe mücadele eden pek çok yeni site bulunuyor. Kullanıcılar alışveriş yaparken ilk defa duyduğu sitelere kredi kartı bilgilerini vermek istemiyor. Bu durumda kredi kartı bilgilerini vermeden alışveriş yapabileceğiniz iPara gibi sanal POS şirketleri müşteriye güvenli alışveriş imkânı veriyor.

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ykurtulus 1 yıl en beğenilen
Rant için yapamayacağınız şey yok.
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cenkakay08 1 yıl Parola_18
Parola_18

ykurtulus

Rant için yapamayacağınız şey yok.

rant olmadan gelişim olurmu para kazanmadan üretim olurmu daha iyisi olurmu ? b ukadar boş bir düşünce senin gibi çapulculara acayip sirayet etti

Bak bakalım japonya'ya , güney kore'ye , isveç'e , norveç'e, hollanda'ya , kanada'ya , fillandiya'ya oluyor mu görürsün.
Parola_18ykurtulusRant için yapamayacağınız şey yok.rant olmadan gelişim olurmu para kazanm...
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emre1393 1 yıl
ulan logonuz bile paypal çakması, hırsızlık alışkanlık haline gelmiş ülkede.
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sniper23 4 ay
Paypal gibi destek sıkıntısı olmasa güzel olurdu aslında.
Bu arada Paypal'ın vergi vermeme konusunda ısrarı ve Türkiye'den aldığı bilgileri gene ülkede tutmamasındaki ısrarları yüzünden lisans verilmedi. Tabi rant olayı da dahildir.
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astegon 4 ay sniper23
Public'e aksettirilen olay o. Daha çetrefilli bir durum var ortada. Aslında audit sıkıntısı var. O konuda TR ile Paypal anlaşamadı. Yoksa problem "bilgileri ükede tut" değil. O zaman google da facebook da microsoft'da tüm account bilgilerini ülkede tutsun, play store, windows stoer felan satın alımlarda ülkede sunucu kiralasın vs vs.
Uzuuuuun bir tekmeleşme var o konuda. Lisans o tekmeleşme sonucu iptal edildi.
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Guest-2936C6278 1 yıl
Paypala izin vermiyorlar buna lisans veriyorlar
Yerli adı altında vatandaşı soymaya çalışacak olan bir kuruluş
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TheLastNinja 1 yıl
ipara ne ya, her şeye bir i takısı ekleyip duruyorlar
itaksi
ipara
ipizza
irecep
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PrestigeMan 1 yıl
isme bak bari global bir şey yapsaydınız. iKoyun.com bile iş yapardı.
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huntedman 1 yıl
fazla söze gerek yok ipara
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artenis 1 yıl
Para eden herşeyi satarlar, ellerindeki fırsatı kullanıp herşeyi yaparlar öldürmeye kadar sonra yerine istediklerini koyarlar... Bunun adı Yeni Türkiye'dir.
''Bu yüzükten başka malım varsa bilinki hırsızlık yapmışımdır.''
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Biyturs_OnSr 1 yıl
İsim olmamış
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emre1393 1 yıl
ulan logonuz bile paypal çakması, hırsızlık alışkanlık haline gelmiş ülkede.
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SuCh 1 yıl
Anladığım kadarıyla Paypal gibi bir sistem. Umarım paypal gibi haklı itirazlarda satıcıyı değil müşteriyi korurlar ama zannetmiyorum. Müşteri taraflı olan bir firma yok Türkiyede. 2012de kurulmuş ama paypal kapandıktan sonra piyasaya çıkması ilginç. '' Bir Vestel durumu daha olabilir mi? '' şeklinde düşündürmedi değil.
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lterlemez 1 yıl
Komisyon kaç lira, komisyon? Herkes bir şeyler açıyor da, nedense komisyonlardan bahsetmiyor.
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