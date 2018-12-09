Volkswagen yeni nesil Golf'ün ilk teaser görselini yayınladı

Yeni nesil Volkswagen Golf'ün önümüzdeki sene lanse edilmesi bekleniyor. Alman otomobil devi sekizinci nesil Golf'ün ilk teaser'ını paylaştı. Yayınlanan görsel çok fazla bir şey açığa çıkarmasa da tasarım eskizi bize yeni Golf'ün profilini kabaca gösteriyor.

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Sekizinci nesil Golf'ün üretimine 2019 yılının Haziran ayında başlanması planlanıyor. Bu da yıl sonuna kadar Avrupa'daki showroom'lara ulaşması demek. ABD'de ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil. Volkswagen yeni nesil Golf hakkında çok fazla detay vermedi ancak bu yılın başlarında en son otonom sürüş teknolojisi ile sunulacağını açıklamıştı.

Üç kapılı ve vagon versiyonları olmayacak

Araç mevcut MQB platformunun değiştirilmiş bir versiyonu üzerinde yükselecek. Bununla birlikte güç aktarma organlarının 12 ve 48 volt hafif hibrit teknoloji ile güncelleneceği belirtiliyor. Ayrıca sekizinci nesil Golf'ün üç kapılı ve vagon versiyonlarının olmayacağı da gelen haberler arasında.