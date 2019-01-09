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Opel Zafira'ya PSA dokunuşu; işte karşınızda yeni Opel Zafira Life

Opel Zafira artık yoluna yeni formunda devam edecek. Zafira Life olarak adlandırılan araçta farklı uzunluk ve koltuk seçenekleri mevcut. İşte yeni Opel Zafira Life'ın tüm özellikleri:
4 ay
14,3b
1
61
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Opel Zafira'ya PSA dokunuşu; işte karşınızda yeni Opel Zafira Life
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Geçtiğimiz yıllarda PSA Grubu’nun çatısı altına giren Opel ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Alman üretici bugün Opel Zafira Life adını verdiği yeni modelini görücüye çıkardı. İsmi kulağımıza hiç de yabancı gelmeyen araç, hayatına bundan böyle kompakt bir MPV olarak değil de hafif ticari araç boyutlarında devam edecek gibi görünüyor. Zira yeni Opel Zafira Life’ın boyutlarına baktığımızda neredeyse Vivaro kadar büyük olduğunu görüyoruz.

Dördüncü nesilden itibaren yeni formuna kavuşan ve Opel Zafira Life olarak adlandırılan araçta üç farklı uzunluk seçeneği sunuluyor. 4,60 metrelik versiyon Small, 4,95 metrelik olan Medium, 5,30 metrelik en uzun versiyon ise Large olarak isimlendiriliyor. Söz konusu versiyonların hepsinde 3,28 metre aks mesafesi ve 9 koltuklu kabin seçeneği yer alıyor.

1 tondan fazla yük taşıyabiliyor 

Opel, en kısa versiyonun şimdiki Zafira’dan 100 mm kısa olduğunu, Large versiyonunun ise 650 mm daha uzun olduğunu belirtti. Çok amaçlı bir araç olarak tasarlanan Zafira Life’ın en uzun versiyonundaki tüm koltuklar çıkarıldığında bagaj hacmi 4,500 litreye çıkarılabiliyor. Bagaj kapağını geniş ve yükleme eşiğini alçakta tutan Alman üretici tüm versiyonların 1 tondan fazla yük taşıma kapasitesi olduğunu ifade ediyor.

Opel Zafira Life’da kabin içindeki deri koltukları alüminyum raylar üzerinde rahatlıkla hareket ettirilebiliyor. Bu da farklı oturma seçeneklerini mümkün kılıyor. Üst paketlerde bu koltuklara ısıtma ve masaj özellikleri ekleniyor. Kabinde bulunan özel masa ve 230V güç çıkışı da yaşam alanındaki konforu arttırıyor. Zafira Life’ın konsolunda Apple Car Play ve Android Auto desteğine sahip 7 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

Elektrikli versiyon 2021 yılında geliyor 

Yeni Opel Zafira Life’ın sürücü asistanları radar ve kameralarla destekleniyor. Yayaları algılayabilen araç potansiyel bir çarpışma anında 30 km/s hıza kadar otonom acil durum frenini devreye sokabiliyor. Diğer teknolojiler arasında şerit takip asistanı, akıllı hız kontrolü, renkli head up display ve adaptif far sistemi yer alıyor.

Opel Zafira Life’ın dünya prömiyerini 18 Ocak’ta düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirmesi planlanıyor. İlk etapta 4x4 versiyonu da satışa sunulacak aracın seçenekleri arasına 2021 yılında elektrikli versiyon da eklenecek. Yeni Opel Zafira Life ile ilgili tüm detaylar ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.


https://int-media.opel.com/en/new-opel-zafira-life-benchmark-enters-its-fourth-generation#prettyPhoto Yorum Yaz
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Gorod 4 ay en beğenilen K_Spartakus
Opel zaten bitikti. Sanki çok mu kaliteliydi. Gördük son Astra K'yı. PSA iyi yönetilen bir şirket. Opel'i bu tür bize saçma gelen şeylerle +'ya geçirebilirler.
Arkadaş sanki Mercedes'i aldı PSA. Kendi kalibresinde kendisi ne kadar kalitesizse bir o kadar kalitesiz yılların yıkık ve bitik Opel'i.
Opel zaten bitikti. Sanki çok mu kaliteliydi. Gördük son Astra K'yı. PSA iyi yönetilen bir şirket. Opel'i bu tür bize saçma gelen şeylerle +'ya geçirebilirler....
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2 Yanıt Yanıtla +26
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K_Spartakus 4 ay blacklotus01
Ne yapacak , Opel'i bitirme kararına imza atmış

Benim korkum buydu yani PSA'laşma süreci hızlı başladı ve Opel'in kalitesini değiştirip Alman markası imajını da değiştirecekler .
Çok müşteri kaybedecekler .
Opel'in pastadaki payı VW ve Ford paylaşacak gibi görünüyor.
Ford ne kadar Amerikan olsa da Almanların önemli parçası.
Ne yapacak , Opel'i bitirme kararına imza atmışBenim korkum buydu yani PSA'laşma süreci hızlı başladı ve Opel'in kalitesini değiştirip Alman ma...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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Sierre34 4 ay
Şu güzelim arabayı ne hale getirmişler. Psa'nın ticarilerinden biri olmuş resmen.
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talharo123 4 ay
Belli oldu son gercek opel jenerasyonuymus guncel jenerasyonlar.
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SHADOW 4 ay
az daha boydan uzatın al sana renault trafic
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TITAN291 4 ay
Bildiğin hafif ticari olmuş.
tutmaz.
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haberelectro 4 ay
Ayni arabayi 4 markayla satiyorlar. Toyota ile ortak urettiler bunu. Expert, spacetourer, proace ve zafira...Ingilterede vivaro life ismiyle satacaklar ne gerek vardi zafiraya hayret ettim gercekten.
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haberelectro 4 ay
Zafira ismini ancak bu kadar kirletebilirlerdi tebrikler. GM zamaninda para kazanamiyordular ama arabalarin kimligi ve sayginligi vardi. Hepsi yok olacak belli oldu.
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khytr89 4 ay
Opel'e mail attım instagram hesabına da yazdım, bu aracı sakın Zafira diye çıkartmayın diye.. Eski kasa 5008 in platformunda Opel'e özgü bir şeyler rica ettim ama bakalım kaale alacaklar mı.. MPV demek baba arabası demek, c-max e tek rakip zafiraydı. O da böyle ucube bir hafif ticari olacaksa hiç olmasın daha iyi, seriyi sonlandırmalarına razıyım yani.
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fantomasds 4 ay
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Ben Renault Scenic'in artık Türkiye'ye getirilmemesine daha çok üzülüyorum. Bu aracın yanında diğerlerinin tasarımı 10 yıl geriden geliyor sanki. Mesela VW Touran.
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KUM23 4 ay
Pejopel
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individual 4 ay
Konunun linkini psa’ya gönderdim arkadaşlar.
En yakın zamanda yorumları okuyup projeyi iptal edeceklerdir.
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werneke 4 ay
Allah cezanı versin psa
Hayalim zafirayı ne hale getirmişsin
Allah’ın körleri Allah’ın cinsleri
Tiacari araç yapacaksan git başka isim ver Allah’ın dinoları
Zafira dediğin araba mpv denildiğinde scenic ile akla ilk gelen eşlilerin bildiği bir modeldir
Bu beyinsizler opeli mahvedecek
Opel önceden batıyordu şuydu buydu başka
İnsignia gs kullanıyorum Opel motorlu olandan
Grandland da bu psa motorunu gördüm vazgeçtim insignia tercih etmiştim iyi de yapmışım
Opel klasik önyargılı insanların düşündüğü gibi bir araba değil
Evet bir Mercedes BMW tabiki değil
Ama tapılan vw den geri bir araba değil vw daha iyi yönetildiği için bulunduğu yerde
Opel daha çok sanayideki o kaliteli lokanta var ya orası
Vw de o döner zinciri varya her yerde olan işte o
Opel’in müşterisi daha sadık daha markacıdır vw ise bir dev büyüdü gitti
Şu psa işi benim canımı sıktı
Saçma sapan çocuk arabası gibi iç mekanlar
Bir sonraki insignia yı düşünmek istemiyorum
Biri kurtarsın şu vw meraklısı psa nın elinden opeli
GM ne güzeldi be
Biz yine 0-100 ü kötü
Aktarması geriden gelen
Ağır opellere razıyız
Çaldınız lan opelimizi
Merkel seni de Allah bildiği gibi yapsın
Ulan Fransız’a bırakılırmı Opel
Ulan o marka 2. Dünya savaşında az Alman askeri taşımadı
Zafira adını verdikleri kamyonete bak Allah’ım sana geliyorum
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tokatli6061 4 ay werneke
Yeni kasadan önceki insignia gibi bir arabayı vw yapabilmek için daha çok çalışması lazım. insignia nın platformu passata yada diğer vw gurubu markalarına tur bindirir seviyedeydi ama gitti gül gibi ayşo psa ya
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