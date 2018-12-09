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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen yeni nesil Golf'ün ilk teaser görselini yayınladı

Alman otomobil devi Volkswagen, sekizinci nesil Golf'ün ilk teaser görselini paylaştı. Haziran 2019'da üretimine başlanacak Golf 8 ile ilgili son bilgiler haberimizde.
5 ay
35,7b
1
71
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni nesil Volkswagen Golf'ün önümüzdeki sene lanse edilmesi bekleniyor. Alman otomobil devi sekizinci nesil Golf'ün ilk teaser'ını paylaştı. Yayınlanan görsel çok fazla bir şey açığa çıkarmasa da tasarım eskizi bize yeni Golf'ün profilini kabaca gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Nissan Leaf E-Plus, CES fuarında tanıtılacak"
Sekizinci nesil Golf'ün üretimine 2019 yılının Haziran ayında başlanması planlanıyor. Bu da yıl sonuna kadar Avrupa'daki showroom'lara ulaşması demek. ABD'de ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil. Volkswagen yeni nesil Golf hakkında çok fazla detay vermedi ancak bu yılın başlarında en son otonom sürüş teknolojisi ile sunulacağını açıklamıştı.
Volkswagen yeni nesil Golf'ün ilk teaser görselini yayınladı
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Görsel temsilidir...

Üç kapılı ve vagon versiyonları olmayacak

Araç mevcut MQB platformunun değiştirilmiş bir versiyonu üzerinde yükselecek. Bununla birlikte güç aktarma organlarının 12 ve 48 volt hafif hibrit teknoloji ile güncelleneceği belirtiliyor. Ayrıca sekizinci nesil Golf'ün üç kapılı ve vagon versiyonlarının olmayacağı da gelen haberler arasında.

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SchmeireZZ 5 ay en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aaguler 5 ay
Çöpler asla ölmez, sadece şekil değiştirir...
2 Yanıt Yanıtla +64
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Sirrüs 5 ay
süreyya_hanımın_muhteşem_değişimi.jpg

(Çok heyecanladım fotoğraf atamadım)
1 Yanıt Yanıtla +39
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Arka Destroyer 5 ay
GÖRSEL TEMSILIDIR
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Guest-CF3D9488C 5 ay
golf niye gün geçtikçe çirkinleşiyor ki eski vr6lar geldi aklıma çok daha karizmatik duruyorlar
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passmo 5 ay
Golf forumdakileri yine ağlatacak belli oldu :)
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zed 5 ay passmo
Değil mi hocam? Çoğunun ehliyeti bile yok.. Sanal ortam işte
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zeytinkoy 5 ay
Bu link verilmiş miydi ?
autoevolution.com/...
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DH Misafiri 5 ay
Berbat bir tasarım olmuş. Umarım böyle gelmez yeni Golf
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DH Misafiri 5 ay
Arteon ve yeni Touareg'de kullandığı tasarımın yarısını yeni Golfte kullansa VW belki tasarım konusunda bir yere gelir. Ancak VAG bu makyajlama operasyonlarıyla hiçbir zaman hiçbir yere gelemez. Japonlardan sonra yakında Korelilerde VAG grubunu geçer bu gidişle
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zed 5 ay DH Misafiri
"Ancak VAG bu makyajlama operasyonlarıyla hiçbir zaman hiçbir yere gelemez." siz ciddi misiniz?
Dünya'da en çok tercih edilen araçların birinden bahsediyorsunuz hatırlatayım.
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raceangel 5 ay
Arkadan Egea'ya benziyor
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DH Misafiri 5 ay
Ön kısmı bugüne kadar yapılmış en çirkin golf olabilir.
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bloodletting. 5 ay
Önündeki logo olmasa iş yapmayacak araba.
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mavvrick 5 ay
Vala bole cikarsa skoda scala golfu ezer geçer
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