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Çin, Ay'ın 'karanlık yüzüne' iniş yaptı: İşte tarihi fotoğraf

Uzak doğu ülkesi Çin, uzay araştırmaları tarihinde önemli bir ilki başardı. Chang'e 4 isimli uzay aracı, bugün Ay'ın uzak yüzüne resmen iniş yaptı. İşte paylaşılan tarihi fotoğraf:
4 ay
18,2b
1
33
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin Ulusal Uzay Dairesi'nin geçtiğimiz ay uzaya fırlattığı Chang'e 4, bugün Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzak yüzüne başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Uzay araştırmaları tarihinde bir ilke imza atan Çin, Ay'ın uzak yüzüne iniş yapabilen ilk ülke oldu.

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Chang'e 4'ün inişi bugün TSİ 04.26'da gerçekleşmiş. Uzay aracının 186 kilometre genişliğindeki Von Karman isimli kratere indiği belirtiliyor. Uzay ajansı ayrıca Chang'e 4'ün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve kısa süre içerisinde bilimsel çalışmalara başlayabileceğini söyledi.

Chang'e 4'ün Ay'ın uzak yüzünden gönderdiği ilk fotoğraf:

Chang'e 4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı olmak üzere iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan keşif aracı, önümüzdeki günlerde iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlayacak. Keşif aracının Ay'da çeşitli deneyler gerçekleştirmesi ve Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermesi bekleniyor.

Dünya'yla nasıl iletişim kuracak?


Ay'ın uzak yüzünde bir keşif görevi gerçekleştirmek uzay ajansları için oldukça zorlu bir işlem. Zira burada Dünya ile doğrudan bir bağlantı kurulamıyor. Yani Yeryüzü'ndeki araştırmacıların uzay aracıyla iletişime geçmesi mümkün olmuyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi, bu engeli aşmak için geçtiğimiz Mayıs ayında uzaya Queqiao isimli bir uyduyu fırlatmıştı.

Haziran ayında Ay-Dünya arasındaki bir Lagrange noktasına yerleşen Queqiao, şu anda Ay'ın uzak yüzünü direkt olarak görebildiği bir bölgede yer alıyor. Ay yüzeyinden yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan uydu, burada keşif araçları ve Dünya arasında bir köprü görevi görecek. İniş aracından uyduya gönderilen bilgiler buradan Çin'in kontrol merkezine ulaşacak.

Chang'e 4 görevinin amaçları


University of Chinese Academy of Sciences araştırmacısı Yingzhuo Jia, Chang'e 4 ile ilgili kasım ayında yayınladığı bir makalede görevin üç farklı ana hedefi olduğunu belirtti. Buna göre Chang'e 4'ün hedefleri şu şekilde:

-Ay yüzeyinde düşük frekansta bir radyo-astronomik çalışma gerçekleştirmek.
-Keşif aracının menzili içerisinde Ay'ın uzak yüzünün yapısal özelliklerini incelemek.
-Ay'ın uzak yüzünde topoğrafik ve mineralojik yapıyı incelemeye yönelik çalışmalar yapmak.

Radyo-astronomik çalışma kısmı oldukça enteresan zira bilim insanları çok uzun bir süredir Ay'ın uzak yüzünün bu alanda çalışmalar yapmak için çok uygun bir ortam sunacağını düşünüyordu. Dünya'nın iyonosferi, insan-yapımı radyo frekansları ve auroral radyasyon burada herhangi bir etkiye sahip değil.

2030'lu yıllarda Ay'a insan göndermeyi planlayan Çin, Chang'e 4 görevini bu nihai hedefe giden yolda çok önemli bir adım olarak görüyor. Ay'ın yapısını ve evrimini en iyi şekilde incelemek isteyen uzak doğu ülkesi, burada farklı birçok bilimsel araştırma gerçekleştirecek. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre bu araştırmalar arasında Ay'da patates yetiştirmeye yönelik bir deney bile bulunuyor.

Chang'e 4'ün iniş yaptığı Von Karman kraterinin Güneş Sistemi'ndeki en eski çarpma kraterlerinden birisi olduğu düşünülüyor. Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgede bulunan Von Karman, keşif çalışmaları için oldukça iyi bir ortam. Chang'e 4'ün burada su buzları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapması ve Ay'ın evrim sürecini incelemesi bekleniyor.

 

Çin, Ay'da bir rekora imza atmıştı


Uzay araştırmaları tarihi boyunca Ay'a iniş yapma başarısını gösterebilen yalnızca üç ülke bulunuyor. Çin; ABD ve Rusya (Luna 24) ile birlikte elit üçlü olarak tanımlayabileceğimiz bu grubun bir parçası. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin 1 Aralık 2013'te uzaya fırlattığı Chang'e 3, tam iki hafta sonra 14 Aralık 2013'te Ay'ın yüzeyine iniş yapmıştı.

Chang'e 3 görevi de tıpkı Chang'e 4 gibi iki farklı uzay aracından oluşuyordu. Görevin keşif aracı kısmı olan Yutu, "Ay'da en uzun süre faaliyet gösteren keşif aracı" ünvanına sahip. Yüzeyde çeşitli deneyler gerçekleştirip Dünya'ya inanılmaz fotoğraflar gönderen uzay aracı, iki buçuk yıllık Ay macerasının ardından 31 Temmuz 2016'da işlevselliğini tamamıyla yitirmişti.
https://www.space.com/42883-china-first-landing-moon-far-side.html Yorum Yaz
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Tlg3 4 ay en beğenilen
Çok da karanlık değilmiş
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Sebnem Ferah 4 ay
Resimden de anlasilacagi uzere ay duzdur iki tarafida tepsi gibi.
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Hghuseyin 4 ay
Herkesin beklediği espri
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sniper23 4 ay
Bu da mı CGI?
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gacvokem 4 ay
istikbal göklerdedir Nokta.
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EzioAditore 4 ay
amaraga çini gısganiiii
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cd44 4 ay
yalan lan bu. bizim evden ayın arka tarafı gözüküyo böyle değil inanmayın.
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sericik 4 ay
abd nin ayda yürüdüğü marsa gittiği çinlilerin ayın karanlık yüzüne indiği falan hepsi yalan ve propaganda
hiçbir ispatı dayanağı olmayan düzmece animasyon ve fotoşoplar
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gacvokem 4 ay sericik
len dombili senin dünyaya gelmende hiçbir ispatı dayanağı olmayan düzmece animasyon ve fotoşop :)
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fractal design 4 ay
Önce olayın mantığını anlatmak lazım. Herkes astrofizikçi değil sonuçta. AY'ın kendi etrafındaki dönüş süresi ile dünya etrafındaki dönüş süresi eşit. Bu zamanların eşit olması bizim AY'ın hep aynı yüzeyini görmemiz anlamına geliyor. Bir yüzünü hiç görmüyoruz.
Şöyle görsel ile de destekleyelim.


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Annalise 4 ay
fotoşok bunlar argadaşlar inanmayın. ayın yüzeyine 2023'te ilk Türkler inecek.
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Samura ii 4 ay
hitlerin gizli ordusu ordamıymış?
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EtrüskTürkü 4 ay
O ayı Çinlileri'n bir yerlerine ... Ey Çinli zalimler tek bir Türk bırakmasanızda sizi Türk topraklarından çıkaracağız
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oktayakgoz 4 ay EtrüskTürkü
tabi tabi
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Aether 4 ay EtrüskTürkü
Hacı adamlar 1.5 milyon Türk'ü çalışma kamplarında kötü koşullarda taş kırdırıyor. Kimsenin sesi azcık bile çıkmıyor. Boş işler bu konuşmalar bir ayılt kendini. Adamların yeni savaş uçağı iniş yapmadan dünnyayı 4 kere dönüyor.
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dark_prince60 4 ay
çin karanlık yüzünü nihayet gösterdi!
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, uzay araştırmaları ve
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