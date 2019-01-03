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Online veteriner randevu sistemi: Vet Randevu

2016 yılından beri faaliyet gösteren VetRandevu.com ile müşteriler dilediği veterinere online randevu alabiliyor. Hekimlerin bilgilerini, yorumlarını ve eğitimini görüntüleyerek seçim yapabiliyor.
4 ay
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Evcil hayvanlar, en büyük dostlarımız arasında yer alıyor. Evcil dostlarımızın sağlığı, kendi sağlığımız kadar önemli. Bu dostlarımızın sağlık sorunlarına çözüm bulmak için veterinerlere başvuruyoruz. Bugüne kadar çoğunlukla telefon üzerinden randevu veren veterinerler online veteriner randevu sistemine geçti.

VetRandevu.com isimli web site üzerinden sisteme kayıtlı veterinerlerden randevu alınabiliyor. Müşteriler veteriner hekimin müsait olduğu saatlerden dilediğini seçebiliyor.

Vet Randevu üzerinden hekimlerin uzmanlık alanlarını, kendileri hakkında kişisel bilgileri, mezun olduğu okulu ve çalıştığı kurum ile ilgili bilgileri görebiliyoruz. Kurum ve hekimler hakkında müşterilerin yorumlarını da okuyabilmek mümkün ancak sitede neredeyse hiç yorum olmadığını söyleyelim.
Sitedeki soru sorma bölümünden hekimlere sorular sorabiliyorsunuz. Sadece muayene ile ilgili değil hayvanınız hakkında merak ettiğiniz şeyleri, evde uygulayabileceğiniz tedavi yöntemlerini, merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz.

Evcil hayvanların sağlığı hakkında merak edilen sorular, karşılaşılan sağlık problemleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili makaleler de bulunuyor.

Veterinerlerin İnternetteki İtibarları Koruma Altında

Veteriner hekimlerin vetrandevu.com üzerinde bulunan profilleri sayesinde internetteki itibarlarını da koruma altına almış oluyorlar. Hastaları doğru şekilde bilgilendirmek adına klinik açık adreslerinin yer aldığı sayfada fotoğraflar, uzmanlık alanları, kliniğin çalışma saatleri yer alıyor. Aynı zamanda klinik profillerinin yanında her veteriner hekimin özel profilleri yer alıyor, veteriner hekimler bu profiller üzerinden müsait oldukları saat aralıklarını paylaşıyorlar. Evcil hayvan sahipleri bu saat aralıklarından kendilerine uygun olanı seçip online randevu alıyorlar.

Veteriner profillerinde veteriner hekimlerin uzmanlık alanları, almış oldukları sertifikalar, hakkındaki yorumlar görüşler ve cevapladıkları sorular yer alıyor. Veteriner hekimler bu profillerinde mesleki makale ve video yayını yapabiliyorlar. Veteriner hekimler hastaların veterinere soru sor kısmından kendilerine yöneltilen soruları cevaplayıp hastalarla sürekli etkileşim halinde de bulunabiliyorlar.

Online Veteriner Hasta Takibi ve Yönetimi                                

Veteriner hekimlerin en çok ihtiyaç duyduğu hasta takibi ve evcil hayvanların aşılarının zamanında hatırlatılmasına da Vet Randevu yardımcı oluyor, veterinerler için bir SAAS yazılım alt yapısı sağlıyor. Hastalarının güncel durumlarını görmek için veteriner takip programı ihtiyacı olan klinikler Vet Randevu çözümüyle gelirlerini artırabiliyor. Veterinerler için klinik yazılımı aşıların zamanında hatırlatılmasını ve gelir gider takibinin yapılmasını sağlıyor. Böylece evcil hayvan sahipleri aşı randevularını unutmadıkları için hem kedi ve köpeklerin sağlıkları korunuyor. Vet Randevu tüm bu işlemleri otomatik olarak kendisi gerçekleştirebiliyor.

Aynı zamanda veterinerler de gelir kaybı yaşamadan hasta takiplerini kolaylıkla program sayesinde yapmış oluyorlar. Yazılım bulut teknolojisi ile çalıştığından bilgisayar bozulsa ve bilgiler silinse dahi internetin olduğu her yerden erişerek işlerin takibini sağlayabiliyorsunuz. Vet Randevu akıllı telefonlar Android, iOS tabletler ve bilgisayarlardan rahatlıkla güçlü güvenli altyapısı sayesinde tercih ediliyor.


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DH Misafiri 4 ay en beğenilen
Hayvanlara karşı sorumluluğumuz umarım bilinçlenerek artar.
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orliny 4 ay
Gerçekten güzel bir çalışma umarım vatandaşlar hayvanlar konusunda daha çok duyarlı olur
Başarılar..
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DH Misafiri 4 ay en beğenilen
Hayvanlara karşı sorumluluğumuz umarım bilinçlenerek artar.
Yanıtla +6
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