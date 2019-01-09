Opel Zafira'ya PSA dokunuşu; işte karşınızda yeni Opel Zafira Life

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıllarda PSA Grubu’nun çatısı altına giren Opel ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Alman üretici bugün Opel Zafira Life adını verdiği yeni modelini görücüye çıkardı. İsmi kulağımıza hiç de yabancı gelmeyen araç, hayatına bundan böyle kompakt bir MPV olarak değil de hafif ticari araç boyutlarında devam edecek gibi görünüyor. Zira yeni Opel Zafira Life’ın boyutlarına baktığımızda neredeyse Vivaro kadar büyük olduğunu görüyoruz.

Dördüncü nesilden itibaren yeni formuna kavuşan ve Opel Zafira Life olarak adlandırılan araçta üç farklı uzunluk seçeneği sunuluyor. 4,60 metrelik versiyon Small, 4,95 metrelik olan Medium, 5,30 metrelik en uzun versiyon ise Large olarak isimlendiriliyor. Söz konusu versiyonların hepsinde 3,28 metre aks mesafesi ve 9 koltuklu kabin seçeneği yer alıyor.

1 tondan fazla yük taşıyabiliyor

Opel, en kısa versiyonun şimdiki Zafira’dan 100 mm kısa olduğunu, Large versiyonunun ise 650 mm daha uzun olduğunu belirtti. Çok amaçlı bir araç olarak tasarlanan Zafira Life’ın en uzun versiyonundaki tüm koltuklar çıkarıldığında bagaj hacmi 4,500 litreye çıkarılabiliyor. Bagaj kapağını geniş ve yükleme eşiğini alçakta tutan Alman üretici tüm versiyonların 1 tondan fazla yük taşıma kapasitesi olduğunu ifade ediyor.

Opel Zafira Life’da kabin içindeki deri koltukları alüminyum raylar üzerinde rahatlıkla hareket ettirilebiliyor. Bu da farklı oturma seçeneklerini mümkün kılıyor. Üst paketlerde bu koltuklara ısıtma ve masaj özellikleri ekleniyor. Kabinde bulunan özel masa ve 230V güç çıkışı da yaşam alanındaki konforu arttırıyor. Zafira Life’ın konsolunda Apple Car Play ve Android Auto desteğine sahip 7 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

Elektrikli versiyon 2021 yılında geliyor

Yeni Opel Zafira Life’ın sürücü asistanları radar ve kameralarla destekleniyor. Yayaları algılayabilen araç potansiyel bir çarpışma anında 30 km/s hıza kadar otonom acil durum frenini devreye sokabiliyor. Diğer teknolojiler arasında şerit takip asistanı, akıllı hız kontrolü, renkli head up display ve adaptif far sistemi yer alıyor.

Opel Zafira Life’ın dünya prömiyerini 18 Ocak’ta düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirmesi planlanıyor. İlk etapta 4x4 versiyonu da satışa sunulacak aracın seçenekleri arasına 2021 yılında elektrikli versiyon da eklenecek. Yeni Opel Zafira Life ile ilgili tüm detaylar ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.

https://int-media.opel.com/en/new-opel-zafira-life-benchmark-enters-its-fourth-generation#prettyPhoto